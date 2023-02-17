Самая пирсингованная женщина в мире хочет большего

Уроженка Бразилии Элейн Дэвидсон, которая живёт в Эдинбурге (Шотландия), побила рекорд Гиннесса по количеству пирсинга на теле ещё в 2000 году. Тогда на ней насчитали 462 пирсинга, 192 из которых украшали её лицо. Но если вы думаете, что на этом она остановилась, то заблуждаетесь.
Недавно рекордсменка приняла участие в утреннем телешоу британского канала ITV и ответила на вопросы ведущих Элисон Хаммонд и Дермота О'Лири.
Оказывается, женщина-дырокол давно переплюнула собственный рекорд. Сегодня на её теле уже более 15 000 металлических пирсингов, причём 3500 из них — в самом интимном месте. Элейн Дэвидсон признаётся, что сделать интимный пирсинг ей удалось только в США, да и то по знакомству. В Великобритании ни в одном салоне такое провернуть не получится.
Я самая проколотая женщина в мире — у меня более 3500 проколов внутри влагалища, и я не остановлюсь, пока не сделаю 20 000 по всему телу.
Отметка в 20 000 пирсингов нужна для того, чтобы удержать титул мирового рекордсмена. Видимо, молодёжь наступает на пятки!
На вопрос телеведущей, не опасно ли такое количество проколов и как ей удаётся уберечься от инфекций и воспалений, Элейн ответила, что нужно просто соблюдать все меры предосторожности. Если этого не делать, проблемы наверняка будут.
Я использую уксус, и у меня есть замечательный врач, она потрясающая и очень понимающая.
Также Элейн спросили, случалось ли так, что «интимные» металлические украшения неожиданно из неё выпадали. Выяснилось, что нет, поскольку они надёжно закреплены и находятся «внутри, на самом деле внутри». А не будит ли Элейн сама себя по ночам металлическим звоном? «Зависит от того, с кем я сплю». Что ж, звучит логично.
А как всё началось и почему?
Это началось, когда я была очень молода. Я всегда хотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Эта книга для меня была страстью, всем, это была моя мечта.
После долгих попыток мне удалось встретиться с людьми из Книги рекордов Гиннеса, и они сделали меня частью семьи. Это было потрясающе, одно из лучших событий в моей жизни.
Элейн призналась, что уже так привыкла к болевым ощущениям при пирсинге, что ей больше не больно. Она может даже сама себе сделать прокол.
Помимо пирсинга, она также красит волосы в яркие цвета и делает косички и татуировки на лице и теле. А ещё спит на кровати из гвоздей, ходит по огню, лежит на битом стекле и имеет чёрный пояс по дзюдо, который она заработала в Японии.
Для Эдинбурга Элейн Дэвидсон уже давно стала местной достопримечательностью. Она каждый год принимает участие в фестивале искусств «Фриндж» и её выступления всегда пользуются популярностью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я конечно понимаю, что англичанки почти поголовно страшные как атомная война, но на утреннее шоу все же могли найти кого-нибудь посимпатичнее жирной негритянки.
Толерасты сраные, млять