Самая пирсингованная женщина в мире хочет большего

На вопрос телеведущей, не опасно ли такое количество проколов и как ей удаётся уберечься от инфекций и воспалений, Элейн ответила, что нужно просто соблюдать все меры предосторожности. Если этого не делать, проблемы наверняка будут.

Я использую уксус, и у меня есть замечательный врач, она потрясающая и очень понимающая.

Также Элейн спросили, случалось ли так, что «интимные» металлические украшения неожиданно из неё выпадали. Выяснилось, что нет, поскольку они надёжно закреплены и находятся «внутри, на самом деле внутри». А не будит ли Элейн сама себя по ночам металлическим звоном? «Зависит от того, с кем я сплю». Что ж, звучит логично.