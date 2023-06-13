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-57°C и полгода без солнца: тиктокер показывает, каково жить в Антарктиде

-57°C и полгода без солнца: тиктокер показывает, каково жить в Антарктиде

Автор:
13 июня 2023 18:24
Сообщество : Путешествия
Метки: Антарктида   блогеры   интересно   путешествия   тикток   южный полюс   
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Антарктида на протяжении веков была окутана тайной, и отважные путешественники со всего света отправлялись туда, чтобы раскрыть ее секреты. Но в наши дни каждый может увидеть, какова она, жизнь на Южном полюсе, а помогает в этом тиктокер Мэтти Джордан, который работает в Антарктиде уже больше пяти лет и каждый день рассказывает новые истории.

Сейчас Джордан живет на юге острова Росса на новозеландской антарктической научной станции Скотт-Бейс, названной в честь первого британца, достигшего Южного полюса. Жизнь здесь далеко не простая: полгода континент окутан полной тьмой, регулярно бушуют метели и даже бывают извержения вулканов. Но Джордан по-прежнему гордится своей работой и заявляет, что ни на что бы ее не променял. Он даже встречался с бывшим премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, которая приезжала на станцию, чтобы лично увидеть и понять, какие исследования там проводятся.

Новозеландская Скотт-Бейс входит в число более чем 80 станций, разбросанных по всей Антарктиде, которыми управляют более 30 стран. Она находится в 1350 километрах от Южного полюса, расположена рядом с действующим вулканом Эребус, и обычно на ней находится около 86 человек одновременно. Чтобы добраться до нее, Мэтти совершает пяти-восьмичасовой перелет из Крайстчерча в Новой Зеландии.

При всей своей суровости местная природа и температура (-35°C!) продолжают удивлять Мэтти, и он регулярно делится новыми открытиями с почти 400 000 подписчиков. Например, в минувший вторник он заснял первую в году метель на острове Росс с порывами ветра до 70 узлов (130 км/ч). Метель получила классификацию «Погодные условия 1» — самая экстремальная классификация погоды в Антарктиде, с которой Джордану до этого не приходилось сталкиваться. Его команда обычно работает в «условиях 3» — более высокие температуры, хорошая видимость и слабый ветер. Если температура падает -60°C и -70°C, исследователи всегда остаются внутри.

«Такие сильные порывы ветра полностью сотрясают здания, — говорит он в видео. — Окна полностью засыпаны снегом, и нам придется выкопать несколько внешних дверей, когда закончится снегопад, чтобы мы точно смогли выйти».


Через три дня снова случилась еще одна метель — в этот раз ветер достигнул максимальной скорости 62 узла. Оба события произошли в сумеречный период — шестимесячное состояние темноты на большей части Антарктиды. В Скотт-Бейс сейчас «морские сумерки», то есть, солнце находится между 6° и 12° ниже горизонта, поэтому на острове Росс сейчас весь день царит кромешная тьма. И хотя для большинства людей это звучит страшно, Джордана наблюдение за тёмной Антарктидой из тепла и уюта станции скорее умиротворяет — он впервые увидел снег, когда ему было 19 лет, так что тот еще не успел ему надоесть.

Для всех, кто мечтает побывать на Южном полюсе, у Мэтти припасено множество советов — своего рода руководство по выживанию.

Например, категорически нельзя оставлять еду и напитки на улице — как наглядно демонстрирует Мэтти, они могут полностью замерзнуть еще до того, как вы откусите кусочек.

Также каждый должен носить около трех толстых слоев одежды при температуре -43°C или пяти, если она опускается ниже -50°C. Наряд включает в себя специальную куртку для экстремально низких температур, два слоя перчаток, шапку, ботинки и защитные очки.

«Многие спрашивают, есть ли у нас большие теплый куртки, но самое эффективное, что вы можете сделать, чтобы подготовиться к холодной погоде, — это тщательно подобрать слои одежды. Базовый слой термобелья, пожалуй, самый важный. Мы носим термобелье из шерсти мериноса».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Антарктида   блогеры   интересно   путешествия   тикток   южный полюс   
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6  комментариев
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Николай Полчаса назад
Я вот честное слово невдупляю, чё там ловить столько времени?
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Андрей Полчаса назад
может подсказать ему что носки удобнее одевать сразу после термобелья ?
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