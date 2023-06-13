-57°C и полгода без солнца: тиктокер показывает, каково жить в Антарктиде

Сейчас Джордан живет на юге острова Росса на новозеландской антарктической научной станции Скотт-Бейс, названной в честь первого британца, достигшего Южного полюса. Жизнь здесь далеко не простая: полгода континент окутан полной тьмой, регулярно бушуют метели и даже бывают извержения вулканов. Но Джордан по-прежнему гордится своей работой и заявляет, что ни на что бы ее не променял. Он даже встречался с бывшим премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, которая приезжала на станцию, чтобы лично увидеть и понять, какие исследования там проводятся.

Новозеландская Скотт-Бейс входит в число более чем 80 станций, разбросанных по всей Антарктиде, которыми управляют более 30 стран. Она находится в 1350 километрах от Южного полюса, расположена рядом с действующим вулканом Эребус, и обычно на ней находится около 86 человек одновременно. Чтобы добраться до нее, Мэтти совершает пяти-восьмичасовой перелет из Крайстчерча в Новой Зеландии.