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В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный дом

В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный дом

Автор:
12 декабря 2023 08:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Нью-Йорк   США   бронкс   завалы   обрушение   разбор завалов   
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Инцидент произошёл в Бронксе 11 декабря. Угол жилого дома, построенного в 1915 году, внезапно стал рушиться. По словам очевидцев, рядом с домом производили какие-то ремонтные работы, а состояние самого здания давно внушало опасения.

Вчера, около 15.30 обрушился угол здания на углу Уэст-Бернсайд-авеню и Фелан-Плейс в Моррис-Хайтс. Известно, что в доме находятся шесть коммерческих предприятий и десятки жилых квартир - сообщает CBS News NY.


По словам очевидца Элиса Гейнера, от дома внезапно стали отваливаться большие плиты:

«Мы видим, как эта строительная штука начинает трескаться. Там два парня что-то строили. Мы видим, как большие камни начинают падать. А потом всё просто рухнуло, примерно за секунду», — рассказывает он.

Момент обрушения попал на камеры. На кадрах можно заметить, как несколько человек бросаются прочь после того, как часть дома падает.


Многие из проживающих в этом доме успели выскочить до того, как угол здания начал падать. Владелец винного магазина на первом этаже сообщил, что вовремя выбежал из лавки.

"Мы услышали треск и смогли покинуть помещение. Именно тогда все рухнуло", -рассказывает Джейсон Кастильо.


Вскоре после инцидента в соцсетях стали появляться фото и видео обрушившегося дома. На них видно, что здание получило серьёзные повреждения: нарушена целостность перекрытий и стен всех шести этажей.


К зданию подъехали спасатели. Начался разбор завалов.

Как сообщают американские СМИ, под завалами людей не было обнаружено, что можно считать в данных обстоятельствах настоящей удачей.


Причина обрушения была пока неизвестна, но официальные лица заявили, что состояние здания оставляло желать лучшего. В отчёте, который предоставлялся Департаменту строительства в 2021 год, сказано, что на стенах и фундаменте дома есть небольшие трещины, а также выкрошившийся цемент между кирпичами в кладке.


Стало известно, что в понедельник было выдано разрешения на строительство тротуара возле этого перекрестка. Разрешения касались замены тротуара и использования строительной техники, включая экскаватор.И хотя по документам строительные работы еще не велись в день обрушения, очевидцы утверждают, что с тротуаром уже что-то делали. Кто оказался виновным в ЧП, предстоит разобраться созданной комиссии экспертов.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Нью-Йорк   США   бронкс   завалы   обрушение   разбор завалов   
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9  комментариев
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57k
zloykoyot 2 часа назад
Что все люди живы - это хорошо. Но вот интересно, кто будет здание восстанавливать и, главное, кто это будет оплачивать.
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133
Топор плывёт zloykoyot 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Ivan Полчаса назад
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
Чиновники средства на капремонт разворовали, вот, всё и рушится.
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5k
Serj81 Час назад
А в Нью-Йоркской прессе пишут интересно об обвалах жилых домов Астрахани, Магнитогорска, Рязани, Химках?
Зачем нам это знать? Зачем нам знать, кто человек года по их версиям? Зачем внедрять их культуру нам? А потом жалуемся, что закрыли, забрали, не дали.
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1k
Сергей Час назад
Это банка с огурцами взорвалась.
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7k
klop 2 часа назад
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46
dasn7 2 часа назад
До чего довёл страну! Где?! А, ну там сейчас быстро восстановят, это не в Мордери...
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