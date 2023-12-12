В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный дом

Инцидент произошёл в Бронксе 11 декабря. Угол жилого дома, построенного в 1915 году, внезапно стал рушиться. По словам очевидцев, рядом с домом производили какие-то ремонтные работы, а состояние самого здания давно внушало опасения.
Вчера, около 15.30 обрушился угол здания на углу Уэст-Бернсайд-авеню и Фелан-Плейс в Моррис-Хайтс. Известно, что в доме находятся шесть коммерческих предприятий и десятки жилых квартир - сообщает CBS News NY.
По словам очевидца Элиса Гейнера, от дома внезапно стали отваливаться большие плиты:
«Мы видим, как эта строительная штука начинает трескаться. Там два парня что-то строили. Мы видим, как большие камни начинают падать. А потом всё просто рухнуло, примерно за секунду», — рассказывает он.
Момент обрушения попал на камеры. На кадрах можно заметить, как несколько человек бросаются прочь после того, как часть дома падает.
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Многие из проживающих в этом доме успели выскочить до того, как угол здания начал падать. Владелец винного магазина на первом этаже сообщил, что вовремя выбежал из лавки.
"Мы услышали треск и смогли покинуть помещение. Именно тогда все рухнуло", -рассказывает Джейсон Кастильо.
Вскоре после инцидента в соцсетях стали появляться фото и видео обрушившегося дома. На них видно, что здание получило серьёзные повреждения: нарушена целостность перекрытий и стен всех шести этажей.
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К зданию подъехали спасатели. Начался разбор завалов.
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Как сообщают американские СМИ, под завалами людей не было обнаружено, что можно считать в данных обстоятельствах настоящей удачей.
Причина обрушения была пока неизвестна, но официальные лица заявили, что состояние здания оставляло желать лучшего. В отчёте, который предоставлялся Департаменту строительства в 2021 год, сказано, что на стенах и фундаменте дома есть небольшие трещины, а также выкрошившийся цемент между кирпичами в кладке.
Стало известно, что в понедельник было выдано разрешения на строительство тротуара возле этого перекрестка. Разрешения касались замены тротуара и использования строительной техники, включая экскаватор.И хотя по документам строительные работы еще не велись в день обрушения, очевидцы утверждают, что с тротуаром уже что-то делали. Кто оказался виновным в ЧП, предстоит разобраться созданной комиссии экспертов.
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Зачем нам это знать? Зачем нам знать, кто человек года по их версиям? Зачем внедрять их культуру нам? А потом жалуемся, что закрыли, забрали, не дали.