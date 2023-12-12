В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный дом

Вчера, около 15.30 обрушился угол здания на углу Уэст-Бернсайд-авеню и Фелан-Плейс в Моррис-Хайтс. Известно, что в доме находятся шесть коммерческих предприятий и десятки жилых квартир - сообщает CBS News NY.





По словам очевидца Элиса Гейнера, от дома внезапно стали отваливаться большие плиты:

«Мы видим, как эта строительная штука начинает трескаться. Там два парня что-то строили. Мы видим, как большие камни начинают падать. А потом всё просто рухнуло, примерно за секунду», — рассказывает он.

Момент обрушения попал на камеры. На кадрах можно заметить, как несколько человек бросаются прочь после того, как часть дома падает.



