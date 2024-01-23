"На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку техников

Выглянув в иллюминатор, мужчина увидел, что на крыле самолета не хватает четырех болтов.
Рейс авиакомпании Virgin Atlantic по маршруту Манчестер — Нью-Йорк был задержан после того, как один из пассажиров обратил внимание на состояние крыла самолёта. Британец Фил Харли спросил у стюардессы, нормально ли это, что там не хватает четырёх болтов?
Бортпроводница вызвала техников, которые добавили недостающий крепёж.
И хотя потом представитель авиакомпании Virgin Atlantic заверил, что безопасность судна не пострадала бы без четырёх болтов, Харли предпочёл перестраховаться, вспомнив случай с отвалившейся во время полёта заглушкой двери и куском фюзеляжа самолета Alaska Airlines.
Нил Ферт, главный авиационный инженер Airbus A330, заметил, что поврежденная панель была вторичной конструкцией, используемой для улучшения аэродинамики самолета.
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"Каждая из этих панелей имеет 119 крепежных элементов, поэтому на целостность конструкции или грузоподъемность крыла это не повлияло, и самолет был безопасен в эксплуатации”, - заявил он, однако техники на всякий случай проверили техническое состояние всего самолёта, из-за чего пассажирам пришлось улететь другим рейсом.
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Долго думали, проектировали и построили, значит, инженеры
супер-самолет. Но вот беда, как они не бились у самолета при взлете
отваливались крылья, хоть ты тресни. В конце-концов вспомнили, что есть
на заводе сторож Петрович, который хоть и бухал без меры, но иногда мог
дельным советом помочь. Рассказали ему проблему, ушел тот думать. Через
два дня приходит и заявляет:
- А вы возьмите большую дрель, значит, и через каждые десять сантИметров
дырочки на обоих крыльях прохреначьте возле того места где они к
самолету крепятся!
Инженеры прифигели, но решили ради шутки да и от не фик делать так и
поступить. Насверилили дырок и, вот чудо, самолет взлетел, а крылья не
отвалились!
- Петрович! Как ты до такого додумался! И почему так вообще
получается!!??
- Все просто, мужики. Туалетную бумагу с перфорацией знаете? Так вот я
заметил, что она ну никогда по дырочкам не отрывается!
-Да, если пластилин завезут. (С)