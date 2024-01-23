"На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку техников

Снежный плен в горах Бурятии

Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

В США массово перебрасывают военную технику в направлении границы с Мексикой

Американка развелась с мужем, когда увидела, с кем он ей изменяет

"Едем в Магадан!": почти 250 пассажиров авиарейса в Сан-Франциско застряли на Крайнем Севере

В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание