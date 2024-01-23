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"На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку техников

"На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку техников

Автор:
23 января 2024 09:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   авиа   болты   и так сойдет   крепеж   самолет   техника   
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Выглянув в иллюминатор, мужчина увидел, что на крыле самолета не хватает четырех болтов.

Рейс авиакомпании Virgin Atlantic по маршруту Манчестер — Нью-Йорк был задержан после того, как один из пассажиров обратил внимание на состояние крыла самолёта. Британец Фил Харли спросил у стюардессы, нормально ли это, что там не хватает четырёх болтов?


Бортпроводница вызвала техников, которые добавили недостающий крепёж.





И хотя потом представитель авиакомпании Virgin Atlantic заверил, что безопасность судна не пострадала бы без четырёх болтов, Харли предпочёл перестраховаться, вспомнив случай с отвалившейся во время полёта заглушкой двери и куском фюзеляжа самолета Alaska Airlines.



Нил Ферт, главный авиационный инженер Airbus A330, заметил, что поврежденная панель была вторичной конструкцией, используемой для улучшения аэродинамики самолета.


"Каждая из этих панелей имеет 119 крепежных элементов, поэтому на целостность конструкции или грузоподъемность крыла это не повлияло, и самолет был безопасен в эксплуатации”, - заявил он, однако техники на всякий случай проверили техническое состояние всего самолёта, из-за чего пассажирам пришлось улететь другим рейсом.




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Метки: Видео   США   авиа   болты   и так сойдет   крепеж   самолет   техника   
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6  комментариев
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17k
Совранский 2 часа назад
Анекдот старый вспоминается:
Долго думали, проектировали и построили, значит, инженеры
супер-самолет. Но вот беда, как они не бились у самолета при взлете
отваливались крылья, хоть ты тресни. В конце-концов вспомнили, что есть
на заводе сторож Петрович, который хоть и бухал без меры, но иногда мог
дельным советом помочь. Рассказали ему проблему, ушел тот думать. Через
два дня приходит и заявляет:
- А вы возьмите большую дрель, значит, и через каждые десять сантИметров
дырочки на обоих крыльях прохреначьте возле того места где они к
самолету крепятся!
Инженеры прифигели, но решили ради шутки да и от не фик делать так и
поступить. Насверилили дырок и, вот чудо, самолет взлетел, а крылья не
отвалились!
- Петрович! Как ты до такого додумался! И почему так вообще
получается!!??
- Все просто, мужики. Туалетную бумагу с перфорацией знаете? Так вот я
заметил, что она ну никогда по дырочкам не отрывается!
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843
Шурман 5 минут назад
9 числа летел Рига-Брюссель самолет Аирбас , сидел у крыла , самолет и так пустой был а в этом месте сильно много места что бы вытянуть ноги . Хрен бы с ним что пол полета капал конденсат так еще там какая хрен под этой дверью была типа ручки какой то так она отвалилась , хотел на место поставить потом подумал высота 10 штук и ни дай бог еще что то отвалиться . Потом стюардессам сказал что у вас там херня отвалились они сразу это пилотам передали и меня пересадили в другое место .
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16k
Типа граф 47 минут назад
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11k
MakDag Час назад
-Хвост до завтра успеют присобачить?
-Да, если пластилин завезут. (С)
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