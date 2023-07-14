Деревня Гитхорн: у них нет дорог

По водному же пути осуществляется доставка продуктов и вообще любых товаров. То есть каждый житель деревни может получить доставку всего чего захочется непосредственно к порогу.

Для этого в Гитхорне есть специальные "продуктовые лодки".



Жители деревни могут заказать товары из городов, которые расположены поблизости. Ну и, разумеется, в самой деревеньке тоже есть свои рестораны и магазины, которые также могут привезти всё прямо к порогу. Ну и никто не отменял собственные мини-огородики на участках, где также не запрещено выращивать овощи и фрукты. А несколько раз в год проводятся продуктовые ярмарки, куда фермеры привозят свою продукцию. В эти дни в Гитхорне довольно многолюдно - приезжают не только местные жители, но и туристы.