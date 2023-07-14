Деревня Гитхорн: у них нет дорог

Есть в Европе одна деревенька, где люди не могут пользоваться транспортом, потому что в ней просто-напросто нет дорог. Но это им совершенно не мешает.
Деревня Гитхорн находится в Нидерландах. Вместо дорог в ней множество каналов, поэтому местные жители передвигаются там исключительно на лодках. У каждого дома есть собственный причал, где паркуются личные лодки гитхорнцев.
Лодку можно арендовать для туризма, их используют в качестве личного и общественного транспорта. Там даже есть своеобразные канальные автобусы. Ну и, конечно же, в деревне есть мосты, чтобы перейти с одной стороны канала на другую.
Гитхорн всегда привлекает множество туристов, ведь каждому интересно увидеть, как жители деревни строят свой быт и бизнес без какой-либо сухопутной инфраструктуры.
У них есть скорая помощь и пожарные службы, которые работают по системе, изобретённой именно для этой деревни. Каналы оснащены маяками, помогающими ориентироваться службам помощи.
По водному же пути осуществляется доставка продуктов и вообще любых товаров. То есть каждый житель деревни может получить доставку всего чего захочется непосредственно к порогу.
Для этого в Гитхорне есть специальные "продуктовые лодки".
Жители деревни могут заказать товары из городов, которые расположены поблизости. Ну и, разумеется, в самой деревеньке тоже есть свои рестораны и магазины, которые также могут привезти всё прямо к порогу. Ну и никто не отменял собственные мини-огородики на участках, где также не запрещено выращивать овощи и фрукты. А несколько раз в год проводятся продуктовые ярмарки, куда фермеры привозят свою продукцию. В эти дни в Гитхорне довольно многолюдно - приезжают не только местные жители, но и туристы.
Но Гитхорн интересен не только особенной инфраструктурой. В деревне до сих пор существует много красивых и необычных традиций. Например, на День Короля, который празднуется ежегодно в конце апреля, всегда проводятся музыкальные и стрит-фуд фестивали, парады и масса увеселительных мероприятий.
А туристы могут с удовольствием насладиться местной кухней и традиционными блюдами, сыры из козьего молока, рыба в самых разных видах и не только.
Ну и конечно же гонки на лодках! Странно было бы, если бы в деревне, где всё транспортное сообщение только по воде, никто не подумал устроить подобное соревнование. В соревновании могут принять участие не только местные жители, но и гости деревни. Эта традиция у гитхорнцев одна из самых любимых.
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