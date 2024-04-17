Почему в Китае перестали рожать детей

Кто бы мог подумать, что политика сокращения рождаемости действительно её снизит (сарказм?) Но помимо этого она оказала большое влияние на гендерный состав страны. Жители Китая чтут традиции и, в связи с этим, всегда хотели, чтобы в семье был мальчик-наследник. А шанс на это был только один. И это привело к такому факту, как селективные аборты, когда избавлялись от девочек, дожидаясь мальчика. Конечно же, общество перекосило.

На сегодняшний день мужчин в Китае намного больше, чем женщин и поэтому у внушительной части населения нет детей - они не могут найти себе пару.