Почему в Китае перестали рожать детей

Помните ещё несколько лет назад во многих источниках писали, что ещё немного и планета заполонится китайцами. Но теперь звание самой населённой страны мира принадлежит Индии, пока Китай переживает демографический кризис.
Но как же могло случиться так, что страна, где от людей яблоку негде упасть, внезапно оказалась в демографической яме? Эксперты говорят, что ситуация довольно серьёзная.
Всего сто лет назад китаянка обычно сидела дома и вела хозяйство, параллельно безостановочно рожая.
Но сегодня женщина в Китае работает, ведь одному человеку просто не прокормить всю семью (за редким исключением). Это приводит к тому, что планирование беременности откладывается, а если карьера идёт в гору, то пара может вообще отказаться от детей. Изменения произошли, но уклад, по сути остался - женщина обязана уйти с работы ради ребёнка, а мужские декретные отпуска в Китае вообще неактуальны. А сегодняшние китаянки совершенно не готовы забывать о себе и своём развитии.
Кто бы мог подумать, что политика сокращения рождаемости действительно её снизит (сарказм?) Но помимо этого она оказала большое влияние на гендерный состав страны. Жители Китая чтут традиции и, в связи с этим, всегда хотели, чтобы в семье был мальчик-наследник. А шанс на это был только один. И это привело к такому факту, как селективные аборты, когда избавлялись от девочек, дожидаясь мальчика. Конечно же, общество перекосило.
На сегодняшний день мужчин в Китае намного больше, чем женщин и поэтому у внушительной части населения нет детей - они не могут найти себе пару.
Китай, тем не менее по-прежнему остаётся большой страной, где практически во всех сферах колоссальна. Школьники в Китае не заняты своей личной жизнью - их интересует только учёба. Такая зацикленность приводит к тому, что у них, в будущем такие дети сталкиваются с проблемами в общении. В том числе и с противоположным полом.
Молодые люди, после учёбы, тоже не стремятся скорее жениться и обзавестись детьми. Карьера у них на первом месте, потому что руководитель отдаст предпочтение бездетному работнику. Дети у него не болеют, голова не будет занята семейными проблемами, да и с работы не будет торопиться к семье.
Ну это не новость для всех стран: чем выше уровень жизни, тем меньше рождается детей. Родители стараются сконцентрироваться на одном ребёнке и дать ему всё. Хорошее образование, частные колледжи, помощь с жильём и прочее.
В целом, это не только проблема Китая, но и других стран. Высокая (а где-то даже и чрезмерно завышенная) стоимость аренды и продажи квартир и домов серьёзно сдерживает заводить большое количество детей. Разумные люди не верят в тех самых заек и лужайки, автоматически к ним прилагающиеся - детей надо растить осознавая, что можешь им дать. Ну исключая форс-мажоры, конечно же.
Источник:
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