12 знаменитостей, в честь которых сделали кукол Барби и Кенов, и они поразительно схожи

Компания Mattel знаменита своими куклами Барби и Кеном, с которыми играет не одно поколение детишек. Но время идёт, и запросы меняются: «стереотипные» Барби больше не удовлетворяют современных девочек.
Компания идёт своим дорогим потребителям навстречу и создаёт кукол по образу популярных знаменитостей. Но не только детей привлекает подобная продукция: некоторые взрослые тоже с радостью собирают коллекции миниатюрных звёзд прошлого и настоящего. Так, известные актрисы, художницы и певцы XX века поселились в частных коллекциях и музеях, а куклы современных знаменитостей покупаются до сих пор.
Кукла была выпущена в честь коллекции 2017 года бренда Tommy Hilfiger, звездой которого стала модель Джиджи.
Оскароносный фильм «Унесённые ветром» (1939) заслуживает внимания в том числе благодаря дизайнеру по костюмам. Особенно зрителям запомнилось платье из штор, которое воссоздали Mattel, изобразив в нём Скарлетт О’Хару (Вивьен Ли).
Mattel решили увековечить образ певицы, подарившей миру самую популярную на сегодняшний день рождественскую песню.
Mattel не могли оставить без внимания легендарный образ актрисы из фильма «Завтрак у Тиффани» (1961).
Источник:
- 12 двойников знаменитостей, глядя на которых догадываешься, что у природы где-то припасён ксерокс
- Как живые: 20 лучших восковых копий знаменитостей
- 10 самых знаменитых "живых кукол"
- 17 самых необычных образов Барби, которые существовали за всё время
- Безумные фанаты, сделавшие пластические операции, чтобы стать похожими на своих кумиров
?