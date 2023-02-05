10 самых знаменитых "живых кукол"

Куклы Барби и Кен являются кумирами для многих детей. И когда эти дети становятся взрослыми, то некоторые из них решают любой ценой — будь пластическая хирургия или изматывающие тренировки, или и то и то одновременно — стать похожими на своих кумиров детства.
Сегодня я хочу рассказать о таких людях, которые пошли на все ради того, чтобы стать настоящими куклами.
Анжелика Кенова
Анжелика Кенова считает себя настоящей Барби. У этой 27-летней модели не только внешность и фигура куклы Барби, но и образ жизни. Ее, как безвольную куклу, во всем контролируют ее родители, которые даже не отпускают ее на свидания. Для поддержания формы Анжелика сидит на строгой диете и занимается спортом с персональным тренером 2-3 часа в день, 5 раз в неделю. Пропускать тренировки ей нельзя, за этим очень строго следят.
Алина Ковалевская
Алина обладает кукольной внешностью – большими глазами, маленьким носиком и длинными светлыми волосами. Девушка утверждает, что ей никогда не делали пластических операций. Правда, она признает, что ее грудь ненастоящая. Но, по словам украинской красавицы, тонкой талии она добилась благодаря диете и упражнениям. Хотя, честно говоря, многие ей не веря.
Анастасия Рескос и Квентин Дехар
Иногда два человека встречаются, и, кажется, что это судьба свела их. Так произошло и с этой парочкой. Анастасия и Квентин познакомились на вечеринке в 2013 году. Оказалось, что они оба с детства обожают Барби, поэтому пара приняла решение пройти ряд операций, чтобы стать похожими на эту куклу. Им сделали 15 операций на двоих стоимостью 150 тысяч долларов. Правда, основную часть этой суммы заплатили их родители. Анастасия и Квентин хотят продолжить свои превращения в кукол и мечтают провести остаток своей жизни вдвоем.
Лолита Ричи
Лолита Ричи оказалась в центре всеобщего внимания, когда ей было всего 16 лет. Благодаря своим кукольным чертам лица и нереальным пропорциям эта русская красавица выглядит как настоящая Барби. Девушка заявляет, что никогда не ложилась под скальпель хирурга, чтобы стать похожей на эту знаменитую куклу. Лолита считает, что своей кукольной внешности она в первую очередь обязана контактным линзам. Именно они делают ее взгляд таким пустым, как у куклы. Но трудно поверить, что 50-см талия Лолиты и грудь 6 размера у нее от природы. Слишком они идеально выглядят.
Родриго Альвес
10 лет понадобилось Родриго Альвесу, чтобы стать настоящим Кеном. Мужчина, который работает бортпроводником и живет в Сан-Паулу, прошел через 42 пластические операции, чтобы выглядеть как муж куклы Барби. На это у него ушло 400 тыс. долларов. Он все виды операций, от введения филлеров в руки, имплантации грудных имплантов и установки имплантов живота до липосакции ног.
Джастин Джедлика
Свою первую пластическую операцию Джастин перенес в 18 лет. С тех пор ему сделали 149 операций, на которые у него ушло 170 тыс. долларов. Джастину сделали состоящую из 4 - этапов операцию по изменению формы спины,5 операций на носе и провели операцию по удалению вен со лба. Кроме того, этому наркоману пластической хирургии подняли надбровные кости, вставили импланты в плечи и изменили форму губ, щек и подбородка. Но юноша не хочет останавливаться на достигнутом, он мечтает, чтобы каждый сантиметр его тела подвергся хирургическому изменению. И все ради того, чтобы выглядеть как настоящий Кен.
Наннетт Хэммонд
Наннетт – домохозяйка и мать пятерых детей. Она потратила полмиллиона долларов, чтобы стать копией Барби. Женщина перенесла 3 операции по увеличению груди, и теперь она может похвастаться внушительным бюстом. Прибавьте к этому фарфоровые зубы, филлеры для губ, наращивание ресниц, полуперманентный макияж и ежедневное посещение солярия, и вы поймете, сколько усилий она затратила, чтобы изменить свою внешность. Наннетт с юности одержима куклой Барби, у нее хранится коллекция из 50 этих кукол. Женщина планирует продолжить менять себя с помощью хирургов, и она не намерена останавливаться, пока ей не исполнится 70 лет.
Эмбер Кохуку Чан
Эмбер Кохуку Чан решила стать настоящей Барби, когда она оказалась в очень непростой ситуации. Девушка страдает от мышечной дистрофии, болезни, из-за которой ее мышцы с каждым днем становятся все слабее. Из-за этого Эмбер не можете передвигаться самостоятельно. Однажды девушка поняла, что ее заболевание превратило ее в куклу, поэтому Эмбер стала наносить специальный макияж, который превращает ее в Барби. Она говорит, что новое увлечение помогает ей справляться с депрессией.
Источник:
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