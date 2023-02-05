10 самых знаменитых "живых кукол"

Свою первую пластическую операцию Джастин перенес в 18 лет. С тех пор ему сделали 149 операций, на которые у него ушло 170 тыс. долларов. Джастину сделали состоящую из 4 - этапов операцию по изменению формы спины,5 операций на носе и провели операцию по удалению вен со лба. Кроме того, этому наркоману пластической хирургии подняли надбровные кости, вставили импланты в плечи и изменили форму губ, щек и подбородка. Но юноша не хочет останавливаться на достигнутом, он мечтает, чтобы каждый сантиметр его тела подвергся хирургическому изменению. И все ради того, чтобы выглядеть как настоящий Кен.

Наннетт Хэммонд