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Мальчик из Бангладеш играл в прятки - и случайно оказался в другой стране

Мальчик из Бангладеш играл в прятки - и случайно оказался в другой стране

Автор:
25 января 2023 13:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: MV Integra   бангладеш   видео   грузовой контейнер   дети   прятки   спрятался   судно   
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Прячась, никогда не влезайте в грузовые контейнеры. Иначе возможны всякие неожиданности...

Кто из детей не любит игру в прятки? Отвечаем: школьник из Бангладеш. Мальчик по имени Фахим в качестве укрытия выбрал грузовой контейнер и случайно заснул, пока ждал, когда его найдут друзья. А когда проснулся, было поздно. Контейнер оказался закрыт.


Как позже оказалось, его погрузили на судно MV Integra и отправили в Малайзию. Путь морем занял шесть дней. Преодолев 1600 километров корабль прибыл в малайзийский город Кланг. Ребенка обнаружили работники порта, которые, разгружая контейнер, нашли внутри него растерянного и истощенного мальчика. Подросток не говорил на местном языке, и грузчики не смогли добиться от него ответа и на один вопрос: кто он такой, откуда, как и зачем попал в конейнер.


Мальчик был истощен и обезвожен, поэтому ему потребовалась помощь врачей. Как сообщают СМИ, сейчас его жизни ничего не угрожает, и ребенок готовится к отправке домой.

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Метки: MV Integra   бангладеш   видео   грузовой контейнер   дети   прятки   спрятался   судно   
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11  комментариев
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374
Johnny Espoleto 2 часа назад
А сыграл то хорошо- никто не нашёл.
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3k
Едондер пуп 41 минуту назад
Чебурашка так в СССР попал))
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2k
веселый просто 57 минут назад
Чет контейнер пустой. Он за 6 дней все съел?
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3k
Leonid Час назад
А он играл в прятки с властями?
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47
Иван Сусанин Час назад
выйграл
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141k
Александр_17 Час назад
Главное скажите, он в прятки выиграл или проиграл?!?
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42k
Aleksandr Час назад
Говорят чемпиона мира по пряткам до сих пор ищут, чтобы вручить золотую медаль...
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10k
Shtoppi Час назад
ага, в прятки играл ))) случайно спрятался ))) просто не в тот контейнер залез этот игрок, а так наверное ему хотелось куда-нить в европу заплыть.
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94k
parallax Час назад
Повезло бедолаге что контейнер не в Америку везли. Месяц в контейнере он бы не протянул.
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