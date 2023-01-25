Мальчик из Бангладеш играл в прятки - и случайно оказался в другой стране

Прячась, никогда не влезайте в грузовые контейнеры. Иначе возможны всякие неожиданности...
Кто из детей не любит игру в прятки? Отвечаем: школьник из Бангладеш. Мальчик по имени Фахим в качестве укрытия выбрал грузовой контейнер и случайно заснул, пока ждал, когда его найдут друзья. А когда проснулся, было поздно. Контейнер оказался закрыт.
Как позже оказалось, его погрузили на судно MV Integra и отправили в Малайзию. Путь морем занял шесть дней. Преодолев 1600 километров корабль прибыл в малайзийский город Кланг. Ребенка обнаружили работники порта, которые, разгружая контейнер, нашли внутри него растерянного и истощенного мальчика. Подросток не говорил на местном языке, и грузчики не смогли добиться от него ответа и на один вопрос: кто он такой, откуда, как и зачем попал в конейнер.
Мальчик был истощен и обезвожен, поэтому ему потребовалась помощь врачей. Как сообщают СМИ, сейчас его жизни ничего не угрожает, и ребенок готовится к отправке домой.
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