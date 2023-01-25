Мальчик из Бангладеш играл в прятки - и случайно оказался в другой стране

Как позже оказалось, его погрузили на судно MV Integra и отправили в Малайзию. Путь морем занял шесть дней. Преодолев 1600 километров корабль прибыл в малайзийский город Кланг. Ребенка обнаружили работники порта, которые, разгружая контейнер, нашли внутри него растерянного и истощенного мальчика. Подросток не говорил на местном языке, и грузчики не смогли добиться от него ответа и на один вопрос: кто он такой, откуда, как и зачем попал в конейнер.