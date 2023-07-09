В конкурсе "Мисс Нидерланды — 2023" впервые в истории одержал победу мужчина

2820
2
1
«Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса», — сообщили в жюри о 22-летнем Рикки Колле.
Теперь Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная:
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Метки: Видео в-стара госудрство дая родителили финляния
Новости партнёров
реклама
(С)
А вообще не завидую я тому абстрактному индусу который будет фапать на конкурс красоты и только потом узнаёт кто есть кто
Слева Рикки Колле (победитель конкурса), справа Натали Ясмин (проигравшая в финале):
- Хер голландский.
- Точно! Нам 400 Голландского!
Кстати, сообщают, что нынешний владелец конкурса Мисс Вселенная - тоже трансгендер.
Так что ничего удивительного...
И я не утверждаю, что они там страшные, но явно присутствуют какие-то проблемы, раз конкурс мисс выигрывает мужик.
Единственная более-менее симпатичная дама за пять лет моего ежегодного двух-трёх недельного пребывания в этой стране прекрасно понимала по-русски. И сильно подозреваю, что по-украински.
Остальные - зачётные крокодилы.
Даже в фотостудии как образец женского портрета была выставлена фотка, от которой пальцы на ногах самопроизвольно поджимались.
Но вот когда вместо мисс мужик эт уже диагноз