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В конкурсе "Мисс Нидерланды — 2023" впервые в истории одержал победу мужчина

В конкурсе "Мисс Нидерланды — 2023" впервые в истории одержал победу мужчина

Автор:
09 июля 2023 22:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   в-стара   госудрство   дая   родителили   финляния   
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«Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса», — сообщили в жюри о 22-летнем Рикки Колле.

Теперь Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная:

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Метки: Видео   в-стара   госудрство   дая   родителили   финляния   
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31  комментарий
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46k
Максим Т. 5 часов назад
А каким боком тут это видео?
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11k
paranoid 11 минут назад
"Мужчины настолько превосходят женщин, что даже женщины из мужиков лучше чем из женщин "
(С)
А вообще не завидую я тому абстрактному индусу который будет фапать на конкурс красоты и только потом узнаёт кто есть кто
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Ну и как его ипсти , тфу ты мать его ети .
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547
Звёздный князь 2 часа назад
Просто посмотрите на ту, которая проиграла этому трансвеститу и сразу поймёте уровень маразма и честности в головах членов жюри. Тут уж как говорится факты на лицо.
Слева Рикки Колле (победитель конкурса), справа Натали Ясмин (проигравшая в финале):

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3k
Pioner76 3 часа назад
Да.... это дно.
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1k
алексей 3 часа назад
Победил не мужчина , а -пид..ас. называйте вещи своими именами .
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11k
Летучий Мыш 3 часа назад
Не , ну с такой фигурой ему проще женщиной стать
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30k
Григорий 3 часа назад
- Дайте мне.. Ты как меня сегодня называл?
- Хер голландский.
- Точно! Нам 400 Голландского!
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1k
Хаим Каценеленбоген 3 часа назад
похоже, западный мир уже ничего не исправит
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5k
Fishki_surfer 3 часа назад
>> the new owner of the Miss Universe org -- Anne Jakrajutatip -- is transgender herself.

Кстати, сообщают, что нынешний владелец конкурса Мисс Вселенная - тоже трансгендер.
Так что ничего удивительного...
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14k
Александр 4 часа назад
Произнесите слово "Нидерланды" с ударением на последнюю букву! Почувствуйте бескрайний простор степи, мягкий уют юрты, терпкий вкус кумыса...
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2
Юлия 4 часа назад
Может у них с женщинами дефицит? Какая страна, такие и красавицы
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10
Cosmos Cosmos Юлия 3 часа назад
Нет, женщины у них очень даже ничего. Зато в голове у их элиты - сплошой канабис
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2
Юлия Cosmos Cosmos 3 часа назад
Так в том то и дело, что Ваши критерии красоты с их не сходятся (по итогу конкурса), красота понятие относительное.
И я не утверждаю, что они там страшные, но явно присутствуют какие-то проблемы, раз конкурс мисс выигрывает мужик.
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157
FelisLynx Cosmos Cosmos 2 часа назад
У кого ничего? У голландцев?
Единственная более-менее симпатичная дама за пять лет моего ежегодного двух-трёх недельного пребывания в этой стране прекрасно понимала по-русски. И сильно подозреваю, что по-украински.
Остальные - зачётные крокодилы.
Даже в фотостудии как образец женского портрета была выставлена фотка, от которой пальцы на ногах самопроизвольно поджимались.
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2
Юлия FelisLynx 2 часа назад
Ну я уж писала, что красота понятие относительное... Одному крокодил, другому красавица - в принципе эт, наверное, нормально

Но вот когда вместо мисс мужик эт уже диагноз
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571
grigorenko vladislav 4 часа назад
Мисс, если я правильно понимаю, это молодая женщина. Девушка, если хотите. Это как же надо мозги и душу позасрать, чтобы в конкурсе среди девушек выбрать победителем мужчину! Про здравый смысл уже не говорю...
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19k
Александр 4 часа назад
Ну так им и надо. Не удивлюсь если это победит в мисс вселенная.
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713
bad-bubble 4 часа назад
Ну это п@здец конечно, полнейший
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713
bad-bubble 4 часа назад
Ну это [мат] конечно, полнейший
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713
bad-bubble 4 часа назад
Ну это [мат] конечно, полный.
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713
bad-bubble 4 часа назад
Ну это [мат] конечно, полный.
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713
bad-bubble 4 часа назад
Ну это [мат] конечно, полный.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
519
5k
Трям 5 часов назад
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August

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