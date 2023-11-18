На свободу вышел один из самых кровавых киллеров 90-х годов

Сегодня, 18 ноября, из тюрьмы выходит один из самых известных и хладнокровных киллеров Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, он же Саша Солдат. В колонии строгого режима он провёл 24 года. На счету Пустовалова 22 доказанных убийства.





Своё прозвище он получил за беспрекословное исполнение приказов. Жертвами Саши Солдата становились бизнесмены, сотрудники правоохранительных органов и, конечно, главари и члены других бандитских группировок. Отметим, что львиная доля убийств приходится на бандитские разборки.





Саша Солдат орудовал в Ореховской ОПГ с 1994 по 1999 годы. Своих жертв он душил, расстреливал, расчленял и сжигал в каминах. По словам наёмного убийцы, у него были самые крепкие нервы в "организации", поэтому он брался за самую чёрную и грязную работу. К которой он подходил со всей ответственностью и фантазией. К примеру, чтобы убить лидера Кунцевской ОПГ Калигина, который избил работников автосервиса, находившегося под "крышей" "ореховских", он переоделся в строителя, взял инструменты и беспрепятственно зашёл в кафе, где шёл ремонт и находился Калигин, ожидавший встречи.