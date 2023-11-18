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На свободу вышел один из самых кровавых киллеров 90-х годов

На свободу вышел один из самых кровавых киллеров 90-х годов

Автор:
18 ноября 2023 13:44
Сообщество : Криминал
Метки: Александр Пустовалов   биография   киллер   освобождение   саша-солдат   тюрьма   
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Речь про Александра Пустовалова, более известного под прозвищем Саша Солдат, который провёл за решёткой 24 года.

Сегодня, 18 ноября, из тюрьмы выходит один из самых известных и хладнокровных киллеров Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, он же Саша Солдат. В колонии строгого режима он провёл 24 года. На счету Пустовалова 22 доказанных убийства.


Своё прозвище он получил за беспрекословное исполнение приказов. Жертвами Саши Солдата становились бизнесмены, сотрудники правоохранительных органов и, конечно, главари и члены других бандитских группировок. Отметим, что львиная доля убийств приходится на бандитские разборки.


Саша Солдат орудовал в Ореховской ОПГ с 1994 по 1999 годы. Своих жертв он душил, расстреливал, расчленял и сжигал в каминах. По словам наёмного убийцы, у него были самые крепкие нервы в "организации", поэтому он брался за самую чёрную и грязную работу. К которой он подходил со всей ответственностью и фантазией. К примеру, чтобы убить лидера Кунцевской ОПГ Калигина, который избил работников автосервиса, находившегося под "крышей" "ореховских", он переоделся в строителя, взял инструменты и беспрепятственно зашёл в кафе, где шёл ремонт и находился Калигин, ожидавший встречи.

Известно, что у Пустовалова было самое обыкновенное детство, не предвещающее таких зверских изменений личности. Учился играть на фортепьяно в музыкальной школе, занимался дзюдо (получил разряд), помогал маме, подрабатывая на заводе имени Хруничева, в старших классах в составе отряда дружинников помогал милиционерам патрулировать улицы. Свою жизнь планировал связать со службой в армии или милиции. Отслужил в морской пехоте, где стал старшиной.


Вернувшись на гражданку, хотел пойти в спецподразделение милиции — ОМОН или СОБР. Но без высшего образования туда не брали, что сильно его оскорбило, как рассказывал Пустовалов позднее. Тогда он пустился во все тяжкие и начал ходить по клубам и барам в поисках работы. Однажды его заприметил лидер "ореховских" – Дмитрий Белкин. Пустовалов показал несколько приёмов, в одиночку уложив его бойцов, и был принят на "работу", став главным козырем в команде, поскольку помимо дзюдо владел всеми видами огнестрельного оружия.

Своё самое громкое убийство Пустовалов совершил в 1997 году в Греции. Он несколько дней прикидывался бездомным, тщательно изучая распорядок жертвы — другого киллера из Курганской ОПГ Александра Солоника, известного как Саша Македонский. К тому моменту российские оперативники тоже установили, где находится Солоник и намеревались его задержать (он подкупил милиционеров и сбежал из СИЗО). Однако Пустовалов вместе с напарником опередили оперативников. За сутки до их приезда преступники при помощи главаря "ореховских" Сергея Буторина (Ося) выманили его на арендованную виллу, где задушили и расчленили вместе с подругой Светланой Котовой, финалисткой конкурса красоты "Мисс Россия — 1996".


После убийства Пустовалов решил поиграть с оперативниками и через анонимный звонок передал им коробку с картой местности и запиской: "Хотели Солоника — так забирайте". В указанном месте, в 20 км от Афин, правоохранители нашли расчленённое тело Македонского в чёрном пакете. Позднее силовики, но уже в другом месте, обнаружили тело модели.

В 1999 году к Саше Солдату, которому 5 долгих и кровавых лет удавалось выходить сухим из воды, подобрались сотрудники РУБОП. Как оказалось, Пустовалова прекрасно знали во многих тусовочных местах Москвы, где у него было прозвище Саша Продиджи. Все его знакомые из клубов и баров отказывались верить, что весёлый парень, любивший музыку, является хладнокровным убийцей.


Пустовалова задержали в ноябре 1999 года. До сотрудников МУР дошли слухи, что главарь Ореховской ОПГ Буторин, он же Ося, планирует избавиться от своего верного бойца. Поэтому Сашу Солдата нужно было найти раньше Буторина, и им это удалось. Его задержали рядом с домом матери. Он почему-то был в форме морпеха, видимо, пытался вызывать меньше подозрений.


"Сопротивления не оказал, понял, что преступный путь закончился. Стал сотрудничать со следствием, честно рассказал, в каких эпизодах участвовал и по чьему поручению", — вспоминал полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов.


Позднее оперативники признавались, что задержанный производил на них впечатление эрудированного человека и умел располагать к себе собеседника.


"После общения с ним мне было печально, что этот человек оказался не в наших рядах, а на противоположной стороне. У него прекрасный аналитический склад ума, все задатки бойца спецподразделения или оперативника. К сожалению, получилось то, что получилось", — рассказывал полковник Игнатов.

По мнению психологов, психика и личность Пустовалова деформированы, его не исправить. И даже после освобождения он не сможет жить в обществе и не совершать преступления.


"Любая деятельность человека деформирует личность и модель поведения человека. Поэтому, естественно, человек с криминальным прошлым, который был киллером, совершал убийства – это в принципе человек с больной психикой. И, к большому сожалению, такие люди неисправимы. То есть здесь нельзя утверждать, что человек вернется именно к своему прежнему занятию, что он будет также киллером, убивать кого-то, но, в любом случае, в нем живет инстинкт убийцы. Он им движет. Говорить о том, что такие люди могут спокойно вернуться в общество и жить, я, как психолог, считаю это невозможным", — поделился мнением психолог Сергей Ланг.


По последним данным, Александр Пустовалов тайно покинул колонию в Тверской области. Журналисты его так и не дождались. Следующие три года он будет находиться под административным контролем. Ему необходимо дважды в месяц отмечаться в полиции, также ему запрещено выходить из дома в ночное время суток и покидать пределы Москвы без разрешения.

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Метки: Александр Пустовалов   биография   киллер   освобождение   саша-солдат   тюрьма   
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31  комментарий
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Какая то мутная история с освобождением этого человека. Давно уже имеется практика, как не освобождать человека. Всегда найдётся пара тройка новых эпизодов, которая продляет срок заключения практически до бесконечности. А здесь. Доказано 30 эпизодов и человек выходит на свободу, когда на пожизненном сидят за 2-3 убийства. Что то мало верится в то, что система дала сбой. Скорее всего кадр на столько ценный, что в своё время сдал всех(или почти всех) и за это получил только 24 года. Да ещё и ФСИН с прокуратурой не возражали против освобождения!.....В общем довольно мутная история.
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0
Kravpav18 40 секунд назад
У нас был парень, десять лет предстояло корячиться( или около того) за убийства. С зоны ушёл в Вагнера. Через пол года дома.
Дома спустя время разговор с женой. Или сяду опять. Денег в регионе особо не поднять. Зарплаты маленькие. Где-то начудит и сядет. Решили с женой, что пойдёт опять на СВО. Только уже от МО. Десантник. Выбрал вот такую почётную судьбу. Зарплата, как минимум 200 косых. Для региона пипец. Плюс у него орден "мужика". Наработал.
Правда ранили его. А когда несли, ещё и осколок в голову от прилёта. Но жив, слава Богу. Я к тому, всегда есть выбор.
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1k
рулон обоев 2 минуты назад
видимо сделка была со следствием
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9k
Trenzel2003 9 минут назад
Вот за что уважаю американское правосудие, так за то что такие твари никогда не выйдут на свободу! никогда!
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0
Kravpav18 17 минут назад
Господи!!! Если захочет пойдёт на СВО в команду "Z" или "К", или в "Барсы" от Министерства Обороны. Допустим в штурмовую бригаду. И, убивай на законных основаниях. "Мочи хохлов". Там всякие. И уровновешанные, и откровенно "сдвинутые". Контракт на год, как минимум. Если башка хорошо работает, а она у него работает, то наработает на ордена и медали со снятием последствий судимости. Вернётся уважаемым человеком. Такие и становятся героями. Правда могут и его убить, но тут всё по-честному.
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55
Комнатный Сибиряк 17 минут назад
Скорее всего долго он на свободе не проживёт, врагов у него , с его прошлым, предостаточно, а и правохранителям он как кость в горле , завалят сто процентов
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138
serge Полчаса назад
А в ОМОН его не взяли из-за отсутствия высшего образования? Это как? Я думал, что главное там боевые навыки, а не диплом.
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116
contraas serge 14 минут назад
ржали всем ОМОНом)))про высшее
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6k
maclay Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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235
Cool_Romic 36 минут назад
Может его на СВО?
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14k
Yorge 55 минут назад
завтра ждите у Собчак.
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10k
Serg 57 минут назад
цитата - "По мнению психологов, психика и личность Пустовалова деформированы, его не исправить. И даже после освобождения он не сможет жить в обществе и не совершать преступления."
Зачем тогда выпустили? Сидел бы дальше, варежки на СВО шил.
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5k
Losterdin Час назад
22 убийства... и вышел на свободу
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55
Комнатный Сибиряк Losterdin 7 минут назад
Наверное работёнка на свободе для него нашлась
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49k
Элек Мек Час назад
ГуманизЬм.
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5k
Lexx Час назад
Грохнут его, потому и отпустили.
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10k
hairov Час назад
А почему он не на пожизненном за столько убийств?
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637
ruslan d Час назад
Да либо грохнут , либо бомжом закончит ... 24 года - уже не социализируется
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1k
Herr Mannelig Час назад
встречай страна героя.
Не известно ещё, как бы сложилось , если бы он в органы на работу попал, не обязательно бы получился примерный мент, мог бы случиться ещё бОльший монстр в погонах
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8k
Ntvl 2 часа назад
автор, иди нах.уй со своим постом! кому это, бл.ять, интересно? или ты дро.чил на него все 25 лет? какую-то мразь поганую выпустили, и я должен это читать?
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