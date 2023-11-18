FISHKINET
Сообщество Криминал 2405 постов • 362 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
"Они стреляли!": в центре Москвы грабители с пистолетами отобрали у курьеров 300 миллионов рублей

"Они стреляли!": в центре Москвы грабители с пистолетами отобрали у курьеров 300 миллионов рублей

Автор:
18 ноября 2023 09:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Молсква   Пресненский вал   грабёж   деньги   ограбление   полиция   стрельба   
1398
1
3

Настоящий боевик со стрельбой можно было наблюдать вчера, 17 ноября, около 19.30 на улице Пресненский вал в Москве.


К зданию банка подъехала группа мужчин с крупной суммой денег (около 300 миллионов рублей). В этот момент неподалёку остановился Mercedes, из которого вылетели вооруженные налётчики. Они сделали несколько выстрелов, распылили перцовый баллончик и отобрали чемодан с деньгами. После этого неизвестные скрылись.


Кадры нападения опубликовал Телеграм-канал "Прокуратура Москвы".



А это видео успели снять очевидцы:


В правоохранительных органах рассказывают, что около семи миллионов рублей грабителям не удалось похитить - деньги выпали из сумки в момент схватки. Но, даже учитывая это обстоятельство, сумму потери малой не назовёшь: в сумках находилось около 280 миллионов рублей


Сразу после инцидента территорию оцепили.


Правоохранители опрашивали очевидцев и пострадавших. У одного из курьеров оказалась повреждена нога - в него стреляли из травматического оружия. Сообщается, что ему на месте оказали медпомощь, но от госпитализации он отказался.


В ближайшее время следствие планирует возбудить уголовное дело по статье «разбой». Ход расследования взяла на контроль прокуратура ЦАО. В столице объявлен план «Перехват». Нападавших пока задержать не удалось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Молсква   Пресненский вал   грабёж   деньги   ограбление   полиция   стрельба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Александр 55 минут назад
Расходимся - на "гоп-стоп" на 300 лямов, с таким гангстерским сюжетом, с "травматом"...
Просто, "вывели" бабки, по примитивной схеме, потом их разделят, а для всех они "потеряются" на время, как "фигуранты"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
111
2023 18 минут назад
Постановка так себе, театральщина провинциальная. Суета, лишние движения, потеря контроля над ситуацией, очевидно работали статисты, а не профессиональные артисты. Кто-то "умный" придумал списать крупную сумму на грабёж и поиметь с этого свою долю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Фомич Полчаса назад
-Не вздумайте в меня стрелять выше бедра. Один-два выстрела в ногу сойдет для спектакля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor 58 минут назад
Охранять как следует надо ваши денюжки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex 58 минут назад
Ставлю на черное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo Час назад
Возвращаются 90-е.
Много швали скрнцентрировалось в Москве.
Со всего бывшего СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

199462



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали и экстрадировали в Россию
Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали...
Набирающие популярность в сообществах
Эстонская «звезда» советской эстрады
Эстонская «звезда» советской эстрады
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую Отечественную казахстанских солдат
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую...
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уроки полового воспитания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#факты#люди#истории#фильм#забавно#Россия#собака
#машина#Прикол#автомир#интересное#позитив#Разное#аварии#авто аварии#дети#закон
#животные#в мире#интересно#кино#Автовсячина#подборка#ДТП#история#мигранты#отношения
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и... В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей Как в 90-х: в Москве расстреляли Mercedes-Benz и ограбили его водителя, похитив 20 миллионов рублей Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших...

На что жалуетесь?

Вернуться