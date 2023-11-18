"Они стреляли!": в центре Москвы грабители с пистолетами отобрали у курьеров 300 миллионов рублей

Правоохранители опрашивали очевидцев и пострадавших. У одного из курьеров оказалась повреждена нога - в него стреляли из травматического оружия. Сообщается, что ему на месте оказали медпомощь, но от госпитализации он отказался.

В ближайшее время следствие планирует возбудить уголовное дело по статье «разбой». Ход расследования взяла на контроль прокуратура ЦАО. В столице объявлен план «Перехват». Нападавших пока задержать не удалось.