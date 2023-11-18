"Они стреляли!": в центре Москвы грабители с пистолетами отобрали у курьеров 300 миллионов рублей

Настоящий боевик со стрельбой можно было наблюдать вчера, 17 ноября, около 19.30 на улице Пресненский вал в Москве.
К зданию банка подъехала группа мужчин с крупной суммой денег (около 300 миллионов рублей). В этот момент неподалёку остановился Mercedes, из которого вылетели вооруженные налётчики. Они сделали несколько выстрелов, распылили перцовый баллончик и отобрали чемодан с деньгами. После этого неизвестные скрылись.
Кадры нападения опубликовал Телеграм-канал "Прокуратура Москвы".
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А это видео успели снять очевидцы:
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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В правоохранительных органах рассказывают, что около семи миллионов рублей грабителям не удалось похитить - деньги выпали из сумки в момент схватки. Но, даже учитывая это обстоятельство, сумму потери малой не назовёшь: в сумках находилось около 280 миллионов рублей
Сразу после инцидента территорию оцепили.
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Правоохранители опрашивали очевидцев и пострадавших. У одного из курьеров оказалась повреждена нога - в него стреляли из травматического оружия. Сообщается, что ему на месте оказали медпомощь, но от госпитализации он отказался.
В ближайшее время следствие планирует возбудить уголовное дело по статье «разбой». Ход расследования взяла на контроль прокуратура ЦАО. В столице объявлен план «Перехват». Нападавших пока задержать не удалось.
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Много швали скрнцентрировалось в Москве.
Со всего бывшего СССР.