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Скромняга решил ограбить офис микрозаймов

Скромняга решил ограбить офис микрозаймов

Автор:
27 сентября 2023 10:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Скромняга   грабеж   деньги   ограбление   офис   офис микрозаймов   
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Москвич робко зашёл в офис по выдаче микрокредитов на Рязанском проспекте и с абсолютным спокойствием показал сотрудникам пистолет. Затем он вежливо попросил дать ему денег, получив 19 тысяч рублей, он тихонечко ушёл.

Стесняшку уже арестовали. Вот, что значит — сохранять спокойствие в любой ситуации

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Метки: Видео   Скромняга   грабеж   деньги   ограбление   офис   офис микрозаймов   
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8  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
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710
cdzpm 13 минут назад
а что так можно было?
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27k
AzuveR 21 минуту назад
Вор ограбил воров.
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441
mik6059 Час назад
У них там наличка, что ли, лежит? Если да, то почему так мало? Или он грабанул сотрудников компании?
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13k
geminisf 2 часа назад
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ставлю на... Ой!
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Deiz

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