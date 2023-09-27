Скромняга решил ограбить офис микрозаймов

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Москвич робко зашёл в офис по выдаче микрокредитов на Рязанском проспекте и с абсолютным спокойствием показал сотрудникам пистолет. Затем он вежливо попросил дать ему денег, получив 19 тысяч рублей, он тихонечко ушёл.
Стесняшку уже арестовали. Вот, что значит — сохранять спокойствие в любой ситуации
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Другой (в данном случае - просто денежные ящики) установлен открыто, как раз для таких случаев.