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В сети нашли ту самую квартиру, из-за которой в Астрахани частично рухнула пятиэтажка

В сети нашли ту самую квартиру, из-за которой в Астрахани частично рухнула пятиэтажка

Автор:
18 ноября 2023 09:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Астрахань   многоэтажки   несущие стены   обрушение дома   объявления   перепланировка квартиры   
2040
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На объявление о продаже жильцы злополучного дома наткнулись уже после трагедии.

По предварительной информации, причиной, по которой два подъезда в жилом пятиэтажном доме сложились как домино, стала незаконная перепланировка одной из квартир на первом этаже.


Хозяин снес несущие стены коридора и переделал свою однокомнатную квартиру в студию. Продавал он все это счастье в 30 квадратных метров за 3,2 миллиона рублей. Будущему покупателю досталась бы вся мебель, бытовая техника и свеженький ремонт в стиле "главное, что чистенько".


Бонусом шло отсутствие долгов по коммунальным платежам, а также все документы, которые со слов продавца, находились в полном порядке.


Но оказывается, это была не единственная квартира, хозяева которой пожелали избавиться от несущих стен. Сейчас следователи выясняют, какой из фанатов перепланировки виноват, что жильцы двух подъездов остались вообще без крыши над головой. Напомним, что в результате трагедии погибла 84-летняя женщина, которая просто не успела спуститься с пятого этажа.


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Метки: Астрахань   многоэтажки   несущие стены   обрушение дома   объявления   перепланировка квартиры   
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27  комментариев
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36k
Андрей Иванов 59 минут назад
В таких домах несущие стены обычно между квартирами и наружные. Если бы он две в одну объединял, то возможно. А вот стена между коридором и комнатой - переборка, на неё ничего не опирается. Тоже с санузлом, там стены не несущие (кроме одной, что наружная). В двух-трёхкомнатных несущие стены внутри случаются.
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34k
Snork Snorkoff 5 минут назад
Несущие стены в хрущебке, внешние и стена посередине. На фото видно, что средняя стена на месте. Выноса внешней несущей не было. ИМХО там какой-то апокалиптический подмыв фундамента только мог быть.
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4k
leofox 8 минут назад
Главное для ответственных лиц крайнего найти....похоже нашли
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1k
Звёздный странник 8 минут назад
Ёшкин дрын! А у нас как-раз новые жильцы на первый этаж заехали. При чём в обе квартиры! И сейчас там ремонт делают.
Сами жильцы с провинции, а у них мода - сносить стены и делать вот такое подобие свободного пространства. Да и жили они там в одноэтажках, какое им дело до сопромата и давления массы верхних этажей на опорные стены.
Не знаю, что думать. Стоит ли надеяться на совесть сотрудников жилищной инспекции, которые не дадут согласия на перепланировку или мне теперь тоже не спать по ночам и прислушиваться к треску и шорохам?
Дом панельный, выдержал пару приличных землетрясений, при которых трясло так, что было слышно как плиты на стыках стучали и пыль сыпалась. Выстоял. Но тогда все стены были на месте. А что теперь ждать?
Теперь эта проблема в виде провинциалов с их перепланировками. Если снесут не те стены, то даже и землетрясения не понадобится, чтобы всё сложилось как карточный домик.
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81
AlexSko 10 минут назад
чего вы несёте? на фото угловая квартира крайнего подъезда, а дом в центре развалился. в этих домах только осевая несущая, да та, которая в подъезд от кухни и ванной комнаты
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4k
Владимир 10 минут назад
вот и-крайний нашелся!
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3k
Walther 14 минут назад
Короче, ЖКХ и Администрация как всегда не при делах....
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14k
Иван 16 минут назад
Вот поэтому и необходимо кучу разрешений для перепланировки, из-за таких баранов
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91
Чубака 17 минут назад
По фото не очевидно, что была снесена несущая стена.
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9k
Trenzel2003 18 минут назад
В середине 90 мотался по всей необъятной Москве по работе. Часто натыкался на квартиры с перепланировкой. Не знаю как сейчас, но наверняка по всей стране есть такие квартиры. Это только дело времени когда рухнет.
Еще один, два рухнувших дома коммунальщики начнут ходить по квартирам с проверками.
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838
kan35 Полчаса назад
Я не встречал в хрущовках несущих стен между комнатами. Плиты 6- метровые опираются на стену по центру дома и на уличные стены. В более новых домах несущие - в середине здания, обычно, для большего теплосбережения.
И на фото квартира угловая, а обрушились средние подезды.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Снос несущих стен - не редкость. Родственник расказывал, сам видел, в 90-х в Нижнем , мужик делал "ремонт" в 9-этажке (этаж не помню, но внизу что то). Начал сносить стены, подставляя дубовые бревна в распор. Которые потом заменил на несколько нержавеечных столбов. Итог - трещины по дому. Мужика выгнали (лишили квартиры), ремонт дома. Изучал сопромат, архитектуру и тд, но даже без этого, даже дилетант может вспомнить - на фото рухнувших домов бывает что верхние этажи стоят или боковые. Панели могут, в ряде случаев, держаться не на нижних, а на боковых панелях. Но уже нет никакого запаса прочности - кто то пернет погромче и дом рухнет.
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77k
Viktor 55 минут назад
Это ж каким бараном надо быть, чтобы снести несущую стену!?
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57k
Опиум для народа 57 минут назад
Давно пора проводить постоянные проверки и сажать перепланировщиков по статье "терроризм".
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