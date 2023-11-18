В сети нашли ту самую квартиру, из-за которой в Астрахани частично рухнула пятиэтажка

Но оказывается, это была не единственная квартира, хозяева которой пожелали избавиться от несущих стен. Сейчас следователи выясняют, какой из фанатов перепланировки виноват, что жильцы двух подъездов остались вообще без крыши над головой. Напомним, что в результате трагедии погибла 84-летняя женщина, которая просто не успела спуститься с пятого этажа.





