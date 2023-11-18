В сети нашли ту самую квартиру, из-за которой в Астрахани частично рухнула пятиэтажка

На объявление о продаже жильцы злополучного дома наткнулись уже после трагедии.
По предварительной информации, причиной, по которой два подъезда в жилом пятиэтажном доме сложились как домино, стала незаконная перепланировка одной из квартир на первом этаже.
Хозяин снес несущие стены коридора и переделал свою однокомнатную квартиру в студию. Продавал он все это счастье в 30 квадратных метров за 3,2 миллиона рублей. Будущему покупателю досталась бы вся мебель, бытовая техника и свеженький ремонт в стиле "главное, что чистенько".
Бонусом шло отсутствие долгов по коммунальным платежам, а также все документы, которые со слов продавца, находились в полном порядке.
Но оказывается, это была не единственная квартира, хозяева которой пожелали избавиться от несущих стен. Сейчас следователи выясняют, какой из фанатов перепланировки виноват, что жильцы двух подъездов остались вообще без крыши над головой. Напомним, что в результате трагедии погибла 84-летняя женщина, которая просто не успела спуститься с пятого этажа.
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Сами жильцы с провинции, а у них мода - сносить стены и делать вот такое подобие свободного пространства. Да и жили они там в одноэтажках, какое им дело до сопромата и давления массы верхних этажей на опорные стены.
Не знаю, что думать. Стоит ли надеяться на совесть сотрудников жилищной инспекции, которые не дадут согласия на перепланировку или мне теперь тоже не спать по ночам и прислушиваться к треску и шорохам?
Дом панельный, выдержал пару приличных землетрясений, при которых трясло так, что было слышно как плиты на стыках стучали и пыль сыпалась. Выстоял. Но тогда все стены были на месте. А что теперь ждать?
Теперь эта проблема в виде провинциалов с их перепланировками. Если снесут не те стены, то даже и землетрясения не понадобится, чтобы всё сложилось как карточный домик.
Еще один, два рухнувших дома коммунальщики начнут ходить по квартирам с проверками.
И на фото квартира угловая, а обрушились средние подезды.