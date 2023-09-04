И мемоделы ждать себя не заставили.
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) своё фото с чёрной повязкой на травмированном глазу и заявил своим подписчиками, что ждёт от них мемов.
"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", — подписал свой портрет немецкий политик.
Как стало известно немецким изданиям, 65-летний Шольц упал и ударился лицом об асфальт во время пробежки в субботу, 2 сентября.
Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот сообщил, что с понедельника канцлер намерен придерживаться рабочего графика.
В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить.
Как отметил депутат, из-за полученной травмы Шольц в субботу не смог посетить город Херинген, чтобы поучаствовать на мероприятии по случаю 25-летней годовщины деятельности Михаэля Рота в качестве члена бундестага.
Что касается мемов, то под публикацией Шольца подписчики навалили огромное количество фотожаб, где он представлен в роли пирата. Что касается российской аудитории, то немецкого канцлера принялись сравнивать с Айсманом из "17 мгновений весны" и шутить про вилки.
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