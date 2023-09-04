Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter) своё фото с чёрной повязкой на травмированном глазу и заявил своим подписчиками, что ждёт от них мемов.





"Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", — подписал свой портрет немецкий политик.





Как стало известно немецким изданиям, 65-летний Шольц упал и ударился лицом об асфальт во время пробежки в субботу, 2 сентября.