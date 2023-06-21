19 забористых работ «профессиональных» визажистов, от вида которых аж кровь в жилах стынет

Естественная, природная красота женщин — это великолепно! Но иногда так хочется это великолепие подчеркнуть ещё больше. Тут на помощь красавицам и придут профессиональные визажисты.
Правда, уровень мастерства некоторых бьюти-художников выясняется уже после того, как работа закончена. Вот тут-то вы и узнаёте, из плеч растут руки мастера или из какого-то более загадочного места. Сегодня мы покажем вам несколько работ визажистов, от которых прямо кровь в жилах стынет!
Бесплатный макияж несёт в себе некоторые риски
Ну, хоть в цветовую палитру попала
Прямо «Ворон. Возвращение»
Хотела готический образ… Визажист сказала: «Я сделаю такой макияж за 75 долларов, и это будет фантастически!»
Такое чувство, когда просо макнули лицом в тазик с тоналкой
Зато теперь с лёгкостью можно изображать золотую статую
Да, это визажист. Криповый визажист!
Если ты выглядишь недостаточно уставшим, то визажисты помогут исправить эту несправедливость!
Эльза на максималочках
Из 25 в 45
Что-то как-то взгрустнула
Я не могу понять, почему так много английских визажистов делают ЭТО с женщинами?!
Кажется, модель ловит флешбэки нормального нюдового макияжа
Агрессивный макияж для финальной битвы с Хищником
Это работа «профессионального визажиста». После этого ужаса моя кожа была вся в прыщах, потому что визажист мало того, что не моет свои кисти, но и использует их на себе.
Этот бронзовый носик можно тереть на счастье
Для мандаринового фестиваля самое оно!
Естественный глэм-образ от визажиста самоучки
Зато ваше удивление не станется незамеченным
Я работала парикмахером в престижном лондонском салоне, и вот это был презентационный макияж от профессионального визажиста.
Свадьба для грустных
Вот такой свадебный макияж мне сделал профессиональный визажист в прошлые выходные. Да, я пошла и смыла всё это!
Вот оно самое «УХ!»
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь