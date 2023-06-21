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19 забористых работ «профессиональных» визажистов, от вида которых аж кровь в жилах стынет

19 забористых работ «профессиональных» визажистов, от вида которых аж кровь в жилах стынет

Автор:
21 июня 2023 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: бьюти   визажисты   девушки   красота   лицо   макияж   
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Естественная, природная красота женщин — это великолепно! Но иногда так хочется это великолепие подчеркнуть ещё больше. Тут на помощь красавицам и придут профессиональные визажисты.


Правда, уровень мастерства некоторых бьюти-художников выясняется уже после того, как работа закончена. Вот тут-то вы и узнаёте, из плеч растут руки мастера или из какого-то более загадочного места. Сегодня мы покажем вам несколько работ визажистов, от которых прямо кровь в жилах стынет!


Бесплатный макияж несёт в себе некоторые риски

×
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Ну, хоть в цветовую палитру попала


Прямо «Ворон. Возвращение»


Хотела готический образ… Визажист сказала: «Я сделаю такой макияж за 75 долларов, и это будет фантастически!»


Такое чувство, когда просо макнули лицом в тазик с тоналкой


Зато теперь с лёгкостью можно изображать золотую статую


Да, это визажист. Криповый визажист!

Если ты выглядишь недостаточно уставшим, то визажисты помогут исправить эту несправедливость!


Эльза на максималочках


Из 25 в 45


Что-то как-то взгрустнула


Я не могу понять, почему так много английских визажистов делают ЭТО с женщинами?!


Кажется, модель ловит флешбэки нормального нюдового макияжа


Агрессивный макияж для финальной битвы с Хищником


Это работа «профессионального визажиста». После этого ужаса моя кожа была вся в прыщах, потому что визажист мало того, что не моет свои кисти, но и использует их на себе.


Этот бронзовый носик можно тереть на счастье


Для мандаринового фестиваля самое оно!

Естественный глэм-образ от визажиста самоучки

Зато ваше удивление не станется незамеченным

Я работала парикмахером в престижном лондонском салоне, и вот это был презентационный макияж от профессионального визажиста.


Свадьба для грустных

Вот такой свадебный макияж мне сделал профессиональный визажист в прошлые выходные. Да, я пошла и смыла всё это!


Вот оно самое «УХ!»

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Метки: бьюти   визажисты   девушки   красота   лицо   макияж   
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16k
Колька Валеркин сын 53 минуты назад
ФУБЛЯ!
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2k
max 20 минут назад
стошнило на клавиатуру
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5k
jfk 51 минуту назад
Комментарий к фото
дядя фэстор
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