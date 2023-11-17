В Москве начали устанавливать первые российские банкоматы

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Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование.
Аппараты на 80% изготовлены из отечественных компонентов и оснащены собственным ПО. А уже в 2026 году компания "BFS" полностью перейдет на российские комплектующие.
Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, биометрической камерой, защитой от мошенников и вандалов.
Серийный выпуск начался в московском индустриальном парке "Руднево" в мае этого года. Сейчас предприятие изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но планирует увеличить объем выпуска в два раза.
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Ответов от него нет, только стандартные фразы "нейросети" - не общайтесь.
Имхо.
А я сам за себя решу.
Самому потом стыдно.
Сначала у себя разбираются, а потом других учат.