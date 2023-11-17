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В Москве начали устанавливать первые российские банкоматы

В Москве начали устанавливать первые российские банкоматы

Автор:
17 ноября 2023 12:58
Метки: Производство   банкоматы   г. Москва   импортозамещение   
284
1

Первые устройства уже получили три банка-партнера. Еще несколько организаций проводят тестирование.

Аппараты на 80% изготовлены из отечественных компонентов и оснащены собственным ПО. А уже в 2026 году компания "BFS" полностью перейдет на российские комплектующие.

Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, биометрической камерой, защитой от мошенников и вандалов.

Серийный выпуск начался в московском индустриальном парке "Руднево" в мае этого года. Сейчас предприятие изготавливает до 15 тысяч банкоматов в год, но планирует увеличить объем выпуска в два раза.

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Метки: Производство   банкоматы   г. Москва   импортозамещение   
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26  комментариев
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doker 4 часа назад
Блин, а шо, все эти банкоматы, что были - не наши? А в новых, что нашего? Корпус? Или железо для корпуса? Или краска?
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doker Час назад
Господа- товарищи "фишкяне" - заявляю: "dima 423" голимый бот, который не способен на диалог.
Ответов от него нет, только стандартные фразы "нейросети" - не общайтесь.
Имхо.
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Алексей
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