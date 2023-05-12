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18 смельчаков, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом

18 смельчаков, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом

Автор:
12 мая 2023 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   изменение   красота   операция   пластика   пластическая операция   
1886
22

Эти фотографии людей, которые взвесили все «за» и «против», решились на операцию и остались крайне довольны результатом.

Удивительно, но даже сегодня пластические операции являются спорной темой, которую лучше не поднимать, если не хочешь ссориться с незнакомцами в интернете или со знакомыми в реальной жизни. Однако некоторые люди настолько хотят изменить что-то в своей внешности, что, несмотря на возможные риски и непонимание других, всё же идут на пластические операции.


После ринопластики и липосакции подбородка

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Я решилась на это! Фото до и после филлеров в подбородок


Выглядит очень естественно и вам очень идёт. Должно быть вы очень счастливы!


Имплантат подбородка, липосакция подбородка и нижняя блефаропластика


Боже мой, ты выглядишь невероятно. Эти маленькие хитрости действительно подчеркивают и дополняют твою естественную красоту.


Подтяжка губ


Будто другой человек


Девять месяцев после операции на челюсти


Хирург повернул время вспять


Спустя 6,5 месяцев после ринопластики


Ух ты! Это так сильно изменило ваш образ. Профиль стал намного мягче. 



Год после ринопластики


Моя история успеха

На фото действительно один и тот же человек. Но девушка добилась этих изменений не только с помощью пластической хирургии, но и благодаря похудению.


Подтяжка губ, филлер и ринопластика

Шесть месяцев после трансформации носа

Результат хирургии нижней челюсти спустя 5 месяцев

Вы действительно выглядите как другой человек. И это здорово, поздравляю!


Имплантат подбородка и результаты липосакции

10 недель после септоринопластики

Результаты ринопластики

Это был долгий путь

Это результат удаления жировых отложений, ботокса, наполнителя для губ, исправления моих бровей и ухода за кожей.


4 месяца после ринопластики с использованием реберного хряща

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Метки: было стало   внешность   изменение   красота   операция   пластика   пластическая операция   
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13  комментариев
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10k
ScorpionDS Час назад
А после "В кого же наш ребенок ..."


Давненько уже, знакомая-знакомой решила поправить нос, не знаю что было причиной, я ее узнал только когда она приехала исправлять что натворил другой хирург. Внешне все было хорошо, но там как-то так подрезали хрящи, что он стал плохо держаться и затруднял дыхание.
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861
labus 55 секунд назад
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910
Uganda 11 минут назад
Генитический код так не поправить. Если шнопак огромный, то дети его тоже могу получить. Но как способ улучшения самочувстсвия - да
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8k
Фон Шниппельблох 18 минут назад
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59k
pynh 22 минуты назад
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17k
Наталья 23 минуты назад
Я понимаю, конечно, что реклама - двигатель торговли.
Но, смельчакам, желающим стать как Питт или Джоли, не стоит забывать о том, что далеко не факт, что операция будет удачной. Даже если нет проблемы с деньгами.
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4k
Vlamir 47 минут назад
А потом эти курносые "барби" рожают страшных крючконосых детей и сильно "удивляют" своих супругов, ожидающих дочурок - красавиц!
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59k
Александр Час назад
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59k
Александр Час назад
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10k
Ф Ив Час назад
Ринопластика часто позволяет улучшить свой внешний вид и тем самым решить психологические проблемы. Главное не переусердствовать чтобы не стало как у Майкла Джексона или Сергея Зверева.
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1k
Павел Час назад
Ну и кто комикс с китайцами заплатит первый?
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11k
kaboza 2 часа назад
Паррад...
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