18 смельчаков, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом

Удивительно, но даже сегодня пластические операции являются спорной темой, которую лучше не поднимать, если не хочешь ссориться с незнакомцами в интернете или со знакомыми в реальной жизни. Однако некоторые люди настолько хотят изменить что-то в своей внешности, что, несмотря на возможные риски и непонимание других, всё же идут на пластические операции.

После ринопластики и липосакции подбородка