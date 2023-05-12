18 смельчаков, которые решились на пластическую операцию и не пожалели об этом

Эти фотографии людей, которые взвесили все «за» и «против», решились на операцию и остались крайне довольны результатом.
Удивительно, но даже сегодня пластические операции являются спорной темой, которую лучше не поднимать, если не хочешь ссориться с незнакомцами в интернете или со знакомыми в реальной жизни. Однако некоторые люди настолько хотят изменить что-то в своей внешности, что, несмотря на возможные риски и непонимание других, всё же идут на пластические операции.
После ринопластики и липосакции подбородка
Я решилась на это! Фото до и после филлеров в подбородок
Выглядит очень естественно и вам очень идёт. Должно быть вы очень счастливы!
Имплантат подбородка, липосакция подбородка и нижняя блефаропластика
Боже мой, ты выглядишь невероятно. Эти маленькие хитрости действительно подчеркивают и дополняют твою естественную красоту.
Подтяжка губ
Будто другой человек
Девять месяцев после операции на челюсти
Хирург повернул время вспять
Спустя 6,5 месяцев после ринопластики
Ух ты! Это так сильно изменило ваш образ. Профиль стал намного мягче.
Год после ринопластики
Моя история успеха
На фото действительно один и тот же человек. Но девушка добилась этих изменений не только с помощью пластической хирургии, но и благодаря похудению.
Подтяжка губ, филлер и ринопластика
Шесть месяцев после трансформации носа
Результат хирургии нижней челюсти спустя 5 месяцев
Вы действительно выглядите как другой человек. И это здорово, поздравляю!
Имплантат подбородка и результаты липосакции
10 недель после септоринопластики
Результаты ринопластики
Это был долгий путь
Это результат удаления жировых отложений, ботокса, наполнителя для губ, исправления моих бровей и ухода за кожей.
4 месяца после ринопластики с использованием реберного хряща
Источник:
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Давненько уже, знакомая-знакомой решила поправить нос, не знаю что было причиной, я ее узнал только когда она приехала исправлять что натворил другой хирург. Внешне все было хорошо, но там как-то так подрезали хрящи, что он стал плохо держаться и затруднял дыхание.
Но, смельчакам, желающим стать как Питт или Джоли, не стоит забывать о том, что далеко не факт, что операция будет удачной. Даже если нет проблемы с деньгами.