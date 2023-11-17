Собака президента Молдавии укусила главу австрийского государства

Собака главы Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена, когда тот пытался ее погладить. Инцидент произошел после встречи двух лидеров в Кишиневе, в этот момент они гуляли во дворе здания администрации молдавского президента.

«Собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался ее погладить, она укусила его за руку», — уточняет телеканал. Впоследствии Ван дер Беллен встретился с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу, на его руке заметили пластырь.

Австрийский лидер приехал в Кишинев с рабочим визитом: для проведения переговоров и участия в бизнес-форуме, который организовали торгово-промышленные палаты обоих государств.