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Собака президента Молдавии укусила главу австрийского государства

Собака президента Молдавии укусила главу австрийского государства

Автор:
17 ноября 2023 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Александр Ван дер Беллен   Видео   Майя Санду   Президент   животные   молдавия   собака   
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Лидер Австрии находился с рабочим визитом в Кишиневе и должен был встретиться и перевести переговоры с политиками молдавского государства. Когда мужчина прогуливался во дворе администрации вместе с президентом Молдавии, он попытался погладить собаку, но та укусила гостя за руку.

Собака главы Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена, когда тот пытался ее погладить. Инцидент произошел после встречи двух лидеров в Кишиневе, в этот момент они гуляли во дворе здания администрации молдавского президента.

«Собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался ее погладить, она укусила его за руку», — уточняет телеканал. Впоследствии Ван дер Беллен встретился с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу, на его руке заметили пластырь.

Австрийский лидер приехал в Кишинев с рабочим визитом: для проведения переговоров и участия в бизнес-форуме, который организовали торгово-промышленные палаты обоих государств.

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Метки: Александр Ван дер Беллен   Видео   Майя Санду   Президент   животные   молдавия   собака   
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4  комментария
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1k
Илья 45 минут назад
Ща напишут ,что спа ФСБ завербовало с целью покушения .
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14k
котегRUS 38 минут назад
интересно, а ему поставили 40 уколов в пузо ?.. от бешенства...
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5k
Alex 44 минуты назад
Жаль, что столбняком не заразила
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