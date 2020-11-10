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В Лос-Анджелесе сделали почетным спасателем четырехлетнего мальчика

В Лос-Анджелесе сделали почетным спасателем четырехлетнего мальчика (6 фото)

Автор:
10 ноября 2020 23:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   герой   дети   мальчик   награда   пожарные   спасатели   сша   
283
6
Так парнишку наградили за спасение упавшего в бассейн младшего братика.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Анджелес   герой   дети   мальчик   награда   пожарные   спасатели   сша   
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Черный парус 2 часа назад
Молодцы!
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Belka_16

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