В Лос-Анджелесе сделали почетным спасателем четырехлетнего мальчика

Так парнишку наградили за спасение упавшего в бассейн младшего братика.
ЧП случилось пару недель назад: четырехлетний Мейсон Очоа был дома, в местечке Пласентия в округе Ориндж, когда увидел, как его младший брат, двухлетний Николас, упал в бассейн в саду.
Мейсон, не теряя времени, выскочил на улицу и побежал к Николасу. У бассейна ему удалось схватить малыша за руку и удерживать его голову над водой, пока взрослые не пришли на помощь.
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Отец мальчиков, Хосе Очоа, вызвал скорую помощь после того, как жена сообщила ему о случившемся.
Служба 911 зафиксировала звонок:
"Моя жена сказала мне только что, что сын упал в бассейн, и он с трудом дышит, он плачет, но его лицо багровое..."
К счастью, благодаря быстрой реакции старшего брата Николаса вовремя вытащили из бассейна, и после было установлено, что он серьезно не пострадал.
Служба 911 зафиксировала звонок:
"Моя жена сказала мне только что, что сын упал в бассейн, и он с трудом дышит, он плачет, но его лицо багровое..."
К счастью, благодаря быстрой реакции старшего брата Николаса вовремя вытащили из бассейна, и после было установлено, что он серьезно не пострадал.
Пожарно-спасательная служба Пласентии отметила героические действия четырехлетнего мальчика. Его пригласили в гости, предоставив Мэйсону возможность попрактиковаться со шлангом, опробовать некоторые спасательные инструменты и работу фельдшера. Ему подарили форму спасателя и позволили забинтовать старшего коллегу.
Начальник пожарного управления Пласентии Джон Ван Гизон отметил, что настоящий спасатель - это призвание, поэтому решено было наградить Мэйсона премией Героя родного города и сделать его почетным пожарным и фельдшером "скорой".
Начальник пожарного управления Пласентии Джон Ван Гизон отметил, что настоящий спасатель - это призвание, поэтому решено было наградить Мэйсона премией Героя родного города и сделать его почетным пожарным и фельдшером "скорой".
Рауль Велес, дед Мэйсона и Николаса, рассказал, что у них дома обычно стоит забор вокруг бассейна, но его временно убрали... И этот инцидент должен стать предупреждением для других семей с маленькими детьми. Гордый дедушка сказал, что Мейсон быстро всему учится, уже умеет плавать, и добавил: "Ему всего четыре года. Он мой герой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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