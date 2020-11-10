В Лос-Анджелесе сделали почетным спасателем четырехлетнего мальчика

Отец мальчиков, Хосе Очоа, вызвал скорую помощь после того, как жена сообщила ему о случившемся.

Служба 911 зафиксировала звонок:

"Моя жена сказала мне только что, что сын упал в бассейн, и он с трудом дышит, он плачет, но его лицо багровое..."

К счастью, благодаря быстрой реакции старшего брата Николаса вовремя вытащили из бассейна, и после было установлено, что он серьезно не пострадал.