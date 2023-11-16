В Петербурге задержали пенсионерку, которая подожгла авто по заказу куратора

Бабушка была явно не в себе, кричала и плакала, когда у неё отняли телефон.
Как легко запугать и одурачить пенсионеров! Бабушки и дедушки, повинуясь телефонным разводилам, продают квартиры, отдают мифические долги и совершают кучу других алогичных действий.
В Санкт-Петербурге очередная жертва телефонного куратора, выкрикивая проукраинские лозунги, подожгла чужое авто. С ней случилась настоящая истерика, когда полицейский отнял смартфон, с которым бабушка не расставалась всё время, пока чудила.
Как сообщают в СМИ, доверчивую пенсионерку обманул мошенник, притворявшийся сотрудником ФСБ. Он убедил наивную даму пойти на преступление, чтобы помочь следствию. Телефонный куратор рассказал, что необходимо поджечь авто, принадлежащее сотруднику военкомата, который занимается мошенничеством. Якобы после поджога тот выйдет на улицу и тут его задержат.
Поджигательница облила лобовое стекло авто жидкостью для розжига и чиркнула спичкой, после чего попыталась бежать, но её задержали.
Вспыхнувший микроавтобус Volkswagen. потушили, а даму передали сотрудникам полиции. На видео - попытка правоохранителя увести пенсионерку, которая, не отрываясь, продолжает слушать указания куратора.
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Когда водитель Volkswagen пытается узнать, зачем дама подожгла его машину, та истерично отвечает "Уйдите от меня все!".
Выяснилось, что водитель авто никак не связан с военкоматом. Он приехал пообедать, а получил массу незабываемых впечатлений.
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Раньше дама никогда не имела проблем с законом, а теперь стала фигуранткой уголовного дела за умышленное повреждение имущества общеопасным способом — по этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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