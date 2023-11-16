В Петербурге задержали пенсионерку, которая подожгла авто по заказу куратора

Как легко запугать и одурачить пенсионеров! Бабушки и дедушки, повинуясь телефонным разводилам, продают квартиры, отдают мифические долги и совершают кучу других алогичных действий.

В Санкт-Петербурге очередная жертва телефонного куратора, выкрикивая проукраинские лозунги, подожгла чужое авто. С ней случилась настоящая истерика, когда полицейский отнял смартфон, с которым бабушка не расставалась всё время, пока чудила.

Как сообщают в СМИ, доверчивую пенсионерку обманул мошенник, притворявшийся сотрудником ФСБ. Он убедил наивную даму пойти на преступление, чтобы помочь следствию. Телефонный куратор рассказал, что необходимо поджечь авто, принадлежащее сотруднику военкомата, который занимается мошенничеством. Якобы после поджога тот выйдет на улицу и тут его задержат.

Поджигательница облила лобовое стекло авто жидкостью для розжига и чиркнула спичкой, после чего попыталась бежать, но её задержали.