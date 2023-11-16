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В Петербурге задержали пенсионерку, которая подожгла авто по заказу куратора

В Петербурге задержали пенсионерку, которая подожгла авто по заказу куратора

Автор:
16 ноября 2023 14:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Поджог   Санкт-Петербург   авто   задержание   пенсионеры   полиция   телефонный куратор   
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Бабушка была явно не в себе, кричала и плакала, когда у неё отняли телефон.

Как легко запугать и одурачить пенсионеров! Бабушки и дедушки, повинуясь телефонным разводилам, продают квартиры, отдают мифические долги и совершают кучу других алогичных действий.


В Санкт-Петербурге очередная жертва телефонного куратора, выкрикивая проукраинские лозунги, подожгла чужое авто. С ней случилась настоящая истерика, когда полицейский отнял смартфон, с которым бабушка не расставалась всё время, пока чудила.


Как сообщают в СМИ, доверчивую пенсионерку обманул мошенник, притворявшийся сотрудником ФСБ. Он убедил наивную даму пойти на преступление, чтобы помочь следствию. Телефонный куратор рассказал, что необходимо поджечь авто, принадлежащее сотруднику военкомата, который занимается мошенничеством. Якобы после поджога тот выйдет на улицу и тут его задержат.


Поджигательница облила лобовое стекло авто жидкостью для розжига и чиркнула спичкой, после чего попыталась бежать, но её задержали.




Вспыхнувший микроавтобус Volkswagen. потушили, а даму передали сотрудникам полиции. На видео - попытка правоохранителя увести пенсионерку, которая, не отрываясь, продолжает слушать указания куратора.


Когда водитель Volkswagen пытается узнать, зачем дама подожгла его машину, та истерично отвечает "Уйдите от меня все!".


Выяснилось, что водитель авто никак не связан с военкоматом. Он приехал пообедать, а получил массу незабываемых впечатлений.



Раньше дама никогда не имела проблем с законом, а теперь стала фигуранткой уголовного дела за умышленное повреждение имущества общеопасным способом — по этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   Поджог   Санкт-Петербург   авто   задержание   пенсионеры   полиция   телефонный куратор   
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15  комментариев
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Мужик попал... Снихуа машину подожли.
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30k
Aqueronte 8 минут назад
Искренне надеюсь что после завершения сво такие колл центры перестанут существовать. Но для этого необходимо чтобы сво завершилась вблизи Польши
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97
Kostiantyn Yeryhin 18 минут назад
жалко бабулю
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 39 минут назад
Старая , тупая гнида ...
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2k
Сергей Викторович 46 минут назад
Некоторые дуры - такие бабы!!!
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7k
Echo 56 минут назад
Эх, чёж мне не звякают кураторы, скучно [мат]
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1k
Илья 57 минут назад
Интересно кем работала данная глупая женщина до того как стать пенсионером . Куда берут с такими куриными мозгами?
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5k
Serj81 Час назад
Люди всю жизнь прожили, а ума не набрались
Хотя тут уже наверно старческая наивность, не зря же говорят, что старики как маленькие дети.
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
СтопХам вышли на новый уровень )))
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691
Александр Час назад
Бабки вестники смерти....Старая навальниха
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