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Движущаяся остановка удивила жителей Ставрополя

Движущаяся остановка удивила жителей Ставрополя

Автор:
16 ноября 2023 09:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Ставрополь   забавно   остановка   транспорт   умелец   
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В Ставрополе по проспекту Кулакова проехал остановочный павильон с людьми. Удивленные горожане успели снять на видео участников движения и опубликовать ролик в соцсетях.

23-летний парень под сиденьем павильона установил руль и колёса от электрического велосипеда, а также двигатель. После этого отправился кататься с друзьями по одному из самых оживлённых проспектов Ставрополя.

Появление такого аппарата на дорогах города вызвало восторг у жителей. Однако изобретателю остановки на колёсах выписали несколько административных штрафов на 15 тысяч рублей.

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Метки: Видео   Ставрополь   забавно   остановка   транспорт   умелец   
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1  комментарий
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Игорь Полчаса назад
.......Появление такого аппарата на дорогах города вызвало восторг у жителей..... - уверены?
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