Движущаяся остановка удивила жителей Ставрополя

Панковская карта для тех, кто идет против системы

Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику

«Как вороны сидят»: в Карачаево-Черкесии пять обезьян устроили посиделки на трубе после побега...

В Ставрополе шесть человек застряли на 35-метровой высоте аттракциона "Властелин небес"

Робот Ameca сыграл сцену из фильма «Бегущий по лезвию»

Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд