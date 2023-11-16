Движущаяся остановка удивила жителей Ставрополя

В Ставрополе по проспекту Кулакова проехал остановочный павильон с людьми. Удивленные горожане успели снять на видео участников движения и опубликовать ролик в соцсетях.
23-летний парень под сиденьем павильона установил руль и колёса от электрического велосипеда, а также двигатель. После этого отправился кататься с друзьями по одному из самых оживлённых проспектов Ставрополя.
Появление такого аппарата на дорогах города вызвало восторг у жителей. Однако изобретателю остановки на колёсах выписали несколько административных штрафов на 15 тысяч рублей.
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