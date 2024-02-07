Неадекватный мужчина решил посверлить в подъезде

3652
1
1
Жительница дома на юге Москвы запечатлела подозрительного мужчину, который с помощью аккумуляторной дрели-шуроповерта наводил суету в подъезде.
Посетила дрелочка
Объяснить свои действия мужчина не смог.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа
- Аниматор в костюме Халка напугал детей
- Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег
- В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке
- Актриса, у которой еще нет Оскара
Новости партнёров
реклама
Бедные соседи.