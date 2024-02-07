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Неадекватный мужчина решил посверлить в подъезде

Неадекватный мужчина решил посверлить в подъезде

Автор:
07 февраля 2024 09:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Прикол   Россия   дрель   конфликт   люди   
3652
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Жительница дома на юге Москвы запечатлела подозрительного мужчину, который с помощью аккумуляторной дрели-шуроповерта наводил суету в подъезде.

Посетила дрелочка

Объяснить свои действия мужчина не смог.

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Метки: Видео   Москва   Прикол   Россия   дрель   конфликт   люди   
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49  комментариев
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28k
Lehoia 8 часов назад
Бармалей явно под веществами. Нужно было срочно вызывать полицию и паковать красавца.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
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861
AlexWoyz Час назад
перфо-дятел заскучал..
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192
Евгений 3 часа назад
Девольт, перчатки Милуоки...чел при бабках
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840
vtoroyshans 4 часа назад
хорошая батарейка у дрели
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3k
Ежик 5 часов назад
Замуровали, Демоны!!!!!
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14k
KotSkripaley 5 часов назад
Шизики повылазили, значит весна скоро. Примета аткая
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266
Посейдон 5 часов назад
Весна близко ...
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23k
BiZ 5 часов назад
у чувака в детстве не было дрели. подрос купил не нарадуется)
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4k
poбт 6 часов назад
ну что очевидно
дрель зае*бца, можно брать
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10
Владимир Пронюшкин 6 часов назад
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10k
Trenzel2003 6 часов назад
Надо у себя по этажам пройтись. Тоже, уже ГОД целый кто то долбится. Может это массовое?
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16k
Типа граф 6 часов назад
Просто его соседи достали с ремонтами и он решил отомстить .
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
теперь у этих "весенних" шизофреников появилась возможность сверлить без розетки.. когда угодно..и где угодно..с этими недорогими аккумуляторными инструментами с Алиэкспресс..
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5k
brotherirk 7 часов назад
вот это приход и называется: по приколу лобзиком)
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1k
Вир Норин 7 часов назад
Сказочный дятел :)
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387
Maikl 7 часов назад
Человеческая реинкарнация Вуди Вудпекера ))))))))))))))))
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817
lashadko 7 часов назад
Нативная реклама аккумуляторного инструмента!!!
Бедные соседи.
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18k
Сергей 7 часов назад
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409
Artem 7 часов назад
хорошая дрель, долго держит, на до брать.
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6k
Duckk 7 часов назад
ДеВолт хорошая машинка. И аккум долго тянет. Перчатки вообще зачётные, пользую такие.
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xxGbps Duckk 4 часа назад
Так это сверлил?:)
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