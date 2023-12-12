Русско-европейская лайка: маленькая и жизнерадостная собака, способная навсегда изменить жизнь городского жителя

Релка именно та собака, что может помочь человеку выбраться из каменных джунглей на природу. Доверьтесь ей, и она всё покажет: каким красивым бывает рассвет, как бежит ручеёк в самом сердце леса, тихо падает и хрустит под ногами белый снег, как прекрасен закат и огромен мир. Да, русско-европейская лайка очень хорошо подходит для квартиры — потому что вскоре вам и самим не захочется сидеть в этой коробочке.