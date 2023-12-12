Русско-европейская лайка: маленькая и жизнерадостная собака, способная навсегда изменить жизнь городского жителя

Русско-европейская лайка — невероятно преданная и умная порода охотничьих собак, выведенная в 1947 году путём слияния нескольких пород лаек. Собака хорошо уживается как в частном доме, так и в городской квартире. Однако есть одно "но", к которому нужно быть готовым.
Почему русско-европейская лайка считается собакой, подходящей для содержания в квартире? Вроде бы лайка — охотничья порода, выведена гонять зверя по лесу. Кто вообще решил, что запереть их в бетонной многоэтажной коробке — это отличная идея?
С первого взгляда любой компетентный кинолог вам скажет, что эти собаки точно не для квартиры, а все байки придумали недобросовестные заводчики, чтобы поскорее продать щенков. Поэтому давайте разберемся, что случится, если вы, несмотря ни на что, вдруг решите завести в квартире милого пушистого малыша русско-европейской лайки.
Первый и самый негативный из двух вариантов развития событий — вы просто не справитесь с энергией этой собаки. Русско-европейская лайка или, как говорят владельцы, релка — это универсальная охотничья порода, которую выводили специально для поля и леса. В 1947 году советские кинологи Калининской области (ныне Тверская) собрали крови лучших местных лаек и создали простенькую на вид, но исключительно эффективную в работе релку.
В родословной породы можно проследить карельских, вотяцких, архангельских и некоторых других лаек европейской части России. По отдельности каждая из них считается лучшей, а вместе все создали просто невообразимую смесь энергии и работоспособности.
Завести такую не то что в квартире, а просто в городе — очень большой риск. Бобикам нужно много физических нагрузок и прогулок, причём не просто на поводке вокруг дома, а в свободном полёте, где-нибудь в лесу или хотя бы роще. Это не те собаки, что смогут довольствоваться часовой беготнёй за мячиком и 8-часовым ожиданием хозяина с работы.
В противном случае релка станет вашим худшим кошмаром. Она уничтожит мебель, переделает под себя ремонт и, возможно, планировку, съест соседских кошек, мелких собак и любимые туфли жены. Постоянный лай по поводу и без, склонность к бродяжничеству и это только начало: свободная душа охотника даст о себе знать в четырёх стенах.
Но не забывайте, сейчас мы говорили о самом худшем из вариантов. Если же всё сложится хорошо, вы станете самым счастливым человеком на свете! Лайка с удовольствием поделится с вами своей лёгкостью, свободой, энергией и оптимизмом. Стоит только доверится своей собаке, и вы навсегда забудете про скучные городские прогулки, апорты и тапочки в зубах.
Релка именно та собака, что может помочь человеку выбраться из каменных джунглей на природу. Доверьтесь ей, и она всё покажет: каким красивым бывает рассвет, как бежит ручеёк в самом сердце леса, тихо падает и хрустит под ногами белый снег, как прекрасен закат и огромен мир. Да, русско-европейская лайка очень хорошо подходит для квартиры — потому что вскоре вам и самим не захочется сидеть в этой коробочке.
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