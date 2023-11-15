Пользователи рассказали, как сделали предложение своей половинке

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Предложение - важный этап в жизни пары. Порой из этого получаются смешные или трогательные истории. Пользователь Твиттера Кирилл из Омска начат тред, который активно поддержали другие пользователи. Набралось почти 90 тыс. просмотров и множество комментариев. Давайте посмотрим, как соединялись сердца.
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Метки: брак милота предложение руки и сердца супруги фото
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30 лет вместе
Никаких "коленопреклонений"
...А вот эту всю херню со вставаниями на колено, предложением колец и прочим пи*дастраданием и розовыми соплями я как то не очень понимаю... по моему жениться пока ты в розовых соплях опасно и непродуктивно, а когда уже все продумано, проверено и рассчитано, уже не до этой ванильной романтики и предложений на коленях)