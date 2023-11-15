Пользователи рассказали, как сделали предложение своей половинке

Обзор первых в России ридеров с дисплеем Carta 1300

Как подружились собака и гепард

Бутан стал первым государством, в котором полностью стерилизовали всех бродячих собак

Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно расцарапаны

Собаки повышают настроение лучше, чем шутки и Дональд Трамп

В Госдуме предложили разрешить вскрывать автомобили для спасения животных, которых там закрыли