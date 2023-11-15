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Пользователи рассказали, как сделали предложение своей половинке

Пользователи рассказали, как сделали предложение своей половинке

Автор:
15 ноября 2023 21:19
Сообщество : Истории
Метки: брак   милота   предложение   руки и сердца   супруги   фото   
3248
16

Предложение - важный этап в жизни пары. Порой из этого получаются смешные или трогательные истории. Пользователь Твиттера Кирилл из Омска начат тред, который активно поддержали другие пользователи. Набралось почти 90 тыс. просмотров и множество комментариев. Давайте посмотрим, как соединялись сердца.

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Метки: брак   милота   предложение   руки и сердца   супруги   фото   
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7  комментариев
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3k
Vadim Balabanov Час назад
Сказал "Я уезжаю и больше сюда не вернусь. Но я бы хотел, что бы ты поехала со мной."
30 лет вместе
Никаких "коленопреклонений"
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57k
dima423 3 минуты назад
Блин мы жили уже несколько лет вместе...она забеременела, я сказал ну че давай жениться... она согласилась))
...А вот эту всю херню со вставаниями на колено, предложением колец и прочим пи*дастраданием и розовыми соплями я как то не очень понимаю... по моему жениться пока ты в розовых соплях опасно и непродуктивно, а когда уже все продумано, проверено и рассчитано, уже не до этой ванильной романтики и предложений на коленях)
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7k
perekrestok 15 минут назад
Приехал к будущей жене на работу, позвонил чтобы вышла. Была зима, падал снег. Она спросила что стряслось. Я сказал что ничего и позвал замуж. она меня поцеловала и согласилась. Вместе 35 лет. На колени не вставал, кольца купили потом, вместе выбирали. остальные кроме обручальных покупали после свадьбы, точно по размеру.
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18k
Nikita Час назад
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Nikita Час назад
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17k
Алекс 2 часа назад
Комментарий к фото
Она так под балконом и валяется?
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