Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно расцарапаны

Знаете, почему коты постоянно вылизываются на наших глазах, как будто бы удостовериваясь в том, что мы это видим? Чтобы нам, человекам, не пришла в голову гениальная мысль о том, что нужно бы помыть наших красавцев. Большинство котов ненавидят воду в количестве больше, чем помещается в их миске. Никаких спа! Никаких бань! Душ и принятие ванны — запретные термины!