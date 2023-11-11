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Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно расцарапаны

Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно расцарапаны

Автор:
11 ноября 2023 09:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: банный день   животные   кот   кошка   милота   помыли   фото   
1065
17

Давайте посмотрим на тех котов, которых всё-таки помыли. Да, они теперь чистые. Но они вас ненавидят.

Знаете, почему коты постоянно вылизываются на наших глазах, как будто бы удостовериваясь в том, что мы это видим? Чтобы нам, человекам, не пришла в голову гениальная мысль о том, что нужно бы помыть наших красавцев. Большинство котов ненавидят воду в количестве больше, чем помещается в их миске. Никаких спа! Никаких бань! Душ и принятие ванны — запретные термины!

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Ещё и шапочку надели! Ну изверги!

В этих глазах уже топ-10 жестоких способов отомстить человеку.

Первое купание запоминается на всю жизнь.

Ох, этот взгляд! «Чего фоткаешь, ПОМОГИ!»

Но было уже поздно!

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Метки: банный день   животные   кот   кошка   милота   помыли   фото   
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hairov Час назад
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DVPET 9 минут назад
Целый пост с мокрыми кисками, без регистрации и смс

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