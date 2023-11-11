Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно расцарапаны

Давайте посмотрим на тех котов, которых всё-таки помыли. Да, они теперь чистые. Но они вас ненавидят.
Знаете, почему коты постоянно вылизываются на наших глазах, как будто бы удостовериваясь в том, что мы это видим? Чтобы нам, человекам, не пришла в голову гениальная мысль о том, что нужно бы помыть наших красавцев. Большинство котов ненавидят воду в количестве больше, чем помещается в их миске. Никаких спа! Никаких бань! Душ и принятие ванны — запретные термины!
Ещё и шапочку надели! Ну изверги!
В этих глазах уже топ-10 жестоких способов отомстить человеку.
Первое купание запоминается на всю жизнь.
Ох, этот взгляд! «Чего фоткаешь, ПОМОГИ!»
Но было уже поздно!
Источник:
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Куда смотрят модераторы?