Загитова пришла в трусах: в чём звёзды появились на премии "Лица года"

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И вот прошла очередная премия в Москве - церемония вручения премий журнала VOICE. Награждали знаменитостей за разные заслуги. Но самое интересное, как обычно, это во что вырядились наши звёзды. Посмотрим?
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Ей надо был без трусов явиться?
Хватит постить на фишках говно.
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Не понял смысла информационного заголовка. Без трусов что ли должна?
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущают тишину гробов и землю
Над мертвыми телами потрясают!
Когда бы стариков и жен моленья
Не освятили общей, смертной ямы,
Подумать мог бы я, что нынче бесы
Погибший дух безбожника терзают
И в тьму кромешную тащат со смехом.
Пир во время чумы. Пушкин.
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Было бы прикольно, если бы она пришла без.