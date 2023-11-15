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Загитова пришла в трусах: в чём звёзды появились на премии "Лица года"

Загитова пришла в трусах: в чём звёзды появились на премии "Лица года"

Автор:
15 ноября 2023 19:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: thevoicemag   звезды   знаметости   на красной дорожке   премия   фото   
3000
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И вот прошла очередная премия в Москве - церемония вручения премий журнала VOICE. Награждали знаменитостей за разные заслуги. Но самое интересное, как обычно, это во что вырядились наши звёзды. Посмотрим?

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Метки: thevoicemag   звезды   знаметости   на красной дорожке   премия   фото   
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38  комментариев
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854
thrashbox 2 часа назад
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26k
Axel 3 минуты назад
"Загитова пришла в трусах"

Ей надо был без трусов явиться?
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126
ApolloOne 11 минут назад
Сборище не понятно кого не понятно для кого. Я только филю узнал, остальные мне неведомы, и хорошо, ясчитаю.

Хватит постить на фишках говно.
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48k
Максим Т. 19 минут назад
Какие-то люси-шмуси. А что, Загитова должна была БЕЗ трусов прийти?
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4k
Феликс Дзержинский 21 минуту назад
Сколько раз говорю, звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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15k
Александр Маслов 21 минуту назад
Кто-то там в это время гибнет (в том числе и за них) на передовой, а кто-то, точнее – что-то, попугайничает в попсовом шоу "лица года"????????? Всё OKAY? ...Может лица не те? «А судьи кто?» И почём проходной бал?...Слов нормальных нет нет!!! В голове самое ласковое только – BL@!!!
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1k
Лебовски 22 минуты назад
И что теперь? Дрочить на них? Зачем они на сайте развлечений? Минус!!!!!!
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1k
neskaju20 Полчаса назад
Загитова давно уже себя продает богатому дяде. Карьера закончилась, надо выживать. Судя по нарядам и инсте никак не продаст.
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Ещё как-то Самбурская похожа в своем талете на представительницу женского пола. Остальные , сплошное "оно" или в лучшем случае абсолютная безвкусица. "Блевонтин обыкновенный"...
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10k
kirpal 39 минут назад
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13
evgenylevichev 43 минуты назад
Биомусор...
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4k
Александр 48 минут назад
по какому "важному" поводу это сборище "фриков"?
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16k
a_komolow 59 минут назад
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5k
Горожанин Час назад
"Загитова пришла в трусах..."
-------------
Не понял смысла информационного заголовка. Без трусов что ли должна?
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33k
Юрий Час назад
Безбожный пир, безбожные безумцы!
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущают тишину гробов и землю
Над мертвыми телами потрясают!
Когда бы стариков и жен моленья
Не освятили общей, смертной ямы,
Подумать мог бы я, что нынче бесы
Погибший дух безбожника терзают
И в тьму кромешную тащат со смехом.

Пир во время чумы. Пушкин.
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2k
Rom Час назад
Ну киркоров чмооо.......
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16k
ss Час назад
"Загитова пришла в трусах..."
---
Было бы прикольно, если бы она пришла без.
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19k
Shtoppi Час назад
3/4 из этого сброда я ваще не в курсе кто такие
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25k
ЦСКА Час назад
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52k
Прораб Час назад
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38k
Александр Час назад
Филю Киркорыча можно поздравить, наконец набралась армия уродцев, в которой он несомненно выделяется, как единственный - ПЕВЕЦ! Ну, хотя, можно еще Айову выделить - заслуженное второе! Кто все остальные фрики?
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