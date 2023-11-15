Заместителя начальника управления ГИБДД по Астраханской области и начальника отдела ДПС подполковника полиции Александра Канунникова уволили из органов после публикации видео, в котором тот стреляет из автомобиля на ходу из пистолета.





Кадры с Канунниковым стали распространяться в интернете в начале ноября. Однако сам инцидент произошёл в июле этого года — во время отпуска подполковника. Отмечается, что замначальника УГИБДД отдыхал за пределами Астраханской области, но не сообщается, где именно. Однако, судя по ландшафту и орущей из колонок музыке, дело было где-то на Кавказе. Да и поступок подполковника, будем честны, тоже очень популярен на среди кавказцев.