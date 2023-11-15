Подполковника уволили из органов по отрицательным мотивам.
Заместителя начальника управления ГИБДД по Астраханской области и начальника отдела ДПС подполковника полиции Александра Канунникова уволили из органов после публикации видео, в котором тот стреляет из автомобиля на ходу из пистолета.
Кадры с Канунниковым стали распространяться в интернете в начале ноября. Однако сам инцидент произошёл в июле этого года — во время отпуска подполковника. Отмечается, что замначальника УГИБДД отдыхал за пределами Астраханской области, но не сообщается, где именно. Однако, судя по ландшафту и орущей из колонок музыке, дело было где-то на Кавказе. Да и поступок подполковника, будем честны, тоже очень популярен на среди кавказцев.
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Отмечается, что служебную проверку в отношении Канунникова инициировал начальник управления МВД по Астраханской области Игорь Ромашкин. Подполковник не стал кривить душой перед оперативниками собственной безопасности и признался, что на всплывших в сети кадрах запечатлён именно он. В итоге руководство посчитало, что Канунников своим поступком опорочил честь мундира и решило его уволить.
"Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
Добавим, что пистолет, по словам уволенного Канунникова, был шумовым и ему не принадлежал.
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По отрицательный мотивам... Вот же, мля, нерусские...
Начальник управления МВД РФ по Астраханской области Игорь Ромашкин назначил провести служебную проверку в связи с распространенным в интернете видео со стрельбой из окна машины.Предполагается, что...