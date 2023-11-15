Замначальника ГИБДД Астрахани под лезгинку и крики "Яхай баля!" устроил стрельбу из табельного пистолета

Начальник управления МВД РФ по Астраханской области Игорь Ромашкин назначил провести служебную проверку в связи с распространенным в интернете видео со стрельбой из окна машины.Предполагается, что...