"Флаг России не входит в список разрешённых предметов": "Яндекс" запретил демонстрацию в такси патриотических символов, приравняв их к рекламе

Водитель по имени Николай возил клиентов по тарифу «Комфорт+». После проверки на качество обслуживания выяснилось, что таксист наклеил небольшое изображение флага РФ. Служба поддержки связалась с Николаем и потребовала убрать триколор, т.к. тот "не входит в список разрешённых предметов". Представитель службы акцентировал внимание, что таковы правила для водителей тарифа повышенной комфортности.

Интересно, что в правилах сервиса отдельной строкой стоит табу на "политическую рекламу" - как раз в этот список входят изображение флага, даты важных исторических праздников и т.д. При этом не возбраняется реклама БАДов, лотерей. финансовых услуг и прочего мусора. В службе поддержки объяснили, что среди клиентов могут оказаться люди, для которых патриотические символы РФ выглядят оскорбительными (?!)

Водитель рассказал, что сначала ему дали две недели на то. чтобы он расстался с символикой на панели, а затем, когда он отказался убирать триколор, то лишился работы.