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"Флаг России не входит в список разрешённых предметов": "Яндекс" запретил демонстрацию в такси патриотических символов, приравняв их к рекламе

"Флаг России не входит в список разрешённых предметов": "Яндекс" запретил демонстрацию в такси патриотических символов, приравняв их к рекламе

Автор:
15 мая 2024 15:58
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   двойные стандарты   список запрещенных предметов   тайный покупатель   таксисты   триколор   увольнение   флаг России   яндекс такси   
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Водителю, который разместил изображение триколора на панели, сделали замечание.

Водитель по имени Николай возил клиентов по тарифу «Комфорт+». После проверки на качество обслуживания выяснилось, что таксист наклеил небольшое изображение флага РФ. Служба поддержки связалась с Николаем и потребовала убрать триколор, т.к. тот "не входит в список разрешённых предметов". Представитель службы акцентировал внимание, что таковы правила для водителей тарифа повышенной комфортности.


Интересно, что в правилах сервиса отдельной строкой стоит табу на "политическую рекламу" - как раз в этот список входят изображение флага, даты важных исторических праздников и т.д. При этом не возбраняется реклама БАДов, лотерей. финансовых услуг и прочего мусора. В службе поддержки объяснили, что среди клиентов могут оказаться люди, для которых патриотические символы РФ выглядят оскорбительными (?!)


Водитель рассказал, что сначала ему дали две недели на то. чтобы он расстался с символикой на панели, а затем, когда он отказался убирать триколор, то лишился работы.



Интересно, что при этом "Яндекс" лояльно относится к национальной и религиозной символике других государств.



Проблемы с "Яндексом" у Николая начались еще в 2023 году, когда водителя потребовали убрать георгиевскую ленточку, которую он разместил в авто.


"Мне начали звонить из службы поддержки, говорить, чтобы я убрал ленту, что это недопустимо. Звонили постоянно. Потом начали снимать баллы за заказы. Чем меньше баллов, тем меньше заказов и заработок. А у меня машина в кредит", - рассказывает Николай изданию RT. Требованию пришлось подчиниться. Но тогда водитель повесил изображение триколора, после чего начались новые нападки.


Как рассказал таксист изданию "Ридовка", он направил досудебную претензию в компанию, но с января не получил никакого ответа. Тогда Николай обратился в суд, на который представители компании также не явились. Следующее заседание суа пройдёт в июне.


Эта история буквально за пару дней стала резонансной, и в ответ на запрос от издания RT в "Яндексе" сообщили, что требование убрать изображение флага из салона было ошибочным.


«Служба качества действительно слишком буквально восприняла запрет на размещение символики и любых других наклеек. Данный случай произошёл несколько месяцев назад, мы с ним разобрались и заодно пересмотрели стандарты работы. Разумеется, запрета на размещение государственной символики у нас нет. Водителю мы никогда не блокировали доступ к заказам «Яндекс Go».



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Метки: Видео   двойные стандарты   список запрещенных предметов   тайный покупатель   таксисты   триколор   увольнение   флаг России   яндекс такси   
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23  комментария
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Заведите уголовное дело за оскорбления символов государственной власти Статья 329 УК РФ. И штраф Яндексу влепите Лярд рублей. Что то этот яндекс совсем акуел.
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40k
russger 5 минут назад
"среди клиентов могут оказаться люди, для которых патриотические символы РФ выглядят оскорбительными"

Тогда они могут смело идти накуй в какой-нибудь кишлак или африканскую деревню.
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1k
Александр 19 минут назад
Если ты монополист в России, уважай страну и ставь ее интересы превыше всего! В этом яндексе превышена концентрация пятой колонны, самое время взяться за этих упырей.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Вроде Российская компания, а ведет себя как тварь из ***! Да и вообще пора этим х*яндексом заняться прокуратуре поплотнее! То рекламу свою сует куда не попадя. Настойчиво так, теперь еще и оскорбление символов Государственности. Что дальше, х*яндкс!??
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146
ПИВОнер Trenzel2003 14 минут назад
Российская.. Но. Там фиг разберёшься.. Сервера дата центра - у финов.
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37k
БамбарбияКиргуду 39 минут назад
Жидовская компания,что вы хотели?Жиды уже х.з.сколько лет вытирают ноги об русских.
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1k
Михаил 47 минут назад
Этих идаров вообще в спонсоров терроризма давно пора записать...
А за конкретно это вхерачить штрафчик с как минимум 7 нулями...
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1k
Андрей Граф 47 минут назад
да этот яндекс охренел уже вообще, закрыть его...
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11k
vasilykopkov 49 минут назад
Надо эту русофобскую контору давно прижать...
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13k
butata 50 минут назад
Считаю, что это повод для УГОЛОВНОГО ДЕЛА!
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13k
butata 51 минуту назад
Яндекс - уроды. Мало того, что забирают себе 35% от стоимости, так ещё и флаг России в России запрещают. Где Мизулина? Где СКР?
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2.1M
Иван Кемеров 53 минуты назад
Видео от РИА Новости, оперативная съемка ФСБ. На видео задержание бывшего сотрудника Яндекс (он уволен задним числом после задержания? Как это часто бывает или нет? Хочется комментарий пресс-службы Яндекс). Задержание по статье 275 УК РФ, государственная измена. Государство довольно ярко демонстрирует как будут наводить порядок внутри Яндекс. Многим стоит приготовиться внутри компании. Сбор средств для украины, продвижение донатов для ВСУ, что до сих пор есть в Яндекс.Музыке. Предупреждали долго, но терпение закончилось и теперь все будет идти в правовой плоскости.

А по теме поста: (буковки от яндекса, моих нет)

Как рассказывает сам сервис Яндекс Такси, «служба качества, которая отвечает за соблюдение стандартов сервиса, слишком буквально восприняла запрет на размещение посторонних предметов. Для безопасности поездок запрещены предметы типа игрушек, наклеек и другой рекламы, которые зачастую могут перекрывать лобовое и мешать обзору.”

Водителя от работы не отстраняли, и его желание отказаться от поездок было абсолютно добровольным.

По словам представителей сервиса, водитель может вернуться к работе в любой момент, так как никакой блокировки у него не было.

НУ НЕ КОЗЛЫ-ЛИ И ПЕТЕРАСТЫ В ЭТОМ ЯНДЕКСЕ?????
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13k
Rus77 54 минуты назад
Давно удалил яндекс, только Юбер!
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19k
babuby Час назад
Ну и кто тут усирался что Яндекс наш, отечественный?
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824
DuckTales 2 часа назад
А Яндекс может себе такое позволить ?
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33k
Владимир 2 часа назад
Пиндосы любят лепить свою тряпку везде, даже на коврики, которые перед дверью ложат. А у нас мне кажется стоит более серьезно относится к символам.
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8k
Станислав 2 часа назад
Так яндек - это же тридварасы западные.
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9k
Alex 2 часа назад
Вот ведь твари вонючие! Мочить ублюдков!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2087 постов (2075 в горячем)

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