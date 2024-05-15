"Флаг России не входит в список разрешённых предметов": "Яндекс" запретил демонстрацию в такси патриотических символов, приравняв их к рекламе

Водителю, который разместил изображение триколора на панели, сделали замечание.
Водитель по имени Николай возил клиентов по тарифу «Комфорт+». После проверки на качество обслуживания выяснилось, что таксист наклеил небольшое изображение флага РФ. Служба поддержки связалась с Николаем и потребовала убрать триколор, т.к. тот "не входит в список разрешённых предметов". Представитель службы акцентировал внимание, что таковы правила для водителей тарифа повышенной комфортности.
Интересно, что в правилах сервиса отдельной строкой стоит табу на "политическую рекламу" - как раз в этот список входят изображение флага, даты важных исторических праздников и т.д. При этом не возбраняется реклама БАДов, лотерей. финансовых услуг и прочего мусора. В службе поддержки объяснили, что среди клиентов могут оказаться люди, для которых патриотические символы РФ выглядят оскорбительными (?!)
Водитель рассказал, что сначала ему дали две недели на то. чтобы он расстался с символикой на панели, а затем, когда он отказался убирать триколор, то лишился работы.
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Интересно, что при этом "Яндекс" лояльно относится к национальной и религиозной символике других государств.
Проблемы с "Яндексом" у Николая начались еще в 2023 году, когда водителя потребовали убрать георгиевскую ленточку, которую он разместил в авто.
"Мне начали звонить из службы поддержки, говорить, чтобы я убрал ленту, что это недопустимо. Звонили постоянно. Потом начали снимать баллы за заказы. Чем меньше баллов, тем меньше заказов и заработок. А у меня машина в кредит", - рассказывает Николай изданию RT. Требованию пришлось подчиниться. Но тогда водитель повесил изображение триколора, после чего начались новые нападки.
Как рассказал таксист изданию "Ридовка", он направил досудебную претензию в компанию, но с января не получил никакого ответа. Тогда Николай обратился в суд, на который представители компании также не явились. Следующее заседание суа пройдёт в июне.
Эта история буквально за пару дней стала резонансной, и в ответ на запрос от издания RT в "Яндексе" сообщили, что требование убрать изображение флага из салона было ошибочным.
«Служба качества действительно слишком буквально восприняла запрет на размещение символики и любых других наклеек. Данный случай произошёл несколько месяцев назад, мы с ним разобрались и заодно пересмотрели стандарты работы. Разумеется, запрета на размещение государственной символики у нас нет. Водителю мы никогда не блокировали доступ к заказам «Яндекс Go».
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Тогда они могут смело идти накуй в какой-нибудь кишлак или африканскую деревню.
А за конкретно это вхерачить штрафчик с как минимум 7 нулями...
А по теме поста: (буковки от яндекса, моих нет)
Как рассказывает сам сервис Яндекс Такси, «служба качества, которая отвечает за соблюдение стандартов сервиса, слишком буквально восприняла запрет на размещение посторонних предметов. Для безопасности поездок запрещены предметы типа игрушек, наклеек и другой рекламы, которые зачастую могут перекрывать лобовое и мешать обзору.”
Водителя от работы не отстраняли, и его желание отказаться от поездок было абсолютно добровольным.
По словам представителей сервиса, водитель может вернуться к работе в любой момент, так как никакой блокировки у него не было.
НУ НЕ КОЗЛЫ-ЛИ И ПЕТЕРАСТЫ В ЭТОМ ЯНДЕКСЕ?????
Яндекс» выкупил долю Uber в СП «Яндекс такси» за $702,5 млн вместо планировавшихся $2 млрд
А что касаемо поисковика, то инфы на европейские а американские сервера, он шлёт чуть-ли не больше Гугла!