Замначальника ГИБДД Астрахани под лезгинку и крики "Яхай баля!" устроил стрельбу из табельного пистолета

Начальник управления МВД РФ по Астраханской области Игорь Ромашкин назначил провести служебную проверку в связи с распространенным в интернете видео со стрельбой из окна машины.Предполагается, что на кадрах якобы запечатлен заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Астраханской области Александр Канунников.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина (утверждается, что это Канунников) стреляет из движущегося автомобиля в воздух.
Проведением проверки займется подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка.
«По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сказано в сообщении.
Любопытно, на фотографиях примерно пятилетней давности гаишник Канунников выглядел раза в два с половиной меньше.
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в источнике этого нет, готова отвечать по всей строгости?
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