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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 886 постов • 43 подписчика подписаться
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Замначальника ГИБДД Астрахани под лезгинку и крики "Яхай баля!" устроил стрельбу из табельного пистолета

Замначальника ГИБДД Астрахани под лезгинку и крики "Яхай баля!" устроил стрельбу из табельного пистолета

Автор:
05 ноября 2023 09:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Александр Канунников   Видео   ГИБДД   замначальникаУГИБДД   люди   пистолет   служба   стрельба   
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Начальник управления МВД РФ по Астраханской области Игорь Ромашкин назначил провести служебную проверку в связи с распространенным в интернете видео со стрельбой из окна машины.Предполагается, что на кадрах якобы запечатлен заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Астраханской области Александр Канунников.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина (утверждается, что это Канунников) стреляет из движущегося автомобиля в воздух.

Проведением проверки займется подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка.

«По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сказано в сообщении.



Любопытно, на фотографиях примерно пятилетней давности гаишник Канунников выглядел раза в два с половиной меньше.


Источник:

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Метки: Александр Канунников   Видео   ГИБДД   замначальникаУГИБДД   люди   пистолет   служба   стрельба   
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12  комментариев
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5k
Ал Ди Час назад
Головой об столб, рэмбо млять.
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558
ruslan d 10 минут назад
Ой , да офицеры во все времена могли погулять , так что ничего нового в принципе , особенно зная как погоны могут пить
Другое дело , зачем это в сеть выкладывать ?
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1k
adssaf afasffdsga 19 минут назад
Дуслык дадут? Или всё же сначала Чечня наградит? Ну, за содействие миру народов через распространение культурных традиций?
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3k
poбт 23 минуты назад
"оленька"
а "табельный пистолет" ты откуда высрала?
в источнике этого нет, готова отвечать по всей строгости?
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179
Serg Полчаса назад
Целый подполковник, а туп как сто .. луп...
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8k
Ntvl 54 минуты назад
этого тупого царька конечно же уволят, но вот что будит с дебилом, который снимал и слил видос? думаю, что в канаве с ножевыми найдут.
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6k
Silantij Час назад
подставили дурака...
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3k
Василий Афиногенов Час назад
не,ну не дурак ли?
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86
Creative Василий Афиногенов Полчаса назад
Он не стал дураком, он таким родился ... Именно поэтому и получает ЗРЯплату в Г..ДД. Там, в основном, либо дурак, либо мздо ... мец.
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92k
Херанука Паибалу Час назад
Ну а че...
Жизнь удалась!
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Ольга

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