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Роскомнадзор не нашёл нарушений в российском сериале "Слово пацана"

Роскомнадзор не нашёл нарушений в российском сериале "Слово пацана"

Автор:
09 декабря 2023 16:41
Сообщество : Кино
Метки: Видео   нарушения   проверка   роскомнадзор   сериал   слово пацана   
2346
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Запрещать нашумевший сериал не будут. Пока.

Один из самых скандальных и популярных российских сериалов за последние годы (если не десятилетие) запрещать не будут. Теперь официально. В Роскомнадзоре проанализировали 5 вышедших серий и пришли к выводу, что сериал не содержит нарушений действующего законодательства РФ. Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.


"Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что, во-первых, многосерийный фильм "Слово пацана. Кровь на асфальте" распространяется на платформах "Wink" и "START" со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)", — сообщила журналистам депутат Орлова.

Добавим, что 3 декабря с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить "вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу", в Следственный комитет и Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.


Однако разговоры о запрете сериала начались после заявлений детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Чиновница пыталась бороться с сериалом с самого начала, она поддержала общественников, благодаря чьим стараниям съёмки сериала о подростковых казанских ОПГ перенесли из столицы Татарстана в Ярославль.


После выхода первых серий стало известно, что некоторые подростки начали подражать героям сериала и устроили шуточный "забив" за район в том же Татарстане. Этот инцидент всполошил чиновников, после чего наряду с Волынец к критике сериала присоединился даже глава Татарстана Рустам Минниханов.

На прошлой неделе, когда вокруг сериала разгорелись нешуточные споры и над картиной нависла угроза запрета, его создатели решили сделать всё, чтобы никто больше не обвинял их в романтизации преступного образа жизни. Для этого они использовали не самый элегантный, но действенный, как удар в лоб, приём, добавив в середину 6-ой серии спойлеры-пометки о судьбе членов группировки "Универсам".

А тем временем в одной восточноевропейской стране, с которой у России отношения, мягко говоря, не очень, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" запретили. Что самое смешное, на официальных каналах российский контент там и так запрещён, то есть получается, что картину запретили скачивать с пиратских сайтов и смотреть. Как этот запрет будет реализовываться, неизвестно. При этом отметим, что там этот сериал едва ли не популярней, чем в России.

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Метки: Видео   нарушения   проверка   роскомнадзор   сериал   слово пацана   
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31  комментарий
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Matias 2 часа назад
Порнухой-чернухой а-ля 90-х ещё не нажрались? Ну-ну... От мразотного блевалова у кого-то ещё до сих пор колбасит, пердолит и корёжит...
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4k
iovan2011 Минуту назад
Государству нужно культивировать быдло, никто не снимет фильм про создателей Бурана, на этом хайп не словишь, а то что завтра детей создателей фильма изнасилуют или башку проломят, они не думают. Майков (пчела из бригады) сказал, что очень жалеет, что он снялся в этом фильме. хоть до одного дошло
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11k
kaboza 3 минуты назад
После дома-2 кол-во марозотных баб возрасло))) не запретили вовремя..
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11k
kaboza 5 минут назад
Пиар зашкаливает...чуть-ли не из микроволновки лезет....любой децкомордобой под средний сериальчик ставят, когото пырнули, дык статистику посмотрите...взрыв что-ле? вот скота который бучу раскручивает, найти и погоаорить...по шышпански или как там
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1k
Darki 17 минут назад
Хороший сериал.
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4k
poбт 18 минут назад
всем кто 3.14здострадает по этой х*уйне хочу спросить

а какие кино\сериалы смотрели и в какие компьютеры играли чикатило и его коллеги?
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50k
Сергей Полчаса назад
Сейчас молодежь ищет свое отрицание от всего, а так как государство запретило молодежи все , чем то могло отбиваться от идеологии государства, то этот сериал вышел на совершенно благодатную почву. Многие пишут , что сейчас не те времена. Скажу так - в столицах может и не тте времена , а у нас в провинции не много что поменялось с той поры. Так что , помяните мое слово, много где в России этот сериал воспримут как ностальгию по прошлому и руководство к действию.
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6k
TirAn 37 минут назад
Зря. выпустят джина из бутылки, потом будет не загнать обратно.
Вспомните про А.У.Е, до сих пор не могут справиться с эрой х-й.
С 12 до 16 лет подросткам надо не об этом рассказывать. Есть другие герои.
Если кто то из минусующих меня в своей деревне махал дрыном на танцах, это не значит, что его дети и внуки должны видеть это на экране и повторять его "подвиги".
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24k
MrGod 40 минут назад
Если бы страна в школе давала идеологию и воспитание как раньше, то ни какие сериалы не взбунтуют головы ребят, и они бы чётко отделяли хорошее от плохово, виноват не сериал а упущенное воспитание подростков и их контроль, дали им вседозволенность и кучу прав а не объяснили что они должны отдавать в общество своим нормальным поведением и учением знаний.
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19k
Shtoppi 45 минут назад
ну еще бы!? с чего бы роскомнадзор что-то нашел бы там, откуда ему котлеты постоянно приносят? роскомнадзор лихо ищет и находит только там, на что сверху пальцем показали и сказали
Ссылка www.youtube.com
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6k
Wadim 59 минут назад
Больше, больше рекламы! :)
Рейтинг Кинопоиска 9.0
топ 250
13 место
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11k
Гомерчик Час назад
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57
Игорь Час назад
Похоже в Роскомнадзоре чушпаны засели...
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5k
Горожанин Час назад
Можно снять хороший фильм о гов.не. Фильм будет хорошим. Но гов.но останется гов.ном
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10k
Борис Карабанов Час назад
А какие могут быть нарушения, если АУЕ*-идеологией пронизана вся страна? До той поры, пока мы этого не осознаем и не станем решительно, реально бороться с этим явлением, психологический климат в стране.
АУЕ* - запрещённое ....
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8k
serega57_ Час назад
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1k
Лебовски Час назад
Если бы не антиреклама, то не стал бы смотреть сериал (не люблю сериалы вообще, стиль съемок и тд). Но учитывая как его распиарили, понял, что необходимо посмотреть ради внутренней цензуры - у самого сын подросток 15 лет, и он намылился его посмотреть (запретить не получится, тайком все равно смотрят). Пришел к выводу - главное усмотреть в нём правильный посыл (многих просто убили, ничего хорошего с ними не стало и тд). Донес это до сына, вместе обсудили, рассказал из своего детства случаи и всё. Как говорят на флоте - если ситуация с пьянкой выходит из-под контроля, то надо её возглавить и управлять ею (ситуацией).
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6k
Alex 2 часа назад
А потом эти дол**бы удивляются, когда школьники расстрелы устраивают.
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