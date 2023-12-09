Роскомнадзор не нашёл нарушений в российском сериале "Слово пацана"

Добавим, что 3 декабря с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить "вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу", в Следственный комитет и Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



Однако разговоры о запрете сериала начались после заявлений детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Чиновница пыталась бороться с сериалом с самого начала, она поддержала общественников, благодаря чьим стараниям съёмки сериала о подростковых казанских ОПГ перенесли из столицы Татарстана в Ярославль.





После выхода первых серий стало известно, что некоторые подростки начали подражать героям сериала и устроили шуточный "забив" за район в том же Татарстане. Этот инцидент всполошил чиновников, после чего наряду с Волынец к критике сериала присоединился даже глава Татарстана Рустам Минниханов.