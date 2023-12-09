Роскомнадзор не нашёл нарушений в российском сериале "Слово пацана"

Запрещать нашумевший сериал не будут. Пока.
Один из самых скандальных и популярных российских сериалов за последние годы (если не десятилетие) запрещать не будут. Теперь официально. В Роскомнадзоре проанализировали 5 вышедших серий и пришли к выводу, что сериал не содержит нарушений действующего законодательства РФ. Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.
"Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что, во-первых, многосерийный фильм "Слово пацана. Кровь на асфальте" распространяется на платформах "Wink" и "START" со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)", — сообщила журналистам депутат Орлова.
Добавим, что 3 декабря с просьбой проверить сериал на содержание пропаганды, которая может причинить "вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу", в Следственный комитет и Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Однако разговоры о запрете сериала начались после заявлений детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Чиновница пыталась бороться с сериалом с самого начала, она поддержала общественников, благодаря чьим стараниям съёмки сериала о подростковых казанских ОПГ перенесли из столицы Татарстана в Ярославль.
После выхода первых серий стало известно, что некоторые подростки начали подражать героям сериала и устроили шуточный "забив" за район в том же Татарстане. Этот инцидент всполошил чиновников, после чего наряду с Волынец к критике сериала присоединился даже глава Татарстана Рустам Минниханов.
Источник:
На прошлой неделе, когда вокруг сериала разгорелись нешуточные споры и над картиной нависла угроза запрета, его создатели решили сделать всё, чтобы никто больше не обвинял их в романтизации преступного образа жизни. Для этого они использовали не самый элегантный, но действенный, как удар в лоб, приём, добавив в середину 6-ой серии спойлеры-пометки о судьбе членов группировки "Универсам".
А тем временем в одной восточноевропейской стране, с которой у России отношения, мягко говоря, не очень, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" запретили. Что самое смешное, на официальных каналах российский контент там и так запрещён, то есть получается, что картину запретили скачивать с пиратских сайтов и смотреть. Как этот запрет будет реализовываться, неизвестно. При этом отметим, что там этот сериал едва ли не популярней, чем в России.
Источник:
Источник:
Источник:
- Российские школьники вдохновились сериалом про советские подростковые ОПГ и устроили драку за район
- "Прости нас, Юра": из российского сериала вырезали сцену с мемом о Гагарине
- Первый трейлер сериала по игре Fallout
- Замначальника астраханского УГИБДД пострелял из машины во время отпуска и поплатился
- В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что он не «с их района»
а какие кино\сериалы смотрели и в какие компьютеры играли чикатило и его коллеги?
Вспомните про А.У.Е, до сих пор не могут справиться с эрой х-й.
С 12 до 16 лет подросткам надо не об этом рассказывать. Есть другие герои.
Если кто то из минусующих меня в своей деревне махал дрыном на танцах, это не значит, что его дети и внуки должны видеть это на экране и повторять его "подвиги".
Рейтинг Кинопоиска 9.0
топ 250
13 место
АУЕ* - запрещённое ....