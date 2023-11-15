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В РЖД показали макет вагонов СВ с обновленным интерьером

В РЖД показали макет вагонов СВ с обновленным интерьером

Автор:
15 ноября 2023 17:31
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Федеральная пассажирская компания   вагон СВ   выставка   макет   модернизация   ржд   
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Выглядит неплохо, но это уже второй вариант модернизации СВ. Первый тоже казался неплохим, но от него в компании отказались.

Вчера на выставке "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве дочерняя организация РЖД "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) представила обновлённый спальный вагон (СВ), предназначенный для поездов дальнего следования. Отмечается, что ФПК изготовила и представила только макет, чтобы собрать отзывы людей и решить, стоит ли воплощать эту концепцию в жизнь.


Отмечается, что помимо яркого цветового решения для спальных мест, в макете на 16 см увеличена длина полок. Теперь она составляет комфортные 2 метра в длину, что позволит подавляющему большинству пассажиров вытягиваться на спальном месте во весь рост.

Багажной ниши над полками больше нет, над ними теперь располагаются аккуратные закрытые полки и шкафчики — крючков больше нет, верхнюю одежду предлагается складывать в шкафчики.

В купе предусмотрены индивидуальные светильники и мониторы, которыми можно управлять дистанционно, а также розетки, USB-разъёмы, кнопка вызова проводника и индивидуальные сейфы.

Отмечается, что в отделке купе использовались материалы отечественного производства, включая кожу. В августе ФПК показывала первую версию модернизированного СВ. Её главная особенность заключалась в вертикальном расположении полок, их увеличенная до 90 см ширина и концепция "объединенного купе" — возможность соединения двух купе в одно полноценное пространство (между ними есть подвижная дверь, которая закрывается). Судя по всему, от первого варианта в компании отказались.

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Метки: Видео   Федеральная пассажирская компания   вагон СВ   выставка   макет   модернизация   ржд   
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10  комментариев
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6k
Старичок Час назад
так себе, сомнительное удовольствие.эти полки самолетного типа - видимость комфорта. уже на фото они психологически давят. а что в реале будет? и лампы индивидуального освещения, как не крути, будут светить в лицо пассажиру напротив.
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16k
Александр 9 минут назад
И чё? Плацкартной боковушки у туалета больше не будет?
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9k
sedoisever 10 минут назад
В детстве я ездил в СВ. В купе было кресло. Умывальник на два купе. Бархатные полки широкие и длинные...
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31k
Владимир 17 минут назад
Круть. В таком в отпуск из Москвы во Владивосток прокатиться бы..
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16k
Majul 38 минут назад
Ну от последнего обновления не сильно то изменилось. С синего рыжим стало, и пара полочек добавилась ) Один черт ценник немалый.
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10k
Клёст 49 минут назад
Навесные шкафы прямо ,,давят,,(
Производит впечатление - пенал с отделениями) Путешествие в коробке с карандашами))
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2k
Максим Макашев Час назад
ну и самый немаловажный вопрос: какова будет стоимость проезда в этом купе?
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640
ruslan d Час назад
Хорошечно , но дорожечно
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
красиво, надеюсь и удобно будет
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