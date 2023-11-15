В РЖД показали макет вагонов СВ с обновленным интерьером

Выглядит неплохо, но это уже второй вариант модернизации СВ. Первый тоже казался неплохим, но от него в компании отказались.
Вчера на выставке "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве дочерняя организация РЖД "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) представила обновлённый спальный вагон (СВ), предназначенный для поездов дальнего следования. Отмечается, что ФПК изготовила и представила только макет, чтобы собрать отзывы людей и решить, стоит ли воплощать эту концепцию в жизнь.
Отмечается, что помимо яркого цветового решения для спальных мест, в макете на 16 см увеличена длина полок. Теперь она составляет комфортные 2 метра в длину, что позволит подавляющему большинству пассажиров вытягиваться на спальном месте во весь рост.
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Багажной ниши над полками больше нет, над ними теперь располагаются аккуратные закрытые полки и шкафчики — крючков больше нет, верхнюю одежду предлагается складывать в шкафчики.
В купе предусмотрены индивидуальные светильники и мониторы, которыми можно управлять дистанционно, а также розетки, USB-разъёмы, кнопка вызова проводника и индивидуальные сейфы.
Отмечается, что в отделке купе использовались материалы отечественного производства, включая кожу. В августе ФПК показывала первую версию модернизированного СВ. Её главная особенность заключалась в вертикальном расположении полок, их увеличенная до 90 см ширина и концепция "объединенного купе" — возможность соединения двух купе в одно полноценное пространство (между ними есть подвижная дверь, которая закрывается). Судя по всему, от первого варианта в компании отказались.
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Производит впечатление - пенал с отделениями) Путешествие в коробке с карандашами))