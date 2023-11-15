В РЖД показали макет вагонов СВ с обновленным интерьером

Вчера на выставке "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве дочерняя организация РЖД "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) представила обновлённый спальный вагон (СВ), предназначенный для поездов дальнего следования. Отмечается, что ФПК изготовила и представила только макет, чтобы собрать отзывы людей и решить, стоит ли воплощать эту концепцию в жизнь.

Отмечается, что помимо яркого цветового решения для спальных мест, в макете на 16 см увеличена длина полок. Теперь она составляет комфортные 2 метра в длину, что позволит подавляющему большинству пассажиров вытягиваться на спальном месте во весь рост.