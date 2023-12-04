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«Попробуй джага-джага»: в России появится лапша быстрого приготовления из сверчков

«Попробуй джага-джага»: в России появится лапша быстрого приготовления из сверчков

Автор:
04 декабря 2023 17:22
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Ставрополь   выставка   доширак   лапша   насекомые   сверчки   фастфуд   
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А ещё появятся каши, печенья и закуски - и всё это из насекомых.

Скоро у нас будет нано-Доширак - лапша из сверчков. Её показали на выставке в Ставрополе и местные жители фастфуд оценили. Как заявляет производитель, мука из сверчков содержит 75 г. белка на 100 г. продукта. Железа в ней больше, чем в говяжьей печени, а ещё есть кальций, магний и ещё чего-то там, но очень полезного.

В общем, обещают, что можно будет трескать лапшу, снеки, пирожные и прочие продукты из сверчков и не особо бояться ожирения и сахарного диабета. Как заявляет производитель, насекомых они выращивают на специальных фермах, а кормят их лучше, чем людей.

Сверчков мы сами выращиваем, кормим кабачком, тыквой, пророщенной пшеницей, кукурузой, строго только такой рацион. Наши снэки – это жареные сверчки во фритюре с добавлением специй, овощей и чеснока. Олимпийский чемпион Роман Костомаров попробовал снеки, сказал, к пиву было бы классно. Пиво мы, конечно, не подвигаем. У нас отдельный продукт, они солёные, жареные, хрустящие, такая закуска. По лапше быстрого приготовления люди приходят и говорят, что это гораздо вкуснее, чем то, что есть на рынках. У нас там стаканчик с приправой. Лапша заваривается и можно употреблять.

Представители компании-производителя ещё раз подчёркивают, что их продукция подходит диабетикам:

С середине  декабря планируем запускаться в продажи. Мы увидели, что людям это интересно, это полезно. Кроме того, мы делаем сейчас продукты для людей больных сахарным диабетом.

Скоро и во всех магазинах страны. Сверчки и точка.


Источник:

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Метки: Видео   Ставрополь   выставка   доширак   лапша   насекомые   сверчки   фастфуд   
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3  комментария
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Predictor 13 минут назад
А можно узнать название этого таинственного производителя, что бы не покупать их продукцию??
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Виталий Понаморев 15 минут назад
Ну да , курица подорожала будем есть сверчков, это же намного полезней.
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banzai7 Полчаса назад
Я бы не стал париться, что это насекомые. Млекопитающих же ем с удовольствием.
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