«Попробуй джага-джага»: в России появится лапша быстрого приготовления из сверчков

Скоро у нас будет нано-Доширак - лапша из сверчков. Её показали на выставке в Ставрополе и местные жители фастфуд оценили. Как заявляет производитель, мука из сверчков содержит 75 г. белка на 100 г. продукта. Железа в ней больше, чем в говяжьей печени, а ещё есть кальций, магний и ещё чего-то там, но очень полезного.

В общем, обещают, что можно будет трескать лапшу, снеки, пирожные и прочие продукты из сверчков и не особо бояться ожирения и сахарного диабета. Как заявляет производитель, насекомых они выращивают на специальных фермах, а кормят их лучше, чем людей.