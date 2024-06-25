Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров общественного транспорта из-за неприятного запаха

Он захотел приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству.
Небезызвестный депутат Виталий Милонов решил заняться «ароматными» пассажирами. Он недоволен теми, кто не моется, а потом лезет в общественный транспорт. По его словам:
Перелёт на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной без преувеличения опасностью и стрессом.
И направил обращение министру МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарий попросил рассмотреть поправки к Административному кодексу и внести пункт о лицах, пренебрегающих личной гигиеной.
Если инициативу одобрят, то вонь в транспорте приравняют к мелкому хулиганству. Это «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». За хулиганку назначают штраф от 500 до 1000 рублей или сажают на 15 суток.
Можно ли к этой статье приплести нечистоплотность? Наверное, да. Но кто её будет определять - большой вопрос. Например, бортпроводник в самолёте теперь будет обнюхивать пассажиров? Или контролёр в автобусе?
И если человек сильно надушился и от этого духана дурно остальным пассажирам - он тоже попадёт под статью?
Вопросов больше, чем ответов.
Ну а до этого Милонов предлагал ввести дресс-код для путешествующих на самолётах. Запретить шорты, шлёпки и короткие майки:
У нас все боятся: вдруг какой‑нибудь богатей пойдет в своих шортах Louis Vuitton, а его не пустят - как же так? Не надо бояться. Это общественное место, где люди находятся тесно друг с другом. В самолете будьте приличными людьми или хотя бы изображайте, что вы - приличные люди.
Пока всё осталось по-прежнему.
Источник:
- Девушка покинула турнир по карточной игре из-за того, что от игроков-мужчин плохо пахло
- Умница Коби спас от взрыва целый район
- Сморщенные, но милые моси
- Пуховое яйцо, которое проживает свою жизнь на деревьях
- Милая обманщица: скромная шпионка, которая вынуждает муравьёв растить её детей
*Законопроект прошёл рассмотрение и находится на подписании у В.В. Путина. А Милонов уже потребовал личное моноколесо, чтоб иметь возможно оперативно реагировать и отрабатывать все поступившие заявки, которые с горячей линии будут переадресовываться ему на пейджер.