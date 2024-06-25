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Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров общественного транспорта из-за неприятного запаха

Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров общественного транспорта из-за неприятного запаха

Автор:
25 июня 2024 17:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Виталий Милонов   депутат   запах   общественный транспорт   парламентарий   пассажиры   хулиганство   
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Он захотел приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству.

Небезызвестный депутат Виталий Милонов решил заняться «ароматными» пассажирами. Он недоволен теми, кто не моется, а потом лезет в общественный транспорт. По его словам:

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Перелёт на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной без преувеличения опасностью и стрессом.

И направил обращение министру МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарий попросил рассмотреть поправки к Административному кодексу и внести пункт о лицах, пренебрегающих личной гигиеной.

Если инициативу одобрят, то вонь в транспорте приравняют к мелкому хулиганству. Это «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». За хулиганку назначают штраф от 500 до 1000 рублей или сажают на 15 суток.

Можно ли к этой статье приплести нечистоплотность? Наверное, да. Но кто её будет определять - большой вопрос. Например, бортпроводник в самолёте теперь будет обнюхивать пассажиров? Или контролёр в автобусе?

И если человек сильно надушился и от этого духана дурно остальным пассажирам - он тоже попадёт под статью?

Вопросов больше, чем ответов.

Ну а до этого Милонов предлагал ввести дресс-код для путешествующих на самолётах. Запретить шорты, шлёпки и короткие майки:

У нас все боятся: вдруг какой‑нибудь богатей пойдет в своих шортах Louis Vuitton, а его не пустят - как же так? Не надо бояться. Это общественное место, где люди находятся тесно друг с другом. В самолете будьте приличными людьми или хотя бы изображайте, что вы - приличные люди.

Пока всё осталось по-прежнему.

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Метки: Виталий Милонов   депутат   запах   общественный транспорт   парламентарий   пассажиры   хулиганство   
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20  комментариев
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19k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Предлагаю начать штрафовать милонова за идиотские инициативы.
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4k
Lurds 5 минут назад
а давайте депутатов за каждое [мат]....тое высказывание штрафовать на 1лям... ?
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23k
Жан Батист Эмануэль Зорг 8 минут назад
Милонов в своём репертуаре, хотя в таком предложении что-то есть. Реализация только боюсь будет крайне сложной.
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15k
Иван Иваныч 9 минут назад
Т.е. все проблемы решены и остались лишь ароматные пассажиры?!!
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1k
tuka 10 минут назад
интересно, а педутат милонов посчитал расходы на установку кондиционеров в рабочих местах или душевых кабин, а то зачастую условий работы такие, что в жаркий день к вечеру даже без физической нагрузки благоухаешь
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46k
Цыц тут у меня 20 минут назад
Я бы ещё штрафовал за появление в общественном транспорте с мохнатым рылом.
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43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Когда собаке делать нечего - она яйца лижет..
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2k
Росомаха Полчаса назад
Пускай в Китай едет, они не потеют...
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4k
Ультратрахуил 36 минут назад
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15k
кот базилий 46 минут назад
Опять рыжему моча в голову ударила? он когда ездил на общественном?
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
А чë всего хулиганство? Терроризм же!))
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2k
Corkscrew 53 минуты назад
Он сам то давно в жару на общественном транспорте ездил, например в час пик или все больше на служебном предпочитает?
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840
GoodFireman 56 минут назад
Есть ряд заболеваний из за которых от человека плохо пахнет.
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35k
Ego sum qui sum 58 минут назад
соседство с Милоновым на одной планете стресс для остальных ее жителей
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1k
Glassy Час назад
По каким критериям будем оценивать "нечистоплотность"? Есть такие категории, которые утром приняли душ, облились туалетной водой, зашли в метро и тут-же начали фонить. Особенности организма он не учел? Бомжи - согласен, вообще редкость в общественном транспорте, но попадаются.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
за бородатыми кавказцами будет лично гоняться?
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August
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