Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров общественного транспорта из-за неприятного запаха

И направил обращение министру МВД Владимиру Колокольцеву. Парламентарий попросил рассмотреть поправки к Административному кодексу и внести пункт о лицах, пренебрегающих личной гигиеной.

Если инициативу одобрят, то вонь в транспорте приравняют к мелкому хулиганству. Это «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». За хулиганку назначают штраф от 500 до 1000 рублей или сажают на 15 суток.

Можно ли к этой статье приплести нечистоплотность? Наверное, да. Но кто её будет определять - большой вопрос. Например, бортпроводник в самолёте теперь будет обнюхивать пассажиров? Или контролёр в автобусе?