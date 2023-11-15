16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде

Многие женщины, пересекая определённую возрастную черту, начинают бояться цифр в собственном паспорте. Однако современные реалии упрямо указывают на то, что делать этого не стоит (более того, это даже вредно).
Благодаря прогрессу в индустрии красоты, а также повышению осведомлённости о том, что значит вести здоровый образ жизни, женщины теперь, по-видимому, могут обратить вспять процесс старения. Некоторые мужчины, кстати, от них тоже не отстают. Вы только взгляните на знаменитых женщин, которым уже стукнуло 50 и более лет. Кажется, они даже и слышать не хотят о том, что такое старость.
28 лет и 59 лет.
29 лет и 52 года.
23 года и 57 лет.
27 лет и 54 года.
28 лет и 54 года.
22 года и 54 года.
21 год и 53 года.
34 года и 57 лет.
23 года и 55 лет.
23 года и 57 лет.
24 года и 52 года.
21 год и 59 лет.
24 года и 59 лет.
27 лет и 54 года.
24 года и 61 год.
25 лет и 62 года.
Разве представленные фото не служат настоящим доказательством того, что старения не надо бояться?
Источник:
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сам-то фотки смотрел?
Сколько потрачено на поддержание этой красоты?