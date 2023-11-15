16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде

Благодаря прогрессу в индустрии красоты, а также повышению осведомлённости о том, что значит вести здоровый образ жизни, женщины теперь, по-видимому, могут обратить вспять процесс старения. Некоторые мужчины, кстати, от них тоже не отстают. Вы только взгляните на знаменитых женщин, которым уже стукнуло 50 и более лет. Кажется, они даже и слышать не хотят о том, что такое старость.