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16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде

16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде

Автор:
15 ноября 2023 08:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   возраст   знаменитости   красота   люди   тогда и сейчас   фото   
1140
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Многие женщины, пересекая определённую возрастную черту, начинают бояться цифр в собственном паспорте. Однако современные реалии упрямо указывают на то, что делать этого не стоит (более того, это даже вредно).

Благодаря прогрессу в индустрии красоты, а также повышению осведомлённости о том, что значит вести здоровый образ жизни, женщины теперь, по-видимому, могут обратить вспять процесс старения. Некоторые мужчины, кстати, от них тоже не отстают. Вы только взгляните на знаменитых женщин, которым уже стукнуло 50 и более лет. Кажется, они даже и слышать не хотят о том, что такое старость.

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28 лет и 59 лет.

29 лет и 52 года.

23 года и 57 лет.

27 лет и 54 года.

28 лет и 54 года.

22 года и 54 года.

21 год и 53 года.

34 года и 57 лет.

23 года и 55 лет.

23 года и 57 лет.

24 года и 52 года.

21 год и 59 лет.

24 года и 59 лет.

27 лет и 54 года.

24 года и 61 год.

25 лет и 62 года.


Разве представленные фото не служат настоящим доказательством того, что старения не надо бояться?

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Метки: внешность   возраст   знаменитости   красота   люди   тогда и сейчас   фото   
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6  комментариев
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62k
pynh 36 минут назад
"сейчас выглядят намного круче"
сам-то фотки смотрел?
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1k
neskaju20 13 минут назад
Половина в принципе стремные, что тогда, что сейчас. На оставшейся части штукатурка и фильтры.
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84k
Доктор Джонс Полчаса назад
Никакая пластическая хирургия не заменит молодость...
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13k
Андрей А Полчаса назад
"Разве представленные фото не служат настоящим доказательством того, что старения не надо бояться?"
Сколько потрачено на поддержание этой красоты?
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