19 нарядов звёзд, которые отразили их наследие и культуру

На красных дорожках знаменитости блистают самыми разными нарядами. У каждого образа — своя история и уникальность. Но некоторые актёры выбирают наряды, отражающие их идентичность, происхождение и культуру. Взглянем на несколько интересных примеров таких звёздных образов!
Наоми Осака происходит из интернациональной семьи, и является афроазиаткой. На премии она ошеломила гостей в платье от Louis Vuitton, созданном совместно с её сестрой Мари Осакой. Оно включает одновременно японские и гаитянские мотивы.
2. Певица Saweetie в платье с цветами американского флага и цветами филиппинского флага с разных сторон
3. Приянка Чопра на Международном кинофестивале в Марракеше. На ней индийское сари, украшенное мукаишской вышивкой и вручную расшитое пайетками в геометрическом стиле джаали
4. Модель Куанна Чазингорсе, представительница племён Хан Гвичин и оглала лакота, украсила волосы перьями и традиционными украшениями на Met Gala 2022
5. Актриса Лупита Нионго в платье, вдохновлённом её кенийским наследием, на премьере фильма "Королева Катве"
6. Блогерша Дрю Афуало с партнёром с головы до ног представили страну Самоа на премьере фильма "Чёрный Адам" в 2022 году
Ткань платья Афуало сделана из коры и имеет глубокое значение в полинезийских культурах. Её партнёр надел красное ожерелье и набедренную повязку, которые самоанские мужчины часто надевают на официальные мероприятия.
Актриса надела аоай (традиционное вьетнамское платье), и головной убор, представляющий вьетнамскую культуру.
8. Пакистано-американский актёр Кумэйл Нанджиани на премьере фильма "Вечные" в 2021 году представил свою родную страну и надел пакистанское шервани
9. Афро-латиноамериканская актриса Ариана Дебос на премии Critics Choice Awards почтила свои корни, надев яркое платье от латиноамериканских дизайнеров
10. Коренная гавайская актриса Аулии Кравалхо исполнила национальный гавайский танец Хула на премьере мультфильма "Моана". Она выбрала и традиционный наряд
11. Актриса Тиффани Хэддиш надела традиционное эритрейское платье на церемонию вручения премии "Оскар" в 2018 году
Отец актрисы родом из Эритреи, и своим нарядом она решила почтить его память.
12. Актриса Рича Мурджани на премьере фильма "Я никогда не…" (2020). На ней индийский наряд лехенга-чоли
13. Актёр Махершала Али на церемонии "Оскар" в 2019 году. Его шапка - дань уважения афроамериканцам
Он стал первым чернокожим актёром и мусульманином, дважды получившим награду за лучшую мужскую роль второго плана.
14. Канадская актриса Эшли Коллингбулл, представительница племени Енох Кри, надела на премию Canadian Country Music Awards 2022 традиционное платье
15. Актриса Яра Шахиди на премии MTV Awards 2021 в комбинезоне, который прославляет её иранское наследие
Её наряд сделан из тонганского нгату. Традиционно этот материал изготавливается из коры тутового дерева - женщины ткут его вручную.
17. Актриса Ванесса Хадженс в платье, которое отдает дань уважения её филиппинскому происхождению
18. Это платье певицы Камилы Кабельо на премии VMA 2018 - дань уважения её кубинскому наследию
19. Актёр Риз Ахмед на премьере фильма "Столкновение" (2021) отдал дань уважения своему пакистанскому происхождению
Хотя актёр родился и вырос в Лондоне, он рассказал, что в школе к нему относились отчуждённо из-за его пакистанского происхождения. На премьеру он надел курту - традиционную одежду в Пакистане.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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