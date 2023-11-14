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19 нарядов звёзд, которые отразили их наследие и культуру

19 нарядов звёзд, которые отразили их наследие и культуру

Автор:
14 ноября 2023 21:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Культура   Фотографии   звезды   знаменитости   красная дорожка   наряды   наследие   одежда   фото   
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На красных дорожках знаменитости блистают самыми разными нарядами. У каждого образа — своя история и уникальность. Но некоторые актёры выбирают наряды, отражающие их идентичность, происхождение и культуру. Взглянем на несколько интересных примеров таких звёздных образов!

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Наоми Осака происходит из интернациональной семьи, и является афроазиаткой. На премии она ошеломила гостей в платье от Louis Vuitton, созданном совместно с её сестрой Мари Осакой. Оно включает одновременно японские и гаитянские мотивы.


Ткань платья Афуало сделана из коры и имеет глубокое значение в полинезийских культурах. Её партнёр надел красное ожерелье и набедренную повязку, которые самоанские мужчины часто надевают на официальные мероприятия.


Актриса надела аоай (традиционное вьетнамское платье), и головной убор, представляющий вьетнамскую культуру.


Отец актрисы родом из Эритреи, и своим нарядом она решила почтить его память.


Он стал первым чернокожим актёром и мусульманином, дважды получившим награду за лучшую мужскую роль второго плана.


Её наряд сделан из тонганского нгату. Традиционно этот материал изготавливается из коры тутового дерева - женщины ткут его вручную.


Хотя актёр родился и вырос в Лондоне, он рассказал, что в школе к нему относились отчуждённо из-за его пакистанского происхождения. На премьеру он надел курту - традиционную одежду в Пакистане.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Культура   Фотографии   звезды   знаменитости   красная дорожка   наряды   наследие   одежда   фото   
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2  комментария
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GROMOZEKA 52 минуты назад
Приянка Чопра хороша.
Остальные чет как то ФУ
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