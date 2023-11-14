Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Талантливому музыканту было 63 года.
На 64-ом году жизни умер один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин, более известный среди фанатов по прозвищу Шаттл. О смерти талантливого гитариста, клавишника и аранжировщика сообщили в официальном сообществе группы во "Вконтакте".
"Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким", — говорится в публикации сообщества.
Известно, что Шаталин умер вчера, причиной смерти называют затянувшуюся болезнь.
"Мы вместе выступали. Андрей Шаталин был очень талантливым человеком, прекрасным музыкантом, он был на своем месте. Мы все уже люди немолодые, знаю, что Андрей болел," — сообщил основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин.
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Сообщается, что в августе Шаталин пропал в Петербурге, после того как ушёл в магазин. Позже его обнаружили в лесу поисковики из "ЛизыАлерт" и передали родным. Говорят, у музыканта была глубокая депрессия.
Шаталин был первым гитаристом "Алисы". Он пришёл в группу в 1983 году и покинул состав коллектива в 2003-м. Он принимал участие в записи таких известных альбомов группы, как "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Чёрная метка".
После ухода из "Алисы" Андрей Германович начал сольную карьеру. Он отошёл от рока и занялся электронной музыкой. В 2007 году Шаталин выпустил альбом "8 мелодий для электрического пианино".
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