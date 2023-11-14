Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Шаталин был первым гитаристом "Алисы". Он пришёл в группу в 1983 году и покинул состав коллектива в 2003-м. Он принимал участие в записи таких известных альбомов группы, как "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Чёрная метка".





После ухода из "Алисы" Андрей Германович начал сольную карьеру. Он отошёл от рока и занялся электронной музыкой. В 2007 году Шаталин выпустил альбом "8 мелодий для электрического пианино".