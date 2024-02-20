Депутат предложила оплачивать студенческие свадьбы за счёт ВУЗов

Многие знают, что для вступления в брак хорошо бы решить два вопроса: с жильём и финансами. Эти задачи уже не впервые обсуждают в Госдуме, где в очередной раз занимаются вопросами семьи и демографии.

Член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова заявила, что оплачивать студенческие свадьбы должен ВУЗ.