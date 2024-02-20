Депутат предложила оплачивать студенческие свадьбы за счёт ВУЗов

И привела в пример университет, где вступившим в брак выплачиваю 10 тысяч рублей.
Многие знают, что для вступления в брак хорошо бы решить два вопроса: с жильём и финансами. Эти задачи уже не впервые обсуждают в Госдуме, где в очередной раз занимаются вопросами семьи и демографии.
Член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова заявила, что оплачивать студенческие свадьбы должен ВУЗ.
Она сообщила, что многие старшекурсники и так уже живут вместе. Но не расписываются, им якобы не хватает денег, чтобы сыграть свадьбу. И если эти траты возьмёт на себя университет, то браков будет больше.
В пример она привела Финансовый университет. Там студенту за заключение брака полагается аж 10 тысяч рублей.
Ребята, которые в отношениях, на первый план ставят проблему с жильем. Снимать накладно. Второй момент - копят на свадьбу… Стоит рассмотреть как одну из мер поддержки, - сказала Коробова.
В сети к этому отнеслись положительно - к самой инициативе. Но вот сумма вызвала вопросы, 10К (которые платят в ФУ), хватит разве что на пиво и чипсы для однокурсников, для свадьбы явно маловато.
Но если выплата будет посерьёзней - кто знает… может она и поможет студентам наконец добраться до ЗАГСа.
Источник:
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Весело будет конечно, только как бы не спились всей общагой...