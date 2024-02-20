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Депутат предложила оплачивать студенческие свадьбы за счёт ВУЗов

Депутат предложила оплачивать студенческие свадьбы за счёт ВУЗов

Автор:
20 февраля 2024 16:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Ольга Коробова   выплаты   депутат   свадьба   семья   студенты   
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И привела в пример университет, где вступившим в брак выплачиваю 10 тысяч рублей.

Многие знают, что для вступления в брак хорошо бы решить два вопроса: с жильём и финансами. Эти задачи уже не впервые обсуждают в Госдуме, где в очередной раз занимаются вопросами семьи и демографии.

Член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова заявила, что оплачивать студенческие свадьбы должен ВУЗ.

Она сообщила, что многие старшекурсники и так уже живут вместе. Но не расписываются, им якобы не хватает денег, чтобы сыграть свадьбу. И если эти траты возьмёт на себя университет, то браков будет больше.

В пример она привела Финансовый университет. Там студенту за заключение брака полагается аж 10 тысяч рублей.

Ребята, которые в отношениях, на первый план ставят проблему с жильем. Снимать накладно. Второй момент - копят на свадьбу… Стоит рассмотреть как одну из мер поддержки, - сказала Коробова.

В сети к этому отнеслись положительно - к самой инициативе. Но вот сумма вызвала вопросы, 10К (которые платят в ФУ), хватит разве что на пиво и чипсы для однокурсников, для свадьбы явно маловато.

Но если выплата будет посерьёзней - кто знает… может она и поможет студентам наконец добраться до ЗАГСа.

Источник:

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Метки: Госдума   Ольга Коробова   выплаты   депутат   свадьба   семья   студенты   
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15  комментариев
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9k
vasilykopkov 36 минут назад
Студенты будут каждый месяц жениться, потом сразу разводиться.
Весело будет конечно, только как бы не спились всей общагой...
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955
adssaf afasffdsga Минуту назад
При средней цене шаурмы в 250 р и банку полторашку пива 100, впринципе, скромную свадьбу на поток устроить можно, но 10к это просто смешно.
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3k
Daimos 15 минут назад
А сколько раз в месяц можно?
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882
Анисимов Вадим 19 минут назад
Такое ощущение что ВУЗу деньги девать некуда. Долго в ВУЗах голову ломали как потратить деньги.
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36k
Fat Lynx Полчаса назад
БЛЯ! Откуда они лезут?
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31k
Axel 54 минуты назад
Ну и что это за свадьба будет за десять тысяч? Лучше сразу мильон давать, квартиру молодым в подарок и на свадебное путешествие не забыть добавить!
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55k
Опиум для народа Час назад
А кому она вообще нах"й нужна, эта свадьба? У меня и сын и дочь категорически против проводить свадьбу. Лучше деньги на что-то полезное потратить, чем поить тех, кого может больше и х"й когда увидишь. )
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19k
Голос Вселенной Час назад
С такой инициативой студенты будут соревноваться, кто сколько раз за учебы смог выйти замуж и жениться...
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Сука... откуда вы вылазиваете? Ей голова дана только для того, чтобы есть в неё.
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101
Вик Тор Час назад
Хороший закон .Но опоздал лет на 30.
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Где их таких дур находят? С такими членами Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей не будет скоро в стране семей и детей . Её просто больше нечего предложить потому что она тупая писда.
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August

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