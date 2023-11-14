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Мизулина сообщила о новых кандидатах на проверку в МВД - рэпер SCALLY MILANO в тот же день оплатил задолженность по налогам

Мизулина сообщила о новых кандидатах на проверку в МВД - рэпер SCALLY MILANO в тот же день оплатил задолженность по налогам

Автор:
14 ноября 2023 15:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: SCALLY MILANO   slava marlow   Е. Мизулина   МВД   Шартот   знаменитости   лига безопасного интернета   проверка   
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Вот что животворящий пинок делает! Глядишь, и другие подтянутся.

В РФ который месяц проверяют блогеров-миллионников, коучей и прочую братию на предмет прозрачности бизнеса, ведь дело Блиновской процветало много лет, прежде чем "королеву инфоцыган" нежно, но твёрдо взяли "за жабры". Недавно гроза всех блогеров Екатерина Мизулина анонсировала новые проверки. С соответствующей просьбой она обратилась в ГУ МВД РФ.



И как только об обращении Е. Мизулиной стало известно в сети, в среде людей сцены появилась небольшая активность. Мало кто хочет попасть на карандаш к Мизулиной, поэтому те, кто поумнее, действуют на опережение.


Так, рэпер SCALLY MILANO задолжал налоговой 110 тысяч рублей. Сумма по меркам активно выступающих артистов - копеечная, но у 21-летнего Даниила Дмитриева всё не доходили руки заплатить налоги и спать спокойно. ФНС включила его в список должников.



СМИ предполагали, что возможные финансовые проблемы у рэпера могли начаться на фоне скандала с отменами концертов по России. Сначала в апреле текущего года исполнитель попал в неприятную историю после концерта в Питере (в туалете клуба, где проходил концерт, нашли запрещенные вещества). В середине октября рэпер отменил концерты в Челябинске, Перми и Екатеринбурге, а 31 октября Невский суд Петербурга оштрафовал его на 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух песнях. Поняв, что дело "пахнет керосином", SCALLY MILANO раскаялся, удалил трек, а после еще и оплатил задолженность по налогам., заявив, что даже не подозревал о такой проблеме.



Другой исполнитель Slava Marlow поспешил заверить, что не употребляет наркотики.


И это после вечеринки с алкоголем и неизвестными веществами. Если этим материалом заинтересуются в МВД, исполнителю закроют путь к концертам, а ведь впереди праздники и самый "чёс".


Однако, главные герои - Гусейн Гасанов, Эдвард Билл и прочие коучи из заявления Мизулиной, её обращение не комментируют. Либо лихорадочно прячут "заработанное" и подчищают документы, либо всё давно подкорректировано, да так, что не подкопаешься. Впрочем, Блиновская тоже надеялась, что пронесёт, но не всегда марафоны желаний исполняют мечты коучей. Иногда случаются удачные дни и у правоохранителей. Ждём. А пока Е.Мизулина попросила МВД дать правовую оценку действиям исполнителя со странным сценическим именем Шарлот.



Этот балбес артист сначала сжёг российский паспорт, наговорил много гадостей в адрес страны, россиян, а через время решил снова вернуться в РФ. Говорит, что хочет продвигать российскую культуру.




Впрочем, в РФ считают, что Шарлоту лучше сходить в армию, а певунов тут и без него в избытке.

Кажется, количество расплодившихся за последнее время коучей, инфоцыган, блогеров и странных певунов, начнёт, наконец, уменьшаться.

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Метки: SCALLY MILANO   slava marlow   Е. Мизулина   МВД   Шартот   знаменитости   лига безопасного интернета   проверка   
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5  комментариев
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62k
pynh Час назад
как можно слушать и исполнять подобное говно и не быть наркоманом?
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Damvrot Hohlam Час назад
Надеюсь этому шарлоту пейсатому рыло вмясо тут оформят .
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28k
Lehoia Час назад
Ну, вы поняли...
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619
ruslan d Час назад
А они еще не все разбежались ?
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