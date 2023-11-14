Мизулина сообщила о новых кандидатах на проверку в МВД - рэпер SCALLY MILANO в тот же день оплатил задолженность по налогам

И как только об обращении Е. Мизулиной стало известно в сети, в среде людей сцены появилась небольшая активность. Мало кто хочет попасть на карандаш к Мизулиной, поэтому те, кто поумнее, действуют на опережение.





Так, рэпер SCALLY MILANO задолжал налоговой 110 тысяч рублей. Сумма по меркам активно выступающих артистов - копеечная, но у 21-летнего Даниила Дмитриева всё не доходили руки заплатить налоги и спать спокойно. ФНС включила его в список должников.



