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Самого богатого видеоблогера России с 10 миллионами подписчиков подозревают в уклонении от уплаты налогов

Самого богатого видеоблогера России с 10 миллионами подписчиков подозревают в уклонении от уплаты налогов

Автор:
20 июля 2023 15:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Wylsacom   МВД   блогер   валентин петухов   нaлоговая   обзорщик   проверка   техника   ютуб   
1088
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Проверкой займутся компетентные органы.

Валентин Петухов, он же Wylsacom - известный в российском сегменте Ютуба технообзорщик. Снимает видео про смартфоны, девайсы для дома, прочую технику и даже авто. От его строгого взгляда не укрылся ни один более-менее раскрученный гаджет.

Ещё в 2020-й блогер занял 24-е место в рейтинге Forbes «40 самых успешных звёзд России до 40 лет». Тогда его доход оценили в $3,6 миллионов, на тот момент Петухов стал самым богатым видеоблогером России. В 35 лет.

А теперь его деятельность пристально изучает Федеральная налоговая служба (ФНС). Обзорщика ждёт проверка и довольно туманные перспективы, если выяснится, что он от уплаты налогов уклонялся. Дроблением бизнеса или другими способами, если что-то найдут - передадут его дело МВД.

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Метки: Wylsacom   МВД   блогер   валентин петухов   нaлоговая   обзорщик   проверка   техника   ютуб   
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12  комментариев
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5k
Шлагбаумэн 37 минут назад
Хрена се, я сам связан с различного вида техники, в основном компьютерной, но не о каких петухах не слышал. Может просто я этих "блогеров" стороной обхожу, как и питарасов? А теперь, внимание, минусуйте!!!
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 минут назад
ага заказные и проплаченые обзоры делает. почему так бабок и поднял.яблокофил..
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3k
Alex 14 минут назад
О, и Валька туда же
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2k
Rhino 19 минут назад
С таким ФИО в тюрьму лучше не попадать, конечно.
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7k
tamin 22 минуты назад
Найдут. Если государство ищет, найдет даже грязные носки
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Да это ушлёпок а не техноблогер. в технике он ноль с палочкой.
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3k
Сергей 48 минут назад
Ай ай ай. Какой кошмар. Как жаль.
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