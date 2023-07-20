Самого богатого видеоблогера России с 10 миллионами подписчиков подозревают в уклонении от уплаты налогов

Проверкой займутся компетентные органы.
Валентин Петухов, он же Wylsacom - известный в российском сегменте Ютуба технообзорщик. Снимает видео про смартфоны, девайсы для дома, прочую технику и даже авто. От его строгого взгляда не укрылся ни один более-менее раскрученный гаджет.
Ещё в 2020-й блогер занял 24-е место в рейтинге Forbes «40 самых успешных звёзд России до 40 лет». Тогда его доход оценили в $3,6 миллионов, на тот момент Петухов стал самым богатым видеоблогером России. В 35 лет.
А теперь его деятельность пристально изучает Федеральная налоговая служба (ФНС). Обзорщика ждёт проверка и довольно туманные перспективы, если выяснится, что он от уплаты налогов уклонялся. Дроблением бизнеса или другими способами, если что-то найдут - передадут его дело МВД.
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