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СК призвали проверить песни Клавы Коки

СК призвали проверить песни Клавы Коки

Автор:
17 декабря 2022 14:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Клава Кота   звезды   знаменитости   проверка   следственный комитет   творчетство   шоу бизнес   
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Репертуар певицы ртом возмутил старшее поколение во Владивостоке ещё в сентябре, теперь же к возмущённым родителям присоединились участники движения "Зов народа".

Внимательно просмотрев клипы Коки, общественники узрели там насилие, мат, разврат, алкоголь и безответственность. Сложив все компоненты вместе пришли к выводу, что мадам пропагандирует всякое нехорошее. В процессе просмотра её творчества у детей и молодёжи "разрушается психическое и физическое здоровье и происходит морально-нравственная и интеллектуальная деградация".


Больше всего претензий к песням "Пьяную домой", "Мне пох", "Шкура" и "Краш". Эти композиции нарушают Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ещё много чего.


Общественники обратились к главе Следственного Комитета Бастрыкину И.А. с просьбой разобраться в этом аморальном творчестве. Обращение подписано руководителем регионального отделения движения в Калининградской области Никитой Гаранчуком.



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Метки: Клава Кота   звезды   знаменитости   проверка   следственный комитет   творчетство   шоу бизнес   
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24  комментария
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6k
Copycat 2 часа назад
а мне похер что другие скажут но я как представитель нарда рад что происходит люстрация среди этих новых певцов - я не раз натыкался на их песни и каждый рах охеревал от того что там какая то тупая бессмыслица поётся - это как минимум ОТУПЛЯЕТ

ни кому не хочу навязать свое мнение или боже упаси убедить в том что это правильно, просто озвучиваю то что у меня в голове
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11k
кот базилий 3 минуты назад
Даже смотреть-слушать эти клипы не стал, знаю что блевотина.
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20k
Сталкер 5 минут назад
За вопрос в конце поста – ВСЕГДА минус.
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13k
sonic24a 7 минут назад
Так и думал, что весь этот рэп добром не кончится.
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27k
Ego sum qui sum 15 минут назад
ее продюсер Гера Герыч возмущен всем этим
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660
сергей ремизов 16 минут назад
Старые маразматики. Пусть молодёжь слушает то ,что ей по душе. Вы в своё время, даже Высоцкого запрещали. Уймитесь.
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1k
КАКАнгел 18 минут назад
Одобряю. гнать этот биомусор в европу .
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25k
Matrosskin 22 минуты назад
Творчество, а вернее - "творчество" у неё говно, тут я согласен. А вот с запретами ... Ничему история не учит, да ? Ну запрещали Битлз и прочее подобное в своё время ( и это во времена, когда ни ютьюбов, ни торрентов не было, да и структуры боролись не чета нынешним). Ну и что, сильно это останавливало ? Наоборот - подогревало интерес плюс заработок денег серым личностям. В том числе и из-за этого народ в своё время не сильно то противился приходу Запада, у них были печеньки, и отсутствие тупых запретов. Давайте повторим, чего нет-то. В принципе - перед глазами даже образец есть - до чего можно дозапрещаться ( да-да, я про борьбу с " наследием совка" в 404ой).
Вместо того , чтоб поддерживать и раскручивать нормальное творчество, отцепляя от кормушек вот это вот ( элементарно - вводя контроль на входе на концерты и мероприятия с ними 18+ с уголовным срокам организаторам, если вдруг пропустят младше, запрет на корпораты с ними госкомпаний и компаний, имеющих государственные подряды, и прочая экономика), после чего они быстро обдумают дальнейшее, ибо за бугром там своих таких работников ртом очередь стоит. А кушать хочется.
Против посредственности работает только одно - забвение. А запреты лишь подогревают интерес.
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Тексты в песнях - полнейшее говнище.
А рожа Моргенштерна блевать заставляет.
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4k
Двестиграмм 49 минут назад
почему пенсионеров, цензуру и другие народные проблемы вспоминают перед выборами? или после того как рейтинг власти падает?
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22k
Mike Miller 55 минут назад
"Творчество" и правда говно.
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183
Равк Mike Miller 38 минут назад
Так не слушай
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1k
GoInDown 59 минут назад
Вопрос в 1 а что такого она поет? Ладно там недореперы всякие, с ними все понятно, но тут то вроде ничего такого нет.
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1k
ChePaev Час назад
там надо не СК привлекать а ФСКН, и не песни ее проверять а содержимое ее сумки и ее карманов, там намного интереснее окажется что посмотреть.
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12k
Kostick 2 часа назад
чхать на ту клаву, но глянул что это за идиоты такие, общественники тыксыть__) эти долбоящеры и игры компьютерные кошмарить пытались, в общем дармоеды и дураки.
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