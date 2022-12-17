СК призвали проверить песни Клавы Коки

Репертуар певицы ртом возмутил старшее поколение во Владивостоке ещё в сентябре, теперь же к возмущённым родителям присоединились участники движения "Зов народа".
Внимательно просмотрев клипы Коки, общественники узрели там насилие, мат, разврат, алкоголь и безответственность. Сложив все компоненты вместе пришли к выводу, что мадам пропагандирует всякое нехорошее. В процессе просмотра её творчества у детей и молодёжи "разрушается психическое и физическое здоровье и происходит морально-нравственная и интеллектуальная деградация".
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Больше всего претензий к песням "Пьяную домой", "Мне пох", "Шкура" и "Краш". Эти композиции нарушают Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ещё много чего.
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Общественники обратились к главе Следственного Комитета Бастрыкину И.А. с просьбой разобраться в этом аморальном творчестве. Обращение подписано руководителем регионального отделения движения в Калининградской области Никитой Гаранчуком.
А вы поддерживаете эту инициативу?
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ни кому не хочу навязать свое мнение или боже упаси убедить в том что это правильно, просто озвучиваю то что у меня в голове
Вместо того , чтоб поддерживать и раскручивать нормальное творчество, отцепляя от кормушек вот это вот ( элементарно - вводя контроль на входе на концерты и мероприятия с ними 18+ с уголовным срокам организаторам, если вдруг пропустят младше, запрет на корпораты с ними госкомпаний и компаний, имеющих государственные подряды, и прочая экономика), после чего они быстро обдумают дальнейшее, ибо за бугром там своих таких работников ртом очередь стоит. А кушать хочется.
Против посредственности работает только одно - забвение. А запреты лишь подогревают интерес.
А рожа Моргенштерна блевать заставляет.