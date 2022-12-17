СК призвали проверить песни Клавы Коки

Больше всего претензий к песням "Пьяную домой", "Мне пох", "Шкура" и "Краш". Эти композиции нарушают Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ещё много чего.