На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за автографами

Дмитриев все отрицает, говорит, его оклеветали и вообще он белый и пушистый, оно само так получается.

Ситуацией с рэпером уже заинтересовались силовики и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета. Мизулина настоятельно требует привлечь музыканта к ответственности по 230-й статье УК РФ.