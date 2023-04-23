На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за автографами

Концерт рэпера SCALLY MILANO в Питере в «Гигант-холле» внезапно прервали люди в форме, потребовав включить свет и всех присутствующих предъявить документы.
Фанаты артиста рассказывают, что на концерте было полно несовершеннолетних зрителей и тьма запрещённых веществ в туалете. Собственно говоря, поэтому на огонек и заглянули силовики.
Впрочем, для SCALLY MILANO ситуация не нова, в прошлом году на одном из его концертов госпитализировали подростка с жёстким передозом.
Оно и не удивительно Даниил Дмитриев (реальное ФИО певца ртом) во всех своих песнях активно пропагандирует наркотики, алкоголь и всякое нехорошее.
Дмитриев все отрицает, говорит, его оклеветали и вообще он белый и пушистый, оно само так получается.
Ситуацией с рэпером уже заинтересовались силовики и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета. Мизулина настоятельно требует привлечь музыканта к ответственности по 230-й статье УК РФ.
Ну и бонусом артист активно выступает против СВО, так что, судя по всему, скоро школоте нужно будет искать себе нового кумира.
Источник:
- Как сейчас выглядит Аманда Байнс - звезда фильмов 2000-х
- Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года
- Как выглядят популярные советские знаменитости спустя годы
- "С простыми людьми им летать не комильфо": личные самолёты Киркорова и других звёзд
- "Опять талию уменьшила": разоблачение Анны Семенович - любительницы фотошопа
Так скоро и до мышей до*бутся.
С наркотой надо бороться, тут отрицать станет только какой-нибудь наркобарыга. И прямую пропаганду и восхваление надо наказывать. Но здесь тонкая грань, особенно для русской судебной системы, которая обвиняет почти всех. Является ли пропагандой "Я люблю по пятницам дунуть и привыкать"? А "наркота кайф, открывает сознание"? А "люди, рекомендую, и нестись будете всю ночь, и станете богатыми и успешными, и жизнь будет яркая и насыщенная"? Законодательно тяжко проводить грани.
Помните была история "всё, что мы любим, кекс, компотики". И ведь "не пропаганда", но все всё понимают.
Бороться надо через голову, а не через ФСИН.
А подобные мероприятия необходимо раз в год кошмарить. И барыги будут бояться, и орган заторы будут строже.
Говорит бесконечный мысленный поток под лёгкую музыку.
Явно есть классическое музыкальное образование.
Я часто катаюсь в электричках.
И относительно тех артистов - очень даже ничего.