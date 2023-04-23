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На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за автографами

На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за автографами

Автор:
23 апреля 2023 07:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: SCALLY MILANO   Концерт   звезды   знаменитости   наркотики   шоу бизнес   
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Концерт рэпера SCALLY MILANO в Питере в «Гигант-холле» внезапно прервали люди в форме, потребовав включить свет и всех присутствующих предъявить документы.

Фанаты артиста рассказывают, что на концерте было полно несовершеннолетних зрителей и тьма запрещённых веществ в туалете. Собственно говоря, поэтому на огонек и заглянули силовики.


Впрочем, для SCALLY MILANO ситуация не нова, в прошлом году на одном из его концертов госпитализировали подростка с жёстким передозом.

Оно и не удивительно Даниил Дмитриев (реальное ФИО певца ртом) во всех своих песнях активно пропагандирует наркотики, алкоголь и всякое нехорошее.



Дмитриев все отрицает, говорит, его оклеветали и вообще он белый и пушистый, оно само так получается.

Ситуацией с рэпером уже заинтересовались силовики и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета. Мизулина настоятельно требует привлечь музыканта к ответственности по 230-й статье УК РФ.


Ну и бонусом артист активно выступает против СВО, так что, судя по всему, скоро школоте нужно будет искать себе нового кумира.


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Метки: SCALLY MILANO   Концерт   звезды   знаменитости   наркотики   шоу бизнес   
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46  комментариев
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5k
мемфрид 8 часов назад
Я вот что не понимаю: есть у нас Роскомнадзор. Неужели он не может за неделю составить список всей этой швали и заблокировать везде и всюду. А тех личностей, кто пропускает их концерты- привлекать к уголовной ответственности. Что тут сложного-то?все всё знают, но ведут себя так, будто нет у нас подобных проблем. Бред какой-то.
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823
Igor Grishaev 18 минут назад
И ЭТО называется певцом и артистом?
Так скоро и до мышей до*бутся.
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45k
turyst 45 минут назад
Такой текст, реально, только убитый наркотой мозг, за песню принять может...
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28k
Юрьевич Час назад
Да он сам, походу, торчок. И репертуар соответственный.
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329
Вася Васильев 2 часа назад
Наркотики стало быть любит? Ну так надо у него найти вес на особо тяжкую, пусть на зоне лет пятнадцать кукарекает свои песенки..
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2k
Эдуардо 3 часа назад
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5k
михаил 3 часа назад
А если бы не антивоенная позиция исполнителей, концерт бы прервали?
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23k
Евгений 4 часа назад
репер наверное?
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−2
Валентин Шинаков 5 часов назад
Ублюдок конченый
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965
Rom 6 часов назад
Мерзенький какой
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6k
Sanar 7 часов назад
Вопрос а где же господин Милонов? Он возбуждается от вейпов и кальянов, а тут что то молчит.
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1k
Andrey 7 часов назад
Пропаганда явная, где органы раньше были? Откуда у него бабло на охрамонов и бмв, всё конфисковать, декадансера в колонию, пусть осваивает швейное ремесло.
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31k
АнтонПолднев 7 часов назад
Поддерживаю комменты. Но, справедливости ради, посмотрите на реперов и рокеров допустим моей эпохи. Все торчки и алкаши. Все. Они этого и не скрывали и не скрывают. И что? От этого пострадала музыка Nirvana? Или Doors?Или Deep perple? Или Rolling stones? Когда Кит Ричард официально признал, что перестал употреблять тяжёлые наркотики только в 62 года. Я от современной "музыки" я далёк, хоть и слушаю конечно кое что, но факт есть факт. Всегда там такое было и будет. Вы блин Sex pistols послушайте. Наши мальчики, это ни о чём.
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37k
Александр 7 часов назад
На концертах КОГО? простите...
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1k
Andrey G 7 часов назад
Если первый говорит, что наркота - это хорошо, а второй, послушав это, двинул кони от передоза - это вина и проблема второго. Первый тут не виноват. По такой же логике можно обвинить родителей (не доглядели), образование (не научили различать добро от зла) или Путина (для либералов, ведь он же всем заправляет, поди ещё сам и через границу возит).
С наркотой надо бороться, тут отрицать станет только какой-нибудь наркобарыга. И прямую пропаганду и восхваление надо наказывать. Но здесь тонкая грань, особенно для русской судебной системы, которая обвиняет почти всех. Является ли пропагандой "Я люблю по пятницам дунуть и привыкать"? А "наркота кайф, открывает сознание"? А "люди, рекомендую, и нестись будете всю ночь, и станете богатыми и успешными, и жизнь будет яркая и насыщенная"? Законодательно тяжко проводить грани.
Помните была история "всё, что мы любим, кекс, компотики". И ведь "не пропаганда", но все всё понимают.
Бороться надо через голову, а не через ФСИН.

А подобные мероприятия необходимо раз в год кошмарить. И барыги будут бояться, и орган заторы будут строже.
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91
hasek39 7 часов назад
Ну Гигант холл, уже не первый раз собирает в этом году именно малолеток, раза три видел именно их, на какие (кого )концерты хз , тенденция появилась именно в этом году
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54k
Олег 7 часов назад
Почему наркоконтроль не делает эти рейды регулярно? Всех обдолбанных из зала на учёт. На родителей несовершеннолетних протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию. А певца ртом проверить по всем позициям, от пропаганды наркоты,до дискредитации армии и налоговой
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1k
Dimon 7 часов назад
Откуда у поклонников этого дегенерата, может быть патриотизм, любовь к Родине, уважение к прошлому, к старшим? Нашу молодежь годами разлагали и не без помощи Минобра! Чему теперь удивляемся?
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2k
Руслан 8 часов назад
Питер фрондирует. То саммит СНГ с Украинским флагом, теперь вот этот дегенерат с толпой почитателей-наркоманов. Надо площадку штрафануть миллионов на 10, другие задумаются - стоит ли оно того. Самого дебила закрыть на пару лет за пропаганду наркоты и асоциального образа жизни. Только так можно загасить эту заразу.
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2k
Alex 8 часов назад
Сжечь ублюдка!!!
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1k
K_II_T 8 часов назад
Послушал.

Говорит бесконечный мысленный поток под лёгкую музыку.

Явно есть классическое музыкальное образование.
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