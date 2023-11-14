Добровольно погребённый: пугающий рекорд Майкла Меани

Майкл Меани – человек выдающийся. Не только из-за того что совершил в своё время безрассудный поступок и прославился. А уже хотя бы потому, что смог спокойно противостоять двум из самых распространённых фобий – клаустрофобии и тафофобии.
Ирландец всегда отличался склонностью к авантюрам и страстно хотел прославиться. Так 33-летнему строителю пришла идея побить ранее установленный рекорд и пробыть под землёй более 45 дней.
Деятельный парень привлёк к реализации плана общественного деятеля Батти Шугру. Идея была реально безумной и опасной. И за её воплощением с замиранием сердца следили жители лондонского района Килберн, местные и мировые СМИ.
До начала 1968 года рекордсменом был американец по имени Диггер О'Делл. Он выдержал 45 дней, будучи заживо погребённым под землёй. Однако у него были и другие соперники помимо Меани. Свои сумасшедшие идеи не прочь были воплотить рабочий Тим Хейс и певец Билл Уайт.
Когда доброволец и план были готовы, Шугру оставалось только найти место проведения. Он нашел Мика Кина, который владел верфью в районе, где в течение следующих нескольких недель должны были разыграться невероятные сцены.
Меани нужно было подготовиться к испытанию. После несчастного случая на производстве, в результате которого он несколько лет назад был заживо погребён под землёй, он знал, что может тренировать свой разум, чтобы не паниковать. Однако для этого ему необходимо было подготовить своё тело физически.
В течение следующих трёх недель он проводил тренировки в пабе «Адмирал Лорд Нельсон» в гробу огромных размеров. Кроме того, он придерживался диеты – не самой здоровой, основу которой составляли стейки и сигареты.
21 февраля 1968 года он поужинал в последний раз, а журналисты сновали по округе в поиске подробностей об этом коренастом, голубоглазом и широкоплечем парне.
В ту ночь его подняли из окна паба, положили на кузов грузовика Мика Кина и опустили в яму. Его похоронили под семифутовым (чуть больше двух метров) слоем земли, а известный ирландский тенор Джек Дойл спел на месте шоу несколько проникновенных композиций.
Из гроба торчали две трубы – одна для пищи, другая для вентиляции и разговоров. Что касается естественных оправлений, то для этого нужно было открывать в гробу специальный люк. Видимо, в силу деликатности вопроса нюансы не освещались. Но, судя по успешной реализации плана, проблем с опорожнением кишечника и мочевого пузыря у экстремала не возникло.
Что примечательно, в это же самое время в Штатах Билл Уайт тоже начал своё погружение во тьму, и мировые СМИ буквально стояли на ушах – поединок между мужчинами напоминал как минимум боксёрский бой.
Но был один нюанс. Мужчина – сознательно или по забывчивости не рассказал о начале эксперимента жене. Алиса узнала об этом по радио. Скорее всего, она бы попыталась помешать сумасбродной идее мужа. Но теперь выбора не было. И женщина проводила дни, выкуривая огромное количество сигарет и ожидая возвращения мужа из обители Аида.
По рассказам Майкла, особенно тяжело было переносить жару. А однажды во двор въехал 10-тонный грузовик и проехал над его «могилой», обеспечив колоссальное дополнительное давление на грунт.
Несмотря на разговоры о том, что безрассудный смельчак находится без сознания и умирает, становилось всё более очевидным, что Меани добьётся того, что задумал.
На 55-ый день его американский соперник Билл Уайт вылез из своей норы. И это была победа. Майкл продержался ещё 6 дней. И под бурные овации, переросшие в национальный праздник, покинул место своего добровольного заключения. На раскапывание ушло примерно полчаса. После чего гроб в сопровождении волынщиков пронесли по улицам. А Майкл махал толпе через отверстие в крышке не очень чистой рукой. Первой просьбой вернувшегося в мир под солнцем был бокальчик пива.
Трюк принёс Меани славу, которой он так жаждал, но она оказалась быстротечной. Предполагаемая сделка с компанией Gillette и мировое турне так и не состоялись. Его имя, к сожалению, так и не попало в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку на месте не было ни одного представителя, что очень не понравилось Меани.
Мужчина часто пытался воскресить в памяти те ощущения после «воскрешения», заставлявшие сердце биться быстрее, а глаза – сиять. Родные и друзья говорили, что какая-то его часть навсегда так и осталась под землёй.
Меани заложил основу довольно опасного тренда, который позднее поддержали другие люди. И хотя он не был рекордсменом и чемпионом, на родине стал кем-то вроде национального героя.
Когда он покинул этот мир уже навсегда, то на службе 17 февраля 2003 года даже священник отметил уникальность усопшего, подчеркнув, что ему никогда ещё не доводилось хоронить того, кто уже однажды был похоронен.
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