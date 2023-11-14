Добровольно погребённый: пугающий рекорд Майкла Меани

Деятельный парень привлёк к реализации плана общественного деятеля Батти Шугру. Идея была реально безумной и опасной. И за её воплощением с замиранием сердца следили жители лондонского района Килберн, местные и мировые СМИ.

До начала 1968 года рекордсменом был американец по имени Диггер О'Делл. Он выдержал 45 дней, будучи заживо погребённым под землёй. Однако у него были и другие соперники помимо Меани. Свои сумасшедшие идеи не прочь были воплотить рабочий Тим Хейс и певец Билл Уайт.

Когда доброволец и план были готовы, Шугру оставалось только найти место проведения. Он нашел Мика Кина, который владел верфью в районе, где в течение следующих нескольких недель должны были разыграться невероятные сцены.