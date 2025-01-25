Неизвестный «гробовщик» кошмарит соседей

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Погибшего в аварии бандита похоронили в золотом гробу с "белым порошком"

Умереть не встать: в Ижевске появилась услуга гроботерапии для тех, кто переживает сложный...

Боязливый и креативный Генри Тригг и гроб на крыше

В Старом Осколе девушка завернулась в саван и легла в гроб у театра

Вахтовик после ссоры начал слать своей бывшей гробы и могильные кресты с датой смерти