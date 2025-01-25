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Неизвестный «гробовщик» кошмарит соседей

Неизвестный «гробовщик» кошмарит соседей

Автор:
25 января 2025 09:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   гроб   жалобы   помойка   ритуальные услуги   соседи   
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Рубрика: ужасы нашего городка.

Уже два месяца жители домов на улице Ставропольской, что расположена в районе Люблино (Москва), каждое утро у мусорки находят напоминание о скоротечности жизни. При этом стоит отметить, что моргов или кладбищ рядом нет, а вот напоминания появляются с завидной регулярностью в виде свежих гробов.


Да-да, самые настоящие гробы, спасибо, что без покойников, но приятного тоже мало. Жители таким «приветам из мира мертвых» не очень-то и рады.


Самые смелые даже пытались поймать странного шутника, устраивали засады. Вот только таинственный гробовщик каждый раз оказывался хитрее соседей. В ночь засады гробы не появлялись. Но в ночи, когда мусорку не охраняют, гроб оказывается тут как тут.


После того как у жителей наконец сдали нервы, информация просочилась в СМИ и было проведено независимое расследование появления таинственных гробов. Оказывается, местный ритуальный салон решил не засорять близлежащую мусорку бракованными изделиями и придумал скидывать брак аж в трех кварталах от себя. При этом сотрудники организации все отрицают, но вот маркировка на ящиках гробов совпадают с той, что находят несчастные соседи.


В настоящее время решается вопрос о написании коллективной жалобы на ритуалку.



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Метки: Москва   гроб   жалобы   помойка   ритуальные услуги   соседи   
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СергейПименов 4 часа назад
А что такого бракованного может быть в деревянном макинтоше? Пуговицы не с той стороны? Даже на немного кривоватый, со скидкой, найдется покупатель.
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Foreiner 45 минут назад
А нельзя забрать, разобрать на щепу и топить камин на даче? Странные жители не рады халявному счастью!
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22k
speaktr-st 2 часа назад
Я один не понимаю, что такого в пустом гробе пугающего?
Гробы стоят дорого, "шутить" подкидывая ежедневно новый гроб никто не будет. Неужели не догадаться, что их выбрасывает кто-то?
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14k
Copycat 3 часа назад
Мы прощались на пароме, прохрипел мне ямщик:
«У погоста в дряхлом доме дед живёт – гробовщик.
Год назад его нечистый дух попутал,
Его рассудок мрак окуууууутаааааааал
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1611 постов (1604 в горячем)

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