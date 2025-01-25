Неизвестный «гробовщик» кошмарит соседей

Рубрика: ужасы нашего городка.
Уже два месяца жители домов на улице Ставропольской, что расположена в районе Люблино (Москва), каждое утро у мусорки находят напоминание о скоротечности жизни. При этом стоит отметить, что моргов или кладбищ рядом нет, а вот напоминания появляются с завидной регулярностью в виде свежих гробов.
Да-да, самые настоящие гробы, спасибо, что без покойников, но приятного тоже мало. Жители таким «приветам из мира мертвых» не очень-то и рады.
Самые смелые даже пытались поймать странного шутника, устраивали засады. Вот только таинственный гробовщик каждый раз оказывался хитрее соседей. В ночь засады гробы не появлялись. Но в ночи, когда мусорку не охраняют, гроб оказывается тут как тут.
После того как у жителей наконец сдали нервы, информация просочилась в СМИ и было проведено независимое расследование появления таинственных гробов. Оказывается, местный ритуальный салон решил не засорять близлежащую мусорку бракованными изделиями и придумал скидывать брак аж в трех кварталах от себя. При этом сотрудники организации все отрицают, но вот маркировка на ящиках гробов совпадают с той, что находят несчастные соседи.
В настоящее время решается вопрос о написании коллективной жалобы на ритуалку.
Источник:
- Вахтовик после ссоры начал слать своей бывшей гробы и могильные кресты с датой смерти
- Как француз пытался провезти наркотики в Нидерланды
- Боязливый и креативный Генри Тригг и гроб на крыше
- Погибшего в аварии бандита похоронили в золотом гробу с "белым порошком"
- Умереть не встать: в Ижевске появилась услуга гроботерапии для тех, кто переживает сложный период жизни
Гробы стоят дорого, "шутить" подкидывая ежедневно новый гроб никто не будет. Неужели не догадаться, что их выбрасывает кто-то?
«У погоста в дряхлом доме дед живёт – гробовщик.
Год назад его нечистый дух попутал,
Его рассудок мрак окуууууутаааааааал