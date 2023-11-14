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Агенты Секретной службы, охраняющие внучку Байдена, не смогли поймать воров

Агенты Секретной службы, охраняющие внучку Байдена, не смогли поймать воров

Автор:
14 ноября 2023 10:43
Сообщество : Криминал
Метки: США   Секретная служба   внучка Байдена   интересное   ограбление   охрана   фото   
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Охранник открыли огонь по угонщикам возле дома внучки Байдена.

Агенты секретной службы должны всегда находиться рядом с членами семьи президента США. 13 ноября агенты находились рядом с домом внучки Байдена Наоми, когда трое воров пытались обокрасть припаркованный правительственный автомобиль, сообщил Associated Press представитель правоохранительных органов. Охранники пытались остановить воров, один из них даже открыл огонь из служебного оружия.

Однако, все трое воров смогли скрыться. Полиция объявила их в розыск. Секретная служба при этом не раскрыла, кого именно охраняли агенты, отметив лишь, что угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было.

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Метки: США   Секретная служба   внучка Байдена   интересное   ограбление   охрана   фото   
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11  комментариев
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62k
pynh Час назад
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11k
kaboza 7 минут назад
в К&Б акция...одного уровня новость...
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19k
Shtoppi 12 минут назад
как всегда всё покрыто завесой тайны, в стиле плаща и кинжала, но на самом деле, вся эта движуха оч. похожа на какую-то нездоровую попытку привлечения внимания.
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421
SergVR 18 минут назад
БИден пишется и произносится через И проявляйте неуважение к сша изза поддержки нацистов на украине
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2k
Duke_kir 20 минут назад
какой президент такая и служба
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Херанука Паибалу Час назад
Задачи у охраны - совершенно иные, не искать преступников
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PokemonKa
Pika-Pika?
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