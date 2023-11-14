Агенты Секретной службы, охраняющие внучку Байдена, не смогли поймать воров

Охранник открыли огонь по угонщикам возле дома внучки Байдена.
Агенты секретной службы должны всегда находиться рядом с членами семьи президента США. 13 ноября агенты находились рядом с домом внучки Байдена Наоми, когда трое воров пытались обокрасть припаркованный правительственный автомобиль, сообщил Associated Press представитель правоохранительных органов. Охранники пытались остановить воров, один из них даже открыл огонь из служебного оружия.
Однако, все трое воров смогли скрыться. Полиция объявила их в розыск. Секретная служба при этом не раскрыла, кого именно охраняли агенты, отметив лишь, что угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было.
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Они даже преследовать преступника не имеют права, бросая охраняемое лицо
Не их задача.