20+ видео-уроков, которые помогут сделать из пластилина крутые штуки

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Подборка собрана для взрослых, у которых подрастают дети, а также тех, кто просто хочет ощутить себя ребёнком. Медитативное занятие для людей, которых всё достало. В посте не будет скибиди-туалетов, камераменов и прочей богобоязненной нечисти ^_^
2.
Синий трактор
3.
Как слепить самолёт из пластилина
4.
Кот Коржик из мультсериала "Три кота"
5.
Как сделать гусеницу из пластилина
6.
Фрукты и овощи из пластилина
7.
Улитка из пластилина
8.
Как слепить черепаху из пластилина
9.
Как слепить снеговика из пластилина
10.
Божья коровка из пластилина
11.
Панда из пластилина
12.
Лошадь из пластилина
13.
Динозавры из пластилина
14.
Рыбки из пластилина
15.
Пингвинчики из пластилина
16.
Паук из пластилина
17.
Танк Т-34 из пластилина
18.
Как слепить мышь из пластилина
19.
Танк Т-90 из пластилина
20.
Смешарик из пластилина
21.
Акула из пластилина
22.
Собачка из пластилина
23.
МиГ-25 из пластилина
24.
Теперь вы готовы для кое-чего серьёзного
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