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20+ видео-уроков, которые помогут сделать из пластилина крутые штуки

20+ видео-уроков, которые помогут сделать из пластилина крутые штуки

Автор:
14 ноября 2023 10:05
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Для детей   видеоподборки   детство   интересное   пластилин   своими руками   
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Подборка собрана для взрослых, у которых подрастают дети, а также тех, кто просто хочет ощутить себя ребёнком. Медитативное занятие для людей, которых всё достало. В посте не будет скибиди-туалетов, камераменов и прочей богобоязненной нечисти ^_^

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Метки: Для детей   видеоподборки   детство   интересное   пластилин   своими руками   
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Шапкин Час назад
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<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 46 минут назад
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brotherirk 57 минут назад

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