Потрясающие штуки, изготовленные из старых шин

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Кресла, курятники, скульптуры... Было бы желание, а из старых шин можно изготовить даже новую шину (но это не точно). Подборка годноты, которую не стыдно показать людям.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот вариант с курами - годнота...
А именно: Собственники земельных участков, которые из покрышек сделали клумбы и не только будут выплачивать штраф до 2000 рублей.
В случае повторного нарушения, а также если не устранено предыдущее штраф 3000 рублей
Юридические лица платят больше всех, их штрафуют на 100 000 250 000 рублей.