FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 704 поста • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Потрясающие штуки, изготовленные из старых шин

Потрясающие штуки, изготовленные из старых шин

Автор:
29 августа 2022 17:35
Сообщество : Жизнь
Метки: вторая жизнь мусора   вторая жизнь старых вещей   интересное   колёса   подборка   поделки   своими руками   шины   
1849
17
Кресла, курятники, скульптуры... Было бы желание, а из старых шин можно изготовить даже новую шину (но это не точно). Подборка годноты, которую не стыдно показать людям.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: вторая жизнь мусора   вторая жизнь старых вещей   интересное   колёса   подборка   поделки   своими руками   шины   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Vacony Час назад
удивляюсь как делают подобное.. кто хоть раз пробовал резать или гнуть покрышку, тот поймет... это ни разу не гибкая удобная резина ...
А вот вариант с курами - годнота...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
22k
Дмитрий Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn 37 минут назад
С фантазией и трудом – зачёт, но БУ, запах и пр. дворовые "лебеди" – ну, не моё это. Извиняйте пожалуйста! По мне лучше сдать на переработку на крошку, типа https://fasad-adelante.ru/kovriki-iz-pererabotannyh-shin/https://fasad-adelante.ru/kovriki-iz-pererabotannyh-shin/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Taras Kozalupko 54 минуты назад
У нас слава пернатым, законодательно запретили "дизайн" из такого мусора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 56 минут назад
Часть 1 статьи 8.2 КоАП запрещает использование старых резиновых покрышек для украшений и оборудования дворов, садов, улиц и т.д., и вводит административное наказание для физических и юридических лиц штраф.
А именно: Собственники земельных участков, которые из покрышек сделали клумбы и не только будут выплачивать штраф до 2000 рублей.
В случае повторного нарушения, а также если не устранено предыдущее штраф 3000 рублей
Юридические лица платят больше всех, их штрафуют на 100 000 250 000 рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117534



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Как быстро довести вегана до истерики
Как быстро довести вегана до истерики
Набирающие популярность в сообществах
Пейзажи горного Алтая
Пейзажи горного Алтая
«Я не мажор, я - предприниматель»: суд арестовал организатора «элитного» автопробега в Москве
«Я не мажор, я - предприниматель»: суд арестовал организатора «элитного» автопробега в...
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
USB кабель, способный взломать любую операционную систему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Тульский роутер

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#фотографии#люди#забавно#Разное#Приколы#Вещи#милота
#Юмор#в мире#подборка#животные#сарказм#кино#страна#интересное#дтп#настроение
#история#картинки#факты#СССР#Россия#сатира#позитив#аварии#задержание#новости
USB кабель, способный взломать любую операционную систему USB кабель, способный взломать любую операционную систему 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших Никакой классики: безумные бильярдные столы, собранные по всему миру Никакой классики: безумные бильярдные столы, собранные по всему миру Новая жизнь: художник превращает упаковки в шикарные поделки Новая жизнь: художник превращает упаковки в шикарные поделки Разбилась тарелка? Не спешите выбрасывать! Разбилась тарелка? Не спешите выбрасывать! 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь

На что жалуетесь?

Вернуться