Безбилетник напал на контролёра и заработал уголовную статью

Очередной безбилетник возомнил себя хозяином жизни и решил, что о контролёров можно безнаказанно вытирать ноги. Вот только злоумышленник не знал, что они приравнены к представителям власти и ответственность за нападение на них предусмотрена довольно ощутимая.

Инцидент произошёл 27 марта в одном из столичных трамваев. Контролёр попытался привлечь "зайца" к административной ответственности за безбилетный проезд, но в ответ на него посыпались оскорбления, а затем и удары.