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Безбилетник напал на контролёра и заработал уголовную статью

Безбилетник напал на контролёра и заработал уголовную статью

Автор:
10 апреля 2024 19:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Контролёр   Москва   безбилетник   нападение   следственный комитет   трамвай   уголовное дело   
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Очередной безбилетник возомнил себя хозяином жизни и решил, что о контролёров можно безнаказанно вытирать ноги. Вот только злоумышленник не знал, что они приравнены к представителям власти и ответственность за нападение на них предусмотрена довольно ощутимая.


Инцидент произошёл 27 марта в одном из столичных трамваев. Контролёр попытался привлечь "зайца" к административной ответственности за безбилетный проезд, но в ответ на него посыпались оскорбления, а затем и удары.

Руководство ГКУ "Организатор перевозок", которому принадлежит трамвай, обратилось в Следственный комитет с записью нападения. В кратчайшие сроки личность нарушителя была установлена, 49-летнего мужчину доставили на допрос, где тот признал вину и раскаялся в содеянном. Следователи предъявили задержанному обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.


Отметим, что в последнее время агрессивных безбилетников начали наказывать реальными сроками. Не так давно на год и два месяца в места не столь отдалённые отправился 26-летний узбек, ударивший женщину-контролёра в столичном автобусе. Причина нападения была та же самая — осуждённый не хотел платить штраф за безбилетный проезд.

Источник:

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Метки: Видео   Контролёр   Москва   безбилетник   нападение   следственный комитет   трамвай   уголовное дело   
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2  комментария
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40k
albedo Час назад
Дебилы.
Нападающие на людей на улицах Москвы, в транспорте.

В Москве работает система распознавания лиц.
Камер по городу чуть ли не на каждом шагу.
Поймают любого в кратчайшие сроки.
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75
ya da Минуту назад
Чо сложного убежать допустим
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1969 постов (1975 в горячем)
Лесник
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