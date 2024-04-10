Безбилетник напал на контролёра и заработал уголовную статью

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Очередной безбилетник возомнил себя хозяином жизни и решил, что о контролёров можно безнаказанно вытирать ноги. Вот только злоумышленник не знал, что они приравнены к представителям власти и ответственность за нападение на них предусмотрена довольно ощутимая.
Инцидент произошёл 27 марта в одном из столичных трамваев. Контролёр попытался привлечь "зайца" к административной ответственности за безбилетный проезд, но в ответ на него посыпались оскорбления, а затем и удары.
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Руководство ГКУ "Организатор перевозок", которому принадлежит трамвай, обратилось в Следственный комитет с записью нападения. В кратчайшие сроки личность нарушителя была установлена, 49-летнего мужчину доставили на допрос, где тот признал вину и раскаялся в содеянном. Следователи предъявили задержанному обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Отметим, что в последнее время агрессивных безбилетников начали наказывать реальными сроками. Не так давно на год и два месяца в места не столь отдалённые отправился 26-летний узбек, ударивший женщину-контролёра в столичном автобусе. Причина нападения была та же самая — осуждённый не хотел платить штраф за безбилетный проезд.
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Нападающие на людей на улицах Москвы, в транспорте.
В Москве работает система распознавания лиц.
Камер по городу чуть ли не на каждом шагу.
Поймают любого в кратчайшие сроки.