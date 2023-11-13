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Предприниматель из Челябинска раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей

Предприниматель из Челябинска раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей

Автор:
13 ноября 2023 17:58
Сообщество : Жить в России
Метки: авария   благотворительность   жители   мороженое   пельмени   челябинск   
2810
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Вот только он этому не особенно рад, чего не скажешь о местных жителях!

За добрым делом с раздачей бесплатных пельменей и мороженого стоит печальная история. Водитель фуры, ехавший с товаром из Челябинска в Пермь, уснул за рулём и съехал кювет. Большегруз перевернулся недалеко от Кунгура, а водитель получил перелом шеи, который, к счастью, не сделал из него инвалида.


Дальнобойщик признался начальнику, что уснул за рулём, и тот не стал его наказывать, но решил спасти товар. На место аварии пригнали вторую фуру и в течение 10 часов перетаскали все коробки в новую машину и отправили в место назначения, но покупатели отказались брать товар, который побывал в аварии.


"6 ноября с утра фура улетела. Пока руководитель фирмы туда доехал, пока пригнал вторую свою фуру. Только на перегрузку товара ушло 10 часов. Потому что машина в поле была [разбитая], пока всё вытащили, в другую машину перенесли. Потом перегнали машину с товаром в Челябинск. "Реф" молотил, мы соблюдали температурный режим. Почему не приняли товар обратно — сказать не могу", — рассказал один из сотрудников компании.

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Девать 20 тонн мороженого и пельменей стоимостью 4,5 млн рублей было некуда и владелец фирмы решил, что проще раздать всё местным жителям и забыть постигшую его неудачу, как страшный сон. Раздавать решили в субботу, 11 ноября, на стоянке большегрузов на улице Машиностроителей. Никаких ограничений никто не устанавливал — бери, сколько унесёшь. Неудивительно, что люди в очереди начали ссориться.


"В какой-то момент на парковке была очередь из 20 машин за коробками. Со стороны это так себе зрелище, люди готовы были чуть ли не разодраться, лишь бы получить еще одну коробку. Предприниматель сделал это всё по доброте душевной, чтобы люди просто порадовали себя и своих детей. Просто когда в жизни случаются чёрные полосы, то уже хочется, чтобы поскорее это всё закончилось", — рассказал один из водителей злополучной фирмы.

Отмечается, что на раздачу бесплатных и непросроченных товаров ушло 5 часов — всё дело в том, что никто акцию неслыханной щедрости не анонсировал, поэтому особенного столпотворения не было, что, наверное, и к лучшему.

"Ой, сегодня в Ленинском фуру с мороженым бесплатно раздавали. Весь район на пломбире сегодня вечером! Муж 20 коробок взял, еле раздали! — поделилась в чате мама двоих детей Дарья", — рассказала одна из жительниц Челябинска в местном паблике.

Остаётся бизнесмену пожелать удачи и напомнить, что после чёрной полосы обязательно наступает светлая. Ведь многие на его месте попытались бы товар продавать, пусть и сильно дешевле рыночной цены, а другие бы вывезли на свалку, чтобы не тратить время на благотворительность.

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Метки: авария   благотворительность   жители   мороженое   пельмени   челябинск   
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16  комментариев
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391k
Алексей Час назад
я так понял самые нищие понаехали за халявой? лучше бы детским домам да садикам раздал.а не этим .....
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17k
Алекс 15 минут назад
Значит про перевернувшийся грузовик с деньгами на нашей улице это не сказка?
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16k
a_komolow 19 минут назад
- Доктор! Дайте мне таблеток от жадности . Да побольше , побольше!
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53k
turyst 21 минуту назад
Напомнило старый анекдот:

Советские времена. На бульвар привезли бочку пива. Продавец отцепляет ее, готовится торговать.
Подходит мужик:
- Сколько стоит вся бочка?
- Ну считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
- Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой бочкой.
- Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат "Пиво бесплатно".
Народ сначала удивился. Потом стали подходить. Потом очередь образовалась. Потом длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто без очереди лезет, кому-то не досталось. Драка началась. Поножовщина.
Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков - в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
- С какой целью спровоцировал драку?
- В мыслях не имел!
- Незаконной торговлей занимался?
- Бесплатно людей пивом угощал. Есть свидетели.
- Значит пиво ворованное!
- На свои кровные купил. Имею право.
- Может ты псих?
- Нормальный. У меня и справка есть.
- Ладно, мужик, мы тебя отпустим. Только скажи, зачем ты это сделал? Зачем свои деньги тратил? В чем фишка?
- Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже не молодой. До коммунизма точно не доживу. А так хотелось посмотреть, как оно будет... При коммунизме...
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9k
Роман 43 минуты назад
Помнится как то пивзавод в деревне ликвидировал остатки, так как просрочка начиналась. Время 90ые, пиво не фильтрованное как сейчас и там срок хранение буквально дни был ... ну в общем гуляла деревня знатно...

Народ канистрами загружался и бидонами на десятки литров.
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4k
Горбовский 55 минут назад
напомнило почему-то:
Ссылка youtu.be
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34k
Fat Lynx Час назад
Надеюсь груз был застрахован.
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