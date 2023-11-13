Предприниматель из Челябинска раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей

За добрым делом с раздачей бесплатных пельменей и мороженого стоит печальная история. Водитель фуры, ехавший с товаром из Челябинска в Пермь, уснул за рулём и съехал кювет. Большегруз перевернулся недалеко от Кунгура, а водитель получил перелом шеи, который, к счастью, не сделал из него инвалида.





Дальнобойщик признался начальнику, что уснул за рулём, и тот не стал его наказывать, но решил спасти товар. На место аварии пригнали вторую фуру и в течение 10 часов перетаскали все коробки в новую машину и отправили в место назначения, но покупатели отказались брать товар, который побывал в аварии.



