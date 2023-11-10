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Кошачье право на достойную старость и спокойный уход реализуют в Линкольншире

Кошачье право на достойную старость и спокойный уход реализуют в Линкольншире

Автор:
10 ноября 2023 13:44
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Животное   благотворительность   взнос   возраст   дом престарелых   кошка   пенсионер   помощь   фонд   
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Если говорить упрощённо, то дом престарелых – это жизнеобеспечивающая структура, цель которой – обеспечить нормальное дожитие и уход. В идее нет ничего нового, но в графстве на востоке Англии есть организация, члены которой называют её уникальной в своём роде.

Потому что  подопечные – это не люди, а пожилые кошки. Идея Lincolnshire Trust for Cats – дом престарелых для кошек, пришла Джейн Хиллс в 1999 году, когда  женщина столкнулась с проблемой: старых животных не хотели брать благотворительные организации. Шансы пристроить в семью хвостатых старичков и старушек были почти нулевые.

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И Джейн решила, что кошки заслуживают доживать свои дни в безопасном, комфортном и уютном  месте. И дала объявление для желающих поместить старую кошку в дом престарелых. Сумма содержания не маленькая и составляет 850 фунтов или примерно 1050 долларов. Но это разовый взнос, и за эти деньги животному обеспечивается полное содержание и уход, включая медицинские процедуры и операции при наличии такой необходимости.

В заведение обращаются преимущественно люди, которые не могут заботиться о питомцах и понимают, что у животного высоки шансы пережить хозяина, который болен или стар. И тогда остаток дней любимец проведёт просто в клетке, без шанса выйти оттуда и обрести новую семью. Первым клиентом стал мужчина, который поместил в приют 15-летнюю кошку своей покойной матери. Ухаживать за старым животным у него не было возможности, в добрые руки её бы никто не взял из-за возраста, а предать любимое существо родного человека он не мог.

Дом находится на участке площадью около 3 га возле деревни Осгодби и включает три просторных хорошо отапливаемых гостиных. Между собой комнаты соединены широкими площадками, по которым хвостатые пенсионеры могут гулять и разминать лапки. Все окна выходят на южную сторону – старичкам нужно тепло и свет. Корм – только высокого качества, как и мебель и аксессуары – лежанки, посуда, игрушки. В доме даже имеется камин.

Линкольнширский дом престарелых открыт для волонтёров, которые с удовольствием возятся с питомцами. На постоянной основе в заведении проживают примерно 80 усатых клиентов в возрасте от 10 до 20 лет, что по человеческим меркам варьируется от 60 до 100 лет. Солидный взнос позволяет брать заботу без ущерба для пансионеров и о бесхозных животных, которые нуждаются в уходе и новой семье. Таких хвостиков гораздо больше – около четырёхсот.

Линкольнширский фонд помощи кошкам принимает пожертвования от неравнодушных и помогает устроить судьбу молодых кошек с ферм.

Не исключено, что в таком местечке хотели бы провести осень жизни не только котики.


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Метки: Англия   Животное   благотворительность   взнос   возраст   дом престарелых   кошка   пенсионер   помощь   фонд   
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Пуриц Жорж 47 минут назад
Хорошее дело
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7k
perekrestok 16 минут назад
Надеюсь организаторам в раю уже отведи специальное место, где благодарные котики будут вечно находиться рядом, урчать и ходить вокруг. Брошенных котеек очень жаль, но еще больше жаль старичков, которые выглядят особенно печально и иногда вынуждены доживать свой век не так как прожили свою жизнь. Самому уже много лет и боюсь думать о будущем как себя так и своей кошки.
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