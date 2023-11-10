Кошачье право на достойную старость и спокойный уход реализуют в Линкольншире

В заведение обращаются преимущественно люди, которые не могут заботиться о питомцах и понимают, что у животного высоки шансы пережить хозяина, который болен или стар. И тогда остаток дней любимец проведёт просто в клетке, без шанса выйти оттуда и обрести новую семью. Первым клиентом стал мужчина, который поместил в приют 15-летнюю кошку своей покойной матери. Ухаживать за старым животным у него не было возможности, в добрые руки её бы никто не взял из-за возраста, а предать любимое существо родного человека он не мог.